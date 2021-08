อร่อยแบบเดลิเวอรี่ "Azian by Blue Elephant" เมนูรสชาติไทย-เอเชีย อิ่ม ฟิน ราคาไม่แรง

แห่งร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ผู้สร้างตำนานความอร่อยของอาหารไทยมายาวนานกว่า 41 ปี ด้วยหัวใจที่รักในการทำอาหาร และมักจะสร้างสรรรค์เมนูแปลกใหม่จากหลากหลายวัฒนธรรม เปิดเผยว่าเป็นแบรนด์อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยและเอเชียเข้าด้วยกัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปชิมอาหารและสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอาหารอินเดีย ‘ดิฉันชอบมาก’ และยังได้มีโอกาสเรียนรู้การทำอาหารอินเดีย เมื่อครั้งที่ได้รับเชิญให้ไปเป็นเชฟของโรงแรมหรูในเครือ Taj Group ทั้งยังได้เปิดร้านอาหารอินเดียที่ลอนดอน และเบลเยียมอีกด้วยเป็นเมนูเชฟนูรอตั้งใจสร้างสรรค์ด้วยความรัก เพราะต้องการให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Simply Delicious” ที่ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยของอาหารรสชาติไทยแท้และเอเชีย อาทิ ข้าวแกงอินเดีย, ข้าวแกงไทย, อาหารฮาลาล, อาหารย่าง ฯลฯ ให้อร่อยแบบง่ายๆ ในราคาเบาๆ เริ่มต้นเพียง 75 - 160 บาท โดยปรุงใหม่สดจากวัตถุดิบคุณภาพดีที่คัดสรรมาจากทั่วประเทศ และคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกจานส่งถึงมือลูกค้าไร้ความกังวัลสำหรับเมนูสุดยอดคุณภาพ สุดยอดแห่งความอร่อย สุดยอดแห่งความชื่นชอบ- ข้าวแกงไก่ติกก้ามาซาร่า-Chicken Tikka Masala Curry Rice ราคา 140 บาท- ข้าวแกงไก่บัตเตอร์-Chicken Butter Curry Rice ราคา 140 บาท- ข้าวแกงไก่มาดาส-Chicken Madras Curry Rice ราคา 140 บาท- ข้าวแกงไก่วินดาลู-Chicken Vindaloo Curry Rice ราคา140 บาท- ข้าวหมกไก่-Chicken Biryani Rice ราคา 99 บาท- ข้าวหมกเนื้อ-Beef Biryani Rice ราคา 129 บาท- สะเต๊ะไก่ทิกก้า-Chicken Tikka Satay with Mint Sauce ราคา 69 บาท- สะเต๊ะไก่-Chicken Satay with Peanut Sauce ราคา 75 บาท- ข้าวแกงเขียวหวานไก่-Chicken Green Curry Rice ราคา 140บาท- ข้าวแกงเผ็ดเป็ดย่าง-Roasted Duck Red Curry Rice ราคา 160บาท- ข้าวแกงมัสมั่นไก่-Chicken Massaman Curry Rice ราคา140 บาท- ข้าวแกงมัสมั่นเนื้อ-Beef Massaman Curry Rice ราคา 160 บาท- ข้าวแกงพะแนงไก่-Chicken Paneang Curry Rice ราคา 140 บาท- ข้าวแกงพะแนงเนื้อ-Beef Paneage Curry Rice ราคา 160 บาท- ข้าวแกงเนื้อใบยี่หร่า-Beef with Fennel Leaves Curry Rice ราคา160 บาทนอกจากนั้น ยังสามารถเลือกซื้ออาหารแบรนด์ ‘Azian by Blue Elephant’ แบบ Take Home ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของ Icon Siam, Siam Takashimaya, UG Zone / Siam Paragon, Gourmet Market, G Floor / Central Chidlom, Tops Market, G Floor / Central Ladprao, Tops Market, G Floor ไปลิ้มลองความอร่อยในแบบเชฟนูรอ ได้เช่นเดียวกัน