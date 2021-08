CGM48 จับสมาชิกปั้น CAT IDOL เลี้ยงแมว 6 ตัว

บอกเลยว่าแหวกแนวจริงๆ กับกิจกรรมใหม่ของวงไอดอลสาวภาคเหนือ "ซีจีเอ็มโฟร์ตี้เอต" (CGM48) สังกัด "อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์" (iAM) ที่ทำโครงการ "แคท ไอดอล" (CAT IDOL) แบ่งสมาชิก 6 ทีม เพื่อดูแลแมว 6 ตัว ในฐานะของ Promoter ที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการการคัดเลือกแมว การสร้างคาแรคเตอร์เฉพาะตัว จนไปถึงการเป็น Creator ในการสร้างสรรค์ Content ผ่าน Instagram และสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้แฟนคลับ และ ทาสแมว ได้ชมความน่ารักและสนุกสนานไปกับ Content รูปแบบใหม่ๆ ของ เหล่า CAT IDOL และ CGM48 อย่างต่อเนื่องและเต็มอิ่ม และเพื่อพิสูจน์ว่าทีมใดจะสร้างความสำเร็จให้กับแมวในฐานะ CAT IDOL Influencer ได้มากที่สุดโดย "รินะ อิซึตะ" ผู้จัดการและสมาชิก CGM48 บอกว่า โครงการนี้ เป็นกิจกรรที่แปลกใหม่ และน่ารัก เหมือนสมาชิกวง ซึ่งทุกคนชอบถ่ายรูป ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับแมว มีความสุข สดใส หัวใจพองโต เมื่อได้ใกล้ชิดดูแลแมว สำหรับตนเมื่อครั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นได้เลี้ยงสุนัข ทุกครั้งเมื่ออยู่กับสัตว์เลี้ยงมีความสุข สบายใจ และมีความสนุกมาก บางครั้งรู้เหนื่อยจึงไปหาแมวและก็หายเหนื่อย ลืมเวลาเพราะเพลินกับการดูแลน้องแมวทั้ง 6 ตัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในเครือ iAM"รินะ" ยังเล่าถึง ไอดอลแมวทั้ง 6 ตัวว่า เมื่อได้สัมผัสและเริ่มดูแลเห็นในมุมต่างๆ อาทิ "ปริ๊นเซส" (Princess) เป็นแมวเจ้าหญิงที่สุด สวยมีความเป็นผู้หญิง ชอบแต่งตัวน่ารัก ถัดมา "คิระ คิระ" (Kira kira) เป็นแมวที่เด็กที่สุด บุคลิกหน้าตาน่ารักมากเหมือนเด็กน้อย อุปนิสัยยังเด็ก ตอนแรกขี้อายแต่ตอนนี้เริ่มมีการพัฒนาที่ซุกซนมากขึ้น และ "คานาเมะ" (Kaname) เป็นแมวที่มีหน้าตาดูกังวล อุปนิสัยชวนให้หัวเราะตลอดเวลา รับรู้ได้ว่าเหมือนทีมสมาชิกที่ดูแลน้องแมว เมื่อเพื่อนเล่นกันอยู่น้องแมวคานาเมะจะนอนคนเดียว และเพื่อนนอนน้องแมวคานาเมะจะเล่นคนเดียวส่วน "ฮีโร่" (Hero) มีรูปร่างหน้าตาสวย ช่างเหมาะสมกับชื่อ Hero เมื่ออยู่นิ่งนิ่งจะสวยและเท่และเมื่อเวลาเล่นจะเล่นเยอะและสดใสมาก ส่วนตัวชอบถ่ายรูปกับฮีโร่ รู้สึกว่าฮีโร่ยอมให้ถ่ายง่ายๆ และโพสต์ท่าเก่งเหมือนทีมสมาชิกดูแลน้องแมวฮีโร่ นอกจากนี้ยังมี "บลูซิเฟอร์" (Bluecifer) ลักษณะเป็นแมวที่ชอบอยู่คนเดียว แล้วรู้สึกว่าเป็นแมวที่เรียบร้อยที่สุด ถ้าเล่นด้วยจะซุกซนมาก และแมวตัวสุดท้าย "หอมนวล" (Homnuan ) อุปนิสัยขี้อ้อนที่สุด ส่วนตัวไม่เคยเห็นแมววิเชียรมาศมาก่อน เนื่องจากวิเชียรมาศเป็นสายพันธุ์ไทย เมื่อเจอครั้งแรกรู้สึกประทับใจอย่างมาก สวยมาก ขี้อ้อน น่ารักมากค่ะ จุดเด่นสามารถเล่นได้ทุกคนเพราะว่าขี้อ้อนมากจริงจริงค่ะสำหรับสมาชิกวงได้แบ่งการดูแลแมวออกเป็น 6 ทีมเพื่อดูแล 6 ไอดอลแมว โดยทุกคนได้เปิดเผยความรู้สึกประทับใจ การตั้งชื่อ รวมไปถึงการสัมผัสความน่ารักน่าเอ็นดูของเหล่าแมวเหมียวทั้ง 6 ตัว ชวนแฟนแฟนมารู้จักตัวตนไอดอลแมวผ่าน 6 ทีม Promoter1) ทีมไอดอลแมว PRINCESS (ปริ๊นเซส) เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพศเมีย พันธุ์ Ragdoll อายุโดยประมาณ 4 เดือน มี Promoter ทั้งหมด 4 เมมเบอร์จากศิลปินไอดอลวง CGM48 นำทีมโดย"ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ" เปิดเผยความรู้สึกว่า การตั้งชื่อน้องแมวทีมของเราให้สมาชิกแต่ละคนนำเสนอชื่อที่ตัวเองสนใจ ซึ่งทำการโหวตชื่อมติเป็นชื่อ “Princess” เป็นชื่อที่ออมนำเสนอ โดยเป็นชื่อที่สมาชิกทุกคนมีส่วนในการตั้งชื่อร่วมกัน สมาชิกทุกคนช่วยกันวิเคราะห์จากบุคลิกน้องแมวแล้วชื่อนี้เหมาะอย่างมาก"ส่วนตัวเมื่อมีน้องแมวมาอยู่กับพวกเรา ทำให้เกิดบรรยากาศภายในวง CGM48 ดูสนุกสนาน อบอุ่น อบอวลไปด้วยความน่ารัก โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้ว แต่เพียงไม่ได้มีโอกาสเลี้ยงด้วยตัวเอง ครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงแมวอย่างจริงจัง ศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกจนทำให้มีความรู้เกี่ยวกับแมวเพิ่มขึ้น น้องแมวทำให้เรารู้สึกรักแมวมากขึ้น โครงการนี้ทำให้ออมเกิดความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเร็วๆนี้ ออฟฟิเชียลได้ปล่อยภาพนิ่งหรือคลิปออกเผยแพร่ซึ่งทุกคนได้เห็นไปนั้นตัวจริงน้องแมว “ปริ๊นเซส” น่ารักกว่าในรูปหรือคลิปอย่างมาก อุปนิสัยขี้เล่น แสนซน และกินเก่ง หากมารู้จักน้องแมว “ปริ๊นเซส” ทุกคนจะหลงรักเหมือนออม มาร่วมเป็นแฟนคลับน้องปริ๊นเซสกันเยอะๆ ค่ะ”"พั้นซ์-วัชรี ด่านผาสุกกุล" กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองไม่เคยเลี้ยวแมวหรือใกล้ชิดแมว เมื่อรู้ว่าต้องดูแลน้องแมว”ปริ๊นเซส” จึงไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์แมวค่อนข้างเยอะพอสมควร เนื่องจากตนเองต้องการดูแลให้ดีที่สุด ตนเองจึงรู้สึกดีใจเมื่อได้ดูแลน้องแมว “ปริ๊นเซส” ที่มีลักษณะขนฟู ปุกปุยสีขาว นุ่มนิ่ม อุปนิสัยน่ารัก ซุกซน กินเก่ง จุดนี้น้องแมวปริ๊นเซส เหมือนคนเลี้ยงทีมเราเลยค่ะ (หัวเราะ) ทุกวันนี้ก็หมั่นแปรงขนน้องบ่อยบ่อยรักษาความสะอาด ดูแลอย่างดี"ปะริมะ-ชุติปภา รัตนกรญาณวุฒิ" กล่าวว่า น้องแมว “ปริ๊นเซส” ที่ทีมเราดูแล มีอุปนิสัยขี้เล่นชอบเล่นของเล่นมาก ขนปุยนุ่มนิ่ม กินเก่งตลอดเวลา กลมปุ๊ก หน้าตาสวย มีเสน่ห์ ดวงตาสีฟ้าเปล่งประกาย อีกทั้งการดูแลขนก็ต้องหวีขนบ่อยบ่อย แฟนแฟนจะหลงรักในความน่ารักของน้องแมว “ ปริ๊นเซส” แน่นอนและ "มีน-พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ" กล่าวว่า “ น้องแมว “ปริ้นเซส” เป็นแมวที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้น้องมาเลี้ยงเพราะเป็นพันธุ์ที่เราเคยได้ยินแล้วก็ไปศึกษามาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือสีตาของน้องแมวปริ๊นเซส อเมซิ่งอย่างมากในรูปว่าสวยแล้วพอมาเห็นน้องแมวจริงจริง คือสวยสะกดใจ ขนฟูนิ่มมากมาก เนื่องจากส่วนตัวชอบอะไรนิ่มนิ่มอยู่แล้วก็เลยชอบไปอุ้มน้องแมว “ปริ้นเซส” มานั่งบนตักแล้วก็ลูบขนเล่นกับน้องบ่อยบ่อย จากการดูแลน้องแมวสังเกตได้ว่าเวลาถ่ายรูปหรือเล่นน้อง คล้ายคนเลี้ยงทั้ง 4 เมมเบอร์เลย ส่วนการดูแลก็จะมีเรื่องแปรงขนแล้วก็เรื่องการกินต้องดูแลอย่างดี ใส่ใจ เพราะน้องกินเก่ง เราทั้ง 4 เมมเบอร์จึงอยากแชร์โมเม้นต์ดีดีเหล่านี้ผ่านสังคมออนไลน์2 ) ทีมไอดอลแมว Kaname ( คานาเมะ ) เกิดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เพศเมีย พันธุ์ Scottish Fold หูพับ อายุโดยประมาณ 3 เดือน ซึ่งมี Promoter 4 เมมเบอร์ศิลปินไอดอลวง CGM48 ได้แก่"ปิ๊ง-พิณพณา แสงบุญ" กล่าวว่า ตนเองไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำได้ดีมั๊ย ? ตอนแรกแรกยอมรับว่ายาก แต่เมื่อพอเริ่มคุ้นเคยกับน้องแมว “คานาเมะ” ทำให้รู้สึกเกิดความสนุกสนาน"คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม" กล่าวเสริมว่า ตนเองรู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากที่บ้านตนเองคุณแม่เลี้ยงแมว การเลี้ยงน้องแมว “คาเนเมะ” จึงต้องเรียนรู้วิธีการและหลักการเลี้ยงมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะอย่างมาก ส่วนการตั้งชื่อแมวมาจาก 4 เมมเบอร์ร่วมกันคิดชื่อ"เหมย-รพีพรรณ แช่มเจริญ" กล่าวว่า ด้วยความที่เราต้องดูแลน้องแมว ไปเล่นกับน้องบ่อยบ่อย ทำให้เกิดความผูกพันธ์ขึ้นมาค่ะ น้องแมว “คานาเมะ” ของทีมเรา บางครั้งก็จะดื้อบ้าง แต่โดยรวมน่ารักมุ้งมิ้ง”"มิ้ลค์-ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ "กล่าวว่า สำหรับตนเองไม่เคยเลี้ยงแมว รู้สึกตื่นเต้นมากมาก มีความรู้สึกกลัวว่าเราจะเลี้ยงน้องแมว “คานาเมะ” ได้ดีหรือไม่ ? เพราะมีประสบการณ์เลี้ยงแต่สุนัข ตนเองจึงได้ศึกษาข้อมูลก็เชื่อว่าจะเลี้ยงน้องแมวให้ดีแน่นอน3) ทีมไอดอลแมว Hero (ฮีโร่) เกิดวันที่ 11 เมษายน 2564 เพศผู้ อายุโดยประมาณ 3 เดือน พันธุ์ American Shorthair มี Promoter จาก 4 เมมเบอร์ศิลปินไอดอลวง CGM48 อาทิ"ฟอร์จูน-ปัณฑิตา คูณทวี" กล่าวว่า ตนเองรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างมากในการดูแลน้องแมว “ฮีโร่” สำหรับตนเองเหมือนหาจิ๊กซอว์ที่หายไปแล้วหาเจอ ดีใจจังหวัดเชียงใหม่ไม่เหงากันอีกต่อไปแล้ว ส่วนที่มาของชื่อน้องแมว เป็นการร่วมกันโหวตชื่อนี้ ซึ่งเคียล่าเป็นคนคิดชื่อ"พิม-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ" กล่าวว่า ตนเองรู้สึกหลงรักและผูกพันน้องแมว “ฮีโร่” ดีใจที่เลือกน้องแมวมาอยู่ทีมเรา ทำให้เกิดความตั้งใจดูแลน้องตลอดไป ส่วนตัวต้องการอยู่ใกล้ๆ เอาผ้าห่มหมอนมานอนกับน้องด้วย"เคียล่า-ซื่อหยุน คู" กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจ+ ความตื่นเต้นอย่างมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เลี้ยงน้องแมว แล้วก็น้องแมว “ฮีโร่” ทำให้เราไม่เหงา ถ้าเป็นไปได้อยากพากลับไปนอนที่บ้านด้วยเลยค่ะ (หัวเราะ) ”และ "ณิชา-ณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา" กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีอย่างมากสำหรับการร่วมโครงการ CAT IDOL by CGM48 ทั้ง 6 ตัวน้องแมวน่ารัก สำหรับน้องแมว “ฮีโร่” อุปนิสัยขี้เล่น กินเก่ง รูปลักษณ์น้องหน้าตาดี เหมือน 4 เมมเบอร์ที่ดูแลเลย (หัวเราะ) เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วทำให้ดูดีอย่างมาก4 ) ทีมไอดอลแมว Homnuan (หอมนวล) เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพศเมีย พันธุ์วิเชียรมาศ อายุโดยประมาณ 5 เดือน ซึ่งมี Promoter 4 เมมเบอริศิลปินไอดอลวง CGM48"มามิ้งค์ - มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์" กล่าวว่า ชื่อน้องแมว “หอมนวล” มาจากภาษาเหนือ แปลว่า ดอกลำดวน สมาชิกในทีมช่วยกันตั้งชื่อนี้รู้สึกดีใจปนกับความตื่นเต้นมากมาก เพราะว่าเป็นทาสแมวอยู่แล้วด้วย เลยปลื้มปริ่มมากมากที่จะได้เลี้ยงน้องแมว โครงการไอดอลแมวนี้สร้างรอยยิ้มและสร้างความสุขมากที่ได้ดูแลและเล่นกับน้องแมว ทำให้ตนเองสบายใจและไม่เหงา เหมือนได้เป็นเพื่อนกับแมวดีมากมาก น้องแมว “หอมนวล” เป็นแมวน่ารักนุ่มนวล เวลาน้องแมวมานอนบนตักรู้สึกดีมากมาก มีความอบอุ่น และเมื่อได้เวลาเล่นกับน้องแมว น้องแมวก็เล่นสนุกมากด้วย"แชมพู-กชพร ลีละทีป" กล่าวว่า สำหรับโครงการ CAT IDOL by CGM48 แชมพูรู้สึกได้ประสบการณ์ใหม่เนื่องจากไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อน ทำให้ต้องศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องแมว น้องแมว “หอมนวล” ทำให้ตนเองเกิดความรับผิดชอบในการดูแลใส่ใจในทุกทุกรายละเอียด เกิดความรู้สึกสนุกสนานเฮฮาและมีความสุขเวลาได้ไปเล่นกับน้องแมว “หอมนวล” เป็นอะไรที่ผ่อนคลาย น้องแมว “หอมนวล” มีอุปนิสัยขี้อ้อนมากมาก เดินมานั่งบนตักบ่อยบ่อยทำให้เรารู้สึกเกิดความเอ็นดูอย่างมากและจะดูแลให้ดีที่สุด"เจเจ-ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์ กล่าวว่า “ตนเองรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในการปั้นไอดอลแมวของวง CGM48 ดีใจที่ได้เลี้ยงแมว เพราะว่าปกติเป็นทาสน้องหมา ครั้งนี้มาเลี้ยงดูจริงจัง ทำให้เกิดหลงรักแมวเช่นกัน ชอบอย่างมากมากและ "เจย์ดา-รวินดา อลัน" กล่าวว่า ครั้งแรกที่เจอน้องแมว “หอมนวล” เป็นแมวที่อุปนิสัยขี้อ้อน เล่นของเล่นเก่ง เมื่อเจย์ดาเข้าไปหาน้องแมว น้องแมว “หอมนวล” จะรีบเดินมานั่งตัก ขดตัว แล้วก็นอน สำหรับเจย์ดาไม่เคยมีแมวตัวไหนเดินมานั่งตักเจย์ดามาก่อน น้องแมว “หอมนวล” เมื่ออยู่รวมกลุ่มกับแมวน้องๆ ตัวอื่นๆ ก็จะไม่แย่งของเล่นเลย ปล่อยให้น้องแมวตัวอื่นๆ เล่น นับว่าดูแลน้องแมวตัวอื่นได้ดีเลย5) ทีมไอดอลแมว Kira Kira (คิระ คิระ) เกิดวันที่ 28 เมษายน 2564 เพศเมีย พันธุ์ Scottish Fold อายุโดยประมาณ 3เดือน ซึ่งมี Promoter 4 เมมเบอร์ศิลปินไอดอลวง CGM48"แองเจิ้ล-นภัสนันท์ ธรรมบัวชา" กล่าวว่า ชื่อแมวการตั้งชื่อมาจากทีมเรานำเสนอชื่อที่ต้องการ แล้วก็ช่วยกันโหวต มติเอกฉันท์ชื่อ คิระ คิระ ความรู้สึกของตนเองในการร่วมโครงการ CAT IDOL by CGM48 ตื่นเต้นมาก เนื่องจากเราเป็นคนรักสัตว์ ที่บ้านก็เลี้ยงน้องหมาเมื่อย้ายมาเชียงใหม่ก็เหงา เมื่อรู้ว่าต้องมีสัตว์เลี้ยงในหอก็ดีใจจริงจริง ต่อไปนี้ก็จะศึกษาดูแลน้องแมว “คิระคิระ” ให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าสัตว์แต่ละตัวมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกัน แต่รับรองว่าทีมเราจะดูแลน้องแมวด้วยความรักแน่นอน"สิตา ธีรเดชสกุล" กล่าวว่า ในการดูแลไอดอลแมว ทีมเราได้ชื่อน้องแมว คิระ คิระ รู้สึกมีความสนุกสนานอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่เคยทำและจะตั้งใจเป็นคนดูแลน้องแมวคิระ คิระ เป็นอย่างดี"ลาติน-พิมพ์นารา ร่ำรวยมั่นคง" กล่าวว่า สำหรับหนูก็กังวลเล็กน้อยคะเกี่ยวกับการดูแลน้องแมว เพราะเคยแต่เลี้ยงน้องหมาที่ตัวใหญ่ๆ เมื่อเลี้ยงน้องแมวคิระ คิระ ก็เรียกว่าท้าทาย ก็ต้องดูความเหมาะสมในการเล่นกับน้องเพราะน้องคิระคิระตัวเล็กต่างกับน้องหมาที่เคยเลี้ยงมาและ "ฟ้าใส-ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ" กล่าวว่า ส่วนตัวมีความสุขมาก ปกติตอนอยู่บ้านก็จะอยู่กับแมวที่บ้านของตนเอง พอตอนนี้น้องแมว คิระคิระ มาอยู่ที่หอ ทำให้เกิดความสุขอบอวลขึ้นเยอะทีเดียว นอกจากจะได้เจอเพื่อนแล้ว ยังได้เจอน้องแมวอีกด้วย6 ) ทีมไอดอลแมว Bluecifer (บลูซิเฟอร์) เกิดวันที่ 20 เมษายน 2564 เพศผู้ สายพันธุ์ British Shorthair อายุโดยประมาณ 3 เดือน นำทีม Promoter 4 เมมเบอร์ศิลปินไอดอลวง CGM48 อาทิ"นีน่า-ณัฐริกา บุญตั๋ว" กล่าวว่า ในการได้เลี้ยงน้องแมวบลูซิเฟอร์รู้สึกดีใจมาก ซึ่งเป็นแมวพันธุ์ British Shorthair ส่วนตัวมีความตั้งใจไว้ว่าถ้าได้เลี้ยงแมวก็อยากที่จะเลี้ยงแมวพันธุ์นี้มานานแล้ว เพราะชอบแมวสีแบบนี้ อุปนิสัยค่อนข้างสุขุม ลักษณะหน้าตาเหมือนกำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลา รู้สึกตื่นเต้นมากมาก เมื่อได้มาเลี้ยงน้องแมวอย่างจริงจังครั้งแรก นับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับการได้มาเลี้ยงน้องแมวที่น่ารักจำนวนหลายตัวพร้อมกัน"นีนี่-พิชญาภา สุปัญญา" กล่าวว่า ตนเองชอบดูรูปแมวในโซเชียลมีเดียแต่ไม่เคยได้เลี้ยงจริงๆ เมื่อได้มาเลี้ยงน้องแมว “บลูซิเฟอร์” น่าเอ็นมาก ทำให้ตนเองต้องมีความรับผิดชอบน้องแมวให้ได้ดีที่สุด ทุกครั้งเมื่ออยู่กับแมวรู้สึกสบายใจ ทีมเราจึงตั้งชื่อว่า “บลู” เพราะสีตาของน้องเป็นสีบลู นอกจากนี้จึงได้เสนออีกชื่อคือ ลูซิเฟอร์ ซึ่งเป็นชื่อตัวการ์ตูนแมวที่สมาชิกในทีมชื่นชอบ อีกทั้งเป็นชื่อของราชาปีศาจซึ่งดูเข้ากับแมวของเราที่ทั้งหล่อเท่และสุดคูล สุดท้ายทีมเราเลยนำคำว่าบลูมารวมกับคำว่าลูซิเฟอร์ จนกลายเป็นชื่อ บลูซิเฟอร์"ไข่หวาน-มานิตา จันทร์ฉาย" กล่าวว่า เริ่มแรกรู้สึกไม่ได้อินกับแมวมากนัก แต่เมื่อได้น้องแมวบลูซิเฟอร์เข้ามาในชีวิตตนเองจึงกลายเป็นทาสแมวไปเลย เกิดความรัก เอ็นดู ต้องการไปหาทุกวัน อยากเจอทุกวันแล้วอยากดูแลน้องให้ดีที่สุดและ "ปีโป้-จิรัฐิกาล ทะสี" กล่าวปิดท้ายว่า ส่วนตัวต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มนิดหน่อย มีการบริหารเวลาเพื่อมาดูเเลเเมวบลูซิเฟอร์ น้องแมว “บลูซิเฟอร์” น่ารักชอบสามารถชมความน่ารักของ 6 ไอดอลแมว และ 6 Promoter ทีมเมมเบอร์ผ่านทาง CGM48 Official Facebook และดูย้อนหลังคอนเทนต์ต่างๆ ผ่านทาง CGM48 Official YouTube