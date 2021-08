ฉลองสัปดาห์แห่งเจ้าหญิงดิสนีย์ มาดูกันดีกว่าว่าคุณคือเจ้าหญิงดิสนีย์คนไหน

เกี่ยวกับ ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์ ประเทศไทย

มีแฟนๆ ดิสนีย์จำนวนไม่น้อยทั่วโลกที่ปวารณาตัวเป็นแฟนดิสนีย์เพราะชอบเรื่องราวของเจ้าหญิงดิสนีย์ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องต่างๆ ที่ดิสนีย์สร้างสรรค์ไว้มากมายหลายเรื่อง นับตั้งแต่ปี 1937 ที่ดิสนีย์เผยเรื่องราวของสโนวไวท์ใน Snow White and the Seven Dwarfs ออกมาเป็นเรื่องแรก เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แน่นอนว่าสาวๆ หลายๆ คนที่ดูหนังเจ้าหญิงเรื่องต่างๆ จากดิสนีย์ก็อดไม่ได้ที่จะวาดฝันและแต่งแต้มจินตนาการกันต่อ ว่าฉันจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนไหนดี เพราะดูเรื่องนี้ก็ชอบ ดูเรื่องนั้นก็ใช่ แถมบางเรื่องยังพาเจ้าหญิงอย่างเราออกไปผจญภัยในโลกสุดแฟนตาซีที่เราไม่อยากให้ความสนุกจบลงเลย ในสัปดาห์แห่งเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 23 สิงหาคมเป็นต้นไปนี้ ดิสนีย์เลยขอถือโอกาสชวนคุณมา “ลองเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ตามวันเกิด” กันดูดีกว่า ใครเกิดวันไหน มีอุปนิสัยอย่างไร แล้วจะตรงกับเจ้าหญิงคนไหนของดิสนีย์ ต้องไปอ่านกันมีความกระตือรือร้นสูง มั่นใจ มีไหวพริบ และกล้าหาญ นี่คือคุณลักษณะที่แท้จริงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ คุณเป็นคนตรงไปตรงมา เสียสละ และเป็นคนรักครอบครัว ความกระตือรือร้นและความรู้สึกของคุณอยู่ในจุดที่สมดุล คุณมีความลึกซึ้ง มีเกียรติ ยุติธรรม และเด็ดขาด คุณยังมีทั้งความกล้าหาญและความมุ่งมั่นด้วยคุณคือเจ้าหญิง: มู่หลานคนที่เกิดวันจันทร์มักจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน คุณเป็นคนใจดีและมีความใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ คุณสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และชอบใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้น คุณยังเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองเสมอคุณคือเจ้าหญิง: เบลล์ลักษณะสำคัญและโดดเด่นที่สุดของคนที่เกิดในวันอังคารก็คือ คุณเป็นคนสนุกสนาน ใจกว้างและกระตือรือร้น คุณมักจะมีบุคลิกที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ ซึ่งก็อาจทำให้คุณมีเรื่องที่ต้องโต้แย้งกับคนอื่นอยู่บ้าง แต่คุณจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความอยากรู้อยากเห็น และกล้าพอที่จะผลักดันตนเองไปข้างหน้าและไล่ตามความทะเยอทะยานและความต้องการที่อยู่ในใจคุณคุณคือเจ้าหญิง: ราพันเซลคนที่เกิดวันพุธมีความสามารถสูงในการทำและบรรลุผลสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ คุณมักจะมองหาชีวิตที่ได้ผจญภัยและมีแนวโน้มที่จะเบื่อง่าย คุณรักธรรมชาติและติดดินมากๆ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณด้วย คุณมีความมุ่งมั่น ยอมรับความท้าทายใหม่ๆ และกล้าต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณให้คุณค่าเสมอคุณคือเจ้าหญิง: โมอาน่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมักเป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความยากลำบากในชีวิตในแบบของตัวเองเสมอ คุณไม่ต้องการให้ความทุกข์เข้ามาในชีวิต และคุณมักจะมองหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองและคนอื่นมีกำลังใจ คุณเป็นคนที่มองความเป็นจริงและไม่เชื่อในการสร้างวิมานในอากาศ คุณเลือกใช้ชีวิตตามความเป็นจริงเสมอ คุณยังเป็นคนที่กล้าหาญและมีความยืดหยุ่นสูงด้วยคุณคือเจ้าหญิง: แอเรียลรักสงบ เจียมเนื้อเจียมตัว และชอบช่วยเหลือคนอื่น นี่คือบุคลิกของคนที่เกิดในวันศุกร์ คุณเป็นคนขยันหมั่นเพียรและทำงานหนัก คุณมีความกระตือรือร้นและมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปทำตามความฝันและเป้าหมายในชีวิตให้สำเร็จ คุณใจดี อบอุ่น และจริงใจ และคุณมักจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพอย่างเท่าเทียมกันคุณคือเจ้าหญิง: ซินเดอเรลล่ามีเหตุผล รักอิสระ มีชีวิตชีวา และเข้มแข็ง นี่คือคุณสมบัติที่แสดงถึงธรรมชาติและบุคลิกภาพของคนที่เกิดในวันเสาร์ คนเกิดวันนี้บางครั้งอาจรักความเงียบ แต่ส่วนใหญ่ชอบที่จะเสี่ยง พร้อมลองสิ่งใหม่ๆ และไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่ใจคิด คุณเป็นคนที่มีความแม่นยำและเป็นคนละเอียด แม้แต่ในรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด เพราะคุณเป็นคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจและห่วงใยผู้อื่นเสมอคุณคือเจ้าหญิง: จัสมินใครอยากสนุกกับเจ้าหญิงดิสนีย์ต่อ ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ princess.disney.com ได้เลย ส่วนถ้าใครอยากชมเรื่องราวของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คุณประทับใจซ้ำอีกครั้ง ก็เลือกชมได้ทุกเรื่องเช่นกันที่ “ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่+++Disney+ Hotstar เป็นบริการสตรีมมิ่งที่นำเสนอเรื่องราวทั้งในระดับโลก เอเชีย และไทย โดยรวบรวมภาพยนตร์ฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์และคอนเทนต์ระดับรางวัลจากทั้งดิสนีย์, มาร์เวล, สตาร์ วอร์ส, พิกซาร์, เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, FX และ ทเวนตีท์ เซนจูรี สตูดิโอส์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยังมีคอนเทนต์ที่ทั้งเอ็กซ์คลูซีฟและคอนเทนต์ในคลังอีกมากมายจากสตูดิโอชั้นนำในหลายประเทศ รวมถึงรายการที่ได้รับคำชมจากภูมิภาคเอเชีย Disney+ Hotstar พร้อมให้ใช้งานบนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รองรับ โดยนำเสนอรายการที่ไม่มีโฆษณาที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ออริจินัล ภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอ็คชั่น และภาพยนตร์แอนิเมชั่น รวมถึงคอนเทนต์ขนาดสั้นและสารคดี รวมถึงซีรีส์ อาทิ Loki, The Mandalorian, WandaVision และ The Falcon and The Winter Soldier และภาพยนตร์ อาทิ Avengers: Endgame, Luca, Ford v Ferrari, Terminator: Dark Fate, แฟรนไชส์ Maze Runner และ Frozen 2 นอกจากนี้ Disney+ Hotstar ยังมีคลังเรื่องราวของเอเชียและไทยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พี่มาก..พระโขนง, เฟรนด์โซน, น้อง.พี่.ที่รัก, ลัดดาแลนด์ และ ต้มยำกุ้งห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้อง, Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang แฝดสยามอินจัน, Seobok, Ip Man 4: The Finale, The Deer and the Cauldron และอีกมากมาย