รองผู้ว่าการ ททท.ยันไม่ปล่อยมือชุมชนท่องเที่ยว จัดโครงการ “Blogger The Series Live” ช่วยเพิ่มช่องทางหารายได้ผ่านโซเชียลมีเดีย

วันนี้ (2 ส.ค.) นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว ระบุว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนและภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหนักที่สุดในขณะนี้ เพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน และคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 ทําให้ปัจจุบันรายได้รวมของชุมชนท่องเที่ยวลดลงถึง 80% ซึ่งปกติรายได้เฉลี่ยจากการขายสินค้าที่ระลึกจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 18-20% ของรายได้ทั้งหมด โดยก่อนหน้านี้ชุมชนยังมีออเดอร์อยู่บ้างแต่ยิ่งการท่องเที่ยวลดลง รายได้จากการขายสินค้าก็ลดลงตามไป เช่น ชุมชนมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน จําหน่ายกาแฟและผลไม้ตามฤดูกาล รายได้ลดลงถึง 80% หรือชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ จําหน่ายสินค้าสมุนไพรพื้นบ้าน รายได้ลดลงถึง 90% และชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จําหน่ายสินค้าแปรรูปก็รายได้ลงถึง 85% เพื่อขับเคลื่อนคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ไปต่อให้ได้นั้น ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. จึงจัดโครงการ “Blogger The Series Live” นี้ เพื่อชุมชนขึ้น เป็นการบรรเทาผลกระทบ ช่วยเหลือและสร้างขวัญกําลังใจ สร้างรายได้ให้ชุมชนท่องเที่ยวและคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการจัดโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อ “สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าชุมชนรวมถึงเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้าสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคนายธเนศวร์ กล่ามเพิ่มเติมว่า คนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่ผู้ประกอบการ แต่ยังรวมไปถึงบรรดาบล็อกเกอร์ ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยวเสมอมา โดยโครงการ Blogger The Series Live นี้ เพื่อชุมชน เป็นการจัดแข่งขันไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านโซเชียลมีเดียของบล็อกเกอร์ บล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมแข่งขันต้องนําเสนอสินค้าชุมชน ของดีของเด็ดจํานวน 60 ชุมชนจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอด 100 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว Thailand Rural Tourism Awards 2020 จากการสำรวจของทีมงานที่ได้ติดต่อประสานไปยังชุมชนพบว่า ชุมชนไม่เคยมีบล็อกเกอร์ช่วยไลฟ์ขายของเลย ทุกชุมชนมีความดีใจตื่นเต้นมากและเตรียมพร้อมที่จะรับออเดอร์จากการไลฟ์ของบล็อกเกอร์ ชุมชนอยากให้มีโครงการแบบนี้มากและแสดงความดีใจที่ ททท. หาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แก่สินค้าของชุมชนและอยากให้คนไทยช่วยซื้อของไทย วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือการ Save Partner ของ ททท. โดยต้องการที่จะช่วยเหลือบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ ที่ช่วงนี้ไม่ได้เดินทาง ไม่ได้รีวิวทริปท่องเที่ยว ก็อาจจะขาดรายได้ไป หากเข้าร่วมโครงการนี้ ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ จากเงินรางวัลอีกด้วย ส่วนการแข่งขัน บล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการมีสิทธิ์เป็นผู้ได้รับรางวัลซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 33 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทนายธเนศวร์ กล่าวอีกว่า เชิญชวนบล็อกเกอร์ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ในช่วงนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจเฟซบุ๊กโครงการ : TheLocallicious และเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นการรับรู้ บล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการจะไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 เดือน 8 เวลา 08.08 น. เป็นต้นไป ครั้งนี้จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่มีบล็อกเกอร์ไลฟ์เพื่อชุมชนเยอะที่สุดที่เคยมีมาเมื่อถามถึงเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ นายธเนศวร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่า โครงการ Blogger The Series Live นี้ เพื่อชุมชน จะทําให้ทั้ง 60 ชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้ประมาณ 50% ชุมชนและผู้ประกอบการจะมีช่องทางในการนําเสนอสินค้าและบริการ นำเสนอของดีของเด็ดที่ตนมีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นช่องออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคได้อีกด้วย ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยตามเป้าหมายหลักของ ททท. ต่อไปบล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ยังจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านการนําเสนอขายของออนไลน์ การรีวิว เทคนิคในการไลฟ์สตรีมมิ่ง และนําเทคนิคในด้านนี้ส่งต่อให้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบล็อกเกอร์กับคนในชุมชน ซึ่งหลังจากนี้ชุมชนจะได้สามารถนําแนวทางนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินค้าชุมชนด้วยตัวเองได้ต่อไป