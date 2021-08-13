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"สหรัฐฯ" จี้ "ชาวอเมริกัน" ยืมเงินซื้อตั๋วบินเผ่นหนี "อัฟกานิสถาน" หลัง "ตาลีบัน" รุกยึดคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สหรัฐฯ" จี้ "ชาวอเมริกัน" ยืมเงินซื้อตั๋วบินเผ่นหนี "อัฟกานิสถาน" หลัง "ตาลีบัน" รุกยึดคืน


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