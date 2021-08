ไม่ต้องไปสถานี! บัตรแรบบิทเปิดแอปพลิเคชัน My Rabbit ใช้เช็กยอด-เติมเงินด้วยตัวเองได้แล้ว

วันนี้ (23 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (BSS) ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน มายแรบบิท (My Rabbit) สำหรับผู้ถือบัตรแรบบิท ให้สามารถเช็กยอดเงินคงเหลือ เติมเงินบัตรแรบบิท เช็กรายการใช้งานล่าสุด และลงทะเบียนยืนยันตัวเองได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปจุดบริการ หรือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอีกสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน My Rabbit จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่รองรับฟังก์ชัน NFC ระบบปฏิบัติการ iOS 13 หรือ Android 8 ขึ้นไป โดยดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกแรบบิท รีวอร์ด (Rabbit Reward) สามารถใช้อีเมลและรหัสผ่าน เพื่อตั้งรหัสเข้าใช้งาน (Passcode) 6 หลักเพื่อเข้าสู่ระบบได้การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร จำเป็นต้องนำบัตรแรบบิทตัวจริงมาแตะที่โทรศัพท์มือถือเพื่อทำรายการ เช่นเดียวกับการเติมเงิน ปัจจุบันรองรับ 2 ธนาคาร ได้แก่ แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ธนาคารกรุงเทพ และ SCB Easy ธนาคารไทยพาณิชย์ เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท โดยมูลค่ารวมต้องไม่เกิน 4,000 บาทโดยการเติมเงินจำเป็นต้องแตะบัตรแรบบิทที่โทรศัพท์มือถือก่อน เมื่อทำรายการสำเร็จ ต้องแตะบัตรแรบบิทที่โทรศัพท์มือถืออีกครั้งเพื่อให้เงินจากระบบ Mobile Banking ของธนาคารนำเงินเข้าสู่บัตรแรบบิท โดยสามารถเติมเงินได้ 3 ครั้งต่อวันอย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชัน My Rabbit สามารถผูกบัตรแรบบิท ได้ครั้งละ 1 ใบต่อบัญชี My Rabbit เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนบัตรแรบบิทที่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและผูกกับบัญชี My Rabbit เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนบัตรใบใหม่ได้หลังจากที่ผูกบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำบัตรใบเดิมกลับมาผูกบัญชีเดิมได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถนำบัตรแรบบิทของผู้อื่นมาผูกเข้ากับบัญชี My Rabbit ได้ รวมทั้งไม่สามารถเติมเงินเข้าบัตรแรบบิทของผู้อื่น ผ่านบัญชี My Rabbit ได้ ระบบจะสามารถเติมเงินได้เฉพาะบัตรแรบบิทที่ผูกไว้กับบัญชี My Rabbit เท่านั้นอนึ่ง สำหรับบัตรแรบบิท เป็นบัตรสำหรับโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รถเมล์ด่วนพิเศษบีอาร์ที และรถประจำทางสมาร์ทบัส รวมทั้งใช้จ่ายผ่านร้านค้าชั้นนำ ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรแรบบิทมากกว่า 14.2 ล้านใบ