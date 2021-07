คนแรกของเมืองไทย! ‘ดุจดาว วัฒนปกรณ์’ นักเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการเยียวยาจิตใจ

>>> ภาษาของร่างกาย

>>> Dance Movement กับการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวช







>>> สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Dance Movement therapy

>>> ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ของดุจดาว







>>> Dance Movement ที่สามารถทำได้เอง

เธอจบปริญญาตรี จากคณะวารสารศาสตร์ เอกสาขาวิทยุและโทรทัศน์ จากรั้วแม่โดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่มละคร B-Floor Theatre หลังจากนั้น ประมาณ 2 ปี เริ่มสนใจว่าร่างกายกับจิตใจทำงานร่วมกันอย่างไร จึงตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทด้าน Dance Movement Therapy ที่ Goldsmiths University of London ที่อังกฤษเคยทำงานเป็นสหวิชาชีพ ที่คลินิคจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น เป็นอาจารย์ สอนนักศึกษาด้านการละคร อีกทั้งมีบทบาทสอนเรื่อง Empathic Communication ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในเครือ BDMS (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ( มหาชน ) ) กระทั่งเป็นผู้ก่อตั้ง Empathy Sauce ที่สร้างพื้นที่ในการเข้าใจตัวเองและพัฒนาตัวเองให้กับผู้สนใจผ่านกระบวนการการรับฟังและศิลปะหลากรูปแบบ ทั้งยังคงทำ Empathic Communication Workshopให้องค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำ Podcast R U OK ที่พูดคุย สร้างการรับรู้ด้านจิตวิทยาได้อย่างน่าสนใจ‘ผู้จัดการออนไลน์’ สัมภาษณ์พิเศษDance Movement Psychotherapist คนแรกของเมืองไทย เพื่อเจาะลึกถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวของเธอและกระบวนการในการทำงานอันหลากหลาย ที่ Dance Movement นำพาเธอไปพบเจอ ขยายต่อไปยังงานภาคส่วนต่างๆ ที่ล้วนสัมพันธ์กับการทำความเข้าใจต่อจิตใจที่เชื่อมโยงกับร่างกายอย่างแยกกันไม่ออกถามว่า ดุจดาวรู้สึกอย่างไร รู้สึกอะไรตอนที่ Dance Movement เมื่อครู่นี้ดุจดาวตอบว่า “รู้สึกยังไงเหรอ ดาวว่าดาวอนุญาตให้ร่างกายเคลื่อนไหว อย่างที่อยากจะเคลื่อน ดาวไม่ได้แพลนหรือหวังว่ามันต้องเป็นยังไง ดาวไม่ได้รู้สึกก่อนเคลื่อนไหว แต่เคลื่อนไหวไปแล้ว ดาวจึงเจอกับความรู้สึกต่างๆ มากมายที่มันอยู่ข้างในซึ่งในชีวิตประจำวันไม่มีพื้นที่ให้มันออกมามากนัก แล้วพอได้เคลื่อนไหว แหมือนได้สำรวจเข้าไปข้างใน ความเคลื่อนไหวหลายๆ อย่าง มันทำให้เจอความรู้สึกหลายอย่างเหมือนกันเมื่อสักครู่” ดุจดาวระบุถามว่า ถ้ามีคนที่อยากทำแบบดุจดาวที่บ้าน หรืออยากเรียนศาสตร์แขนงนี้ ต้องเริ่มจากอะไรดุจดาวกล่าวว่า โดยปกติ เมื่อคนพูดถึงแดนซ์ มักต้องมีท่านี้ ท่านั้น ท่าหนึ่ง สอง สาม สี่ ซึ่งการทำแบบนั้นเราจะโฟกัสที่ความถูกต้อง แต่นี่กลับด้านกัน เราจะอนุญาตให้ร่างกายขยับยังไงก็ได้เลย แบบที่เราต้องฟังและเฝ้ามองว่าร่างกายเราขยับแบบไหน“ร่างกายเราขยับตลอดเวลาอยู่แล้ว เรามีกะพริบตา พยักหน้า หายใจ คือร่างกายเราขยับอยู่แล้ว เราก็แค่หาพื้นที่ หาช่วงเวลาที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลย ไม่ต้องกังวลว่าทำท่านี้ใครจะมาว่า จะมาหัวเราะเยาะยังไง ก็หาพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัย หมายถึง ปลอดภัยทางกายและทางใจปลอดภัยทางใจ ไม่ใช่ว่าเรามูฟไปแล้วมีคนเปิดประตูเข้ามา ทำอะไรน่ะ! เอาที่เซฟค่ะ อาจมีตัวช่วยคือเพลงบรรเลงแบบที่ไม่มีเนื้อร้องช่วยได้ เพลงอะไรก็ได้ที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แล้วเราอนุญาตร่างกายให้เคลื่อนไหวยังไงก็ได้ บางคนถาม เคลื่อนไหวยังไงเหรอ ยืนหายใจอยู่อย่างนั้นก่อนก็ได้ค่ะ แล้วก็ค่อยให้ลมหายใจมันพาไป แล้วค่อยๆ ให้ความรู้สึกมันพาไป สามารถให้ร่างกายปลดปล่อยก่อนแล้วเราก็แค่เฝ้าดู บางคนบอกความรู้สึกบางอย่างมันมาเต็มๆ ก็ Follow ความรู้สึกอันนั้นเลย จับอะไรได้ก่อน Follow อันนั้นเลย ไม่มีกฎ กฎอย่างเดียวคือไม่ทำร้ายตัวเอง” ดุจดาวระบุเมื่อถามว่า มีคำกล่าวขานว่าดุจดาวเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เรียนมาทางด้านการบำบัดจิตด้วยการเคลื่อนไหว เช่นนั้นแล้ว การเรียนมาโดยตรง กับการทดลองทำเองที่บ้าน ต่างกันอย่างไรบ้างคือตั้งแต่เราเป็นยุคชนเผ่าเราก็เต้นกันแล้วน่ะค่ะ เราอยู่ในยุคปัจจุบันแล้ว เราสามารถที่จะใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย ปลดปล่อยอารมณ์บางอย่าง และเข้าใจตัวเองได้เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าสนใจ ว่าอยากไปเรียนก็สามารถไปเรียนมีการเทรนด์อย่างเข้มข้น และสามารถกลับมาเยียวยาใจผู้อื่น ซึ่ง 10 ปีที่แล้ว ดาวอาจจะเป็นคนเดียว ผ่านมา 5-6 ปีก็อาจจะเป็นคนเดียว แต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่คนเดียวแล้ว นี่คือข้อดีมาก เริ่มมีคนไปเรียน เริ่มมีคนจบมาแล้วค่ะ กำลังจะมีเพิ่ม มีหลายคนที่ดาวมีโอกาสได้เขียนจดหมายรับรองให้เขาไปเรียน แล้วเขาก็จะจบมาทำแบบนี้มากขึ้นถามว่า ในมุมของจิตวิทยา การเต้นในแง่นี้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอย่างไรบ้างดุจดาวตอบว่า ในแง่จิตวิทยา มันมีทฤษฎีของจิตบำบัดอยู่แล้ว ให้เราเข้าใจว่าการที่เรามีพฤติกรรมบางอย่าง ตัดสินใจเลือกทำพฤติกรรมบางอย่าง มันมีที่มา แล้วเราก็มีกระบวนการค้นหาว่ามีอะไรในจิตใต้สำนึก มันมีแพทเทิร์นอะไรที่เรามักจะทำ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้ภาษาพูดในการทบทวน แต่ศิลปะและตัวของภาษาร่างกายจะถูกนำเข้ามาเพราะว่าจะมีบางคนที่ไม่สามารถใช้ภาษาพูดได้ คือ ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นึกคำไม่ออก บางทีมันยากเหลือเกินสำหรับเขา ซึ่งงานศิลปะมันมาช่วยตรงนี้ งานศิลปะมันเป็นพื้นที่ที่ขยับออกไปอีก มันมีพื้นที่ให้สี ให้อะไรบางอย่างที่เราข้ามตัวหนังสือ ก้าวข้ามตัวภาษาไปเลยแล้วกันและที่ดูภาษาร่างกาย จริงๆ ภาษาร่างกายแทบจะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดกับจิตใจเรา มันแยกกันไม่ได้เลย กวนกัน ผสมกันเป็นแยมไปแล้ว การที่เราเคลื่อนไหวร่างกาย ทุกคนลองดูก็ได้ การที่เราเคลื่อนไหวผ่านไปสักพัก เราจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างจากข้างในจริงๆ ในช่องท้อง ในกล้ามเนื้อของเรา มันทำให้เราเชื่อมโยงกับจิตใจได้ค่อนข้างมาก แล้วการฟังร่างกายของเรา ทำให้เราได้รู้ว่า อ๋อ เราแบกอะไรอยู่บ้าง” ดุจดาวระบุถึงการทำความเข้าใจเสียงหรือภาษาของร่างกายเมื่อถามว่า ดุจดาวเคยทำงานร่วมกับแพทย์ การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการเยียวยาจิตใจนำไปใช้อะไรกับผู้ป่วยบ้างดุจดาวตอบว่า “ตอนนั้นดาวมีคำถามนี้เหมือนกัน ดาวทำงานกับแพทย์ กับผู้ป่วยร่วมกัน ชื่อว่า ‘มีรักคลินิค’ เป็นคลินิคจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น ตอนนั้น ที่นั่นใช้โมเดลที่ว่าผู้ป่วยหนึ่งคนจะเจอสหวิชาชีพที่หลากหลาย ผู้ป่วยจะได้พบแพทย์ อาจจะรักษาเขาได้ไม่รอบด้าน ดังนั้น ดาวเป็นหนึ่งในสหวิชาชีพ ที่จะคอยดูแลคนๆ นั้นร่วมกับจิตแพทย์ดุจดาวระบุถามว่าการบำบัดผ่านร่างกาย เพื่อให้เขารู้จัก รู้สึกผ่านร่างกายตัวเอง เท่าทันความรู้สึกอย่างนั้นใช่หรือไม่ดุจดาวตอบว่าถามว่า ดุจดาวเคยทำงานละครกับกลุ่ม B-Floor Theatre ด้วยดุจดาวตอบว่า “ดาวเป็นสมาชิกกลุ่มบีฟลอร์ตั้งแต่ปี 2002 จริงๆ บีฟลอร์ มาก่อนเลย การทำงานกับบีฟลอร์ ทำให้ดาวอยากไปเรียน Dance Movement Psychotherapy นี่แหละค่ะ คือดาวทำละครเวทีตอนมหาวิทยาลัย คือไม่ใช่แค่ท่องบทให้ได้ เล่นให้ดี แต่ต้องรู้จักร่างกายทุกส่วนเพื่อควบคุมมันให้ได้ เมื่อเรียนจบมาก็ไปเข้ากลุ่มละครบีฟลอร์เธียเตอร์ ที่เขาไม่ค่อยใช้ภาษาพูด เขาใช้ภาษาร่างกายในการสื่อสารซึ่งมันตะโกนได้ดังกว่า ดาวก็ทำการฝึกอย่างหนัก อย่างเข้มข้นกับเขา ประมาณสัก 2 ปี แล้วดาวก็สนใจว่าร่างกายกับจิตใจทำงานยังไง เพราะพอมี Exercise ที่อิมโพรไวส์ด้วยร่างกาย มันเจอความรู้สึกหลายๆ อย่าง ที่อยู่ข้างในตัวเอง ก็เลยอยากรู้ว่าร่างกายกับใจ ใจกับร่างกายมันทำงานสลับไปสลับมายังไง ก็เลย ตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทด้าน Dance Movement Therapy ที่ Goldsmiths University of London ที่อังกฤษ” ดุจดาวย้อนความทรงจำให้ฟังถามว่า ได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องแดนซ์ มูฟเมนท์ เธอราพี ที่อังกฤษดุจดาวตอบว่า “สิ่งที่รู้สึกว่าเปิดโลกมากและใกล้ตัวมาก คือ เราอาจคิดว่าต้องชวนให้คนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว จริงๆ เรานั่งอยู่เฉยๆ เราก็หายใจแล้ว มีอวัยวะตั้งหลายอย่างที่เคลื่อนไหวตอนหายใจ ดังนั้น แดนซ์มูฟเมนท์ เธอราพี ทำได้กับทุกคนแม้กระทั่งคนที่เป็นอัมพาต ถ้าเขายังหายใจอยู่ คือ มันขยายขอบเขตของคำว่าแดนซ์ สำหรับดาวไปแบบเยอะมากแล้วบางทีใน Session ของ แดนซ์ มูฟเมนท์ เธอราพี บางคนอาจรู้สึก ฉันไม่เห็นได้ลุกขึ้นมาเต้นแบบคุณดุจดาวเลย ฉันไม่เห็นได้แดนซ์ในเธอราพีเลย เค้าลืมไปว่า แค่เค้านั่งคุยกับดาวแบบนี้ เค้าพยักหน้าอยู่ กับวิธีการนั่งของดาว บางทีมันเหมือนเราเต้นด้วยกัน เค้าขยับ ดาวขยับ ดาวขยับ เค้าขยับ เราใช้ภาษาร่างกายคุยด้วยกันตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่ดาวเรียนรู้และค้นพบว่า ทฤษฎีจิตบำบัดมันพาเราไปพบความเข้าใจบางอย่างอยู่แล้ว สิ่งที่เคยเกิดกับเราในอดีต มันส่งผลต่อการตัดสินใจ การรับรู้และการมองเห็นอย่างไรในปัจจุบัน” ดุจดาวระบุได้อย่างเห็นภาพดุจดาวกล่าวว่า นอกจากนั้น ยังมีสิ่งที่ได้รับเป็นความรู้ก็คือได้รู้ว่า Empathy หน้าตาแบบไหน การที่ไม่ Judgeหรือตัดสินคน แล้วก็ได้เจอความละเอียดอ่อน เดิมดุจดาวคิดว่าตัวเองเป็นคนละเอียดอ่อนอยู่แล้ว“แต่ดาวโดนซอยให้ละเอียดลึกลงไปอีกไปอีก แบบว่า พอเราเข้าไปอยู่ห้องบำบัดในฐานะเธอราพิสต์ ถูกสอนว่าไม่มีมูฟเมนท์อันไหนที่เราจะขยับ โดยที่ไม่สอดคล้องไปกับผู้ที่เข้ารับการบำบัด ผู้เข้ารับการบำบัดเขาต้องเป็นเซ็นเตอร์ ความต้องการของเรา มีค่าเท่ากับศูนย์ เราแค่สร้าง Space ให้เขา สร้างกระบวนการให้เขา แล้วให้เขาเดินทางแบบที่เขาไร้กังวลและปลอดภัยที่สุด เพราะฉะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาร่างกายของดาวคือเครื่องมือ เหมือนที่เราไปหานักศิลปะบำบัดแล้วเขาจะยื่นพู่กัน กระดาษ เฟรม แต่ของดาวคือร่างกาย ดังนั้นดาวจะขยับ อะไร ยังไง ไม่ได้ ทุกก้าว ทุกมุม ทุก Quality ที่ดาวจะมี นับแต่เขาเปิดประตูเข้ามา ดาว Observe เริ่มขยับปรับ การเคลื่อนไหวร่างกายให้ Synchronize กับเขาดุจดาวระบุนอกจากนี้ ดุจดาวได้เรียนรู้ที่จะเท่าทันสิ่งที่เรียกว่า ‘แฟนตาซีของนักบำบัด’ คือบางทีเราเรียนมาเราก็อยากลองของเหมือนคนเรียนถ่ายรูปน่ะ เทคนิคใหม่ กล้องใหม่ เลนส์ใหม่ แล้วขอลองหน่อย แต่นี่เรียนกับคน ทำแบบนั้นไม่ได้เลย”ดุจดาวระบุเมื่อถามว่า หากมีผู้ที่มีบาดแผลทางใจ หรือในกรณีที่เขาแหลกสลายทางจิตวิญญาณมาแล้วอยากมาเรียนกับคุณดุจดาว มีวิธีเยียวยาเขาอย่างไรสเต็ปที่หนึ่ง เราสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย สร้างความไว้ใจ และก็ค่อยๆ เริ่มสร้างความสัมพันธ์ ถ้าทำสามอย่างนี้ยังไม่เสร็จ จะไปไหนไม่ได้เลย บางคนมาถึง มาแบบ เปรี้ยงๆๆๆ เทสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเลย โดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ของนักจิตบำบัดและผู้เข้ารับการบำบัด ไม่ได้มีความไว้อกไว้ใจ เป็นไปได้ว่าระหว่างทางเรามีแนวโน้มจะทำลายเขาเพิ่ม กระบวนการไม่ปลอดภัย ต้องค่อยๆ ทำพื้นฐานให้แน่นหนา จนไว้ใจมากพอ ปลอดภัยมากพอ เขาจะเป็นคนเลือกเอง ว่าจะเริ่มจากอะไร อยากเล่าแค่ไหน และเรามีหน้าที่เคารพ Rhythm หรือจังหวะ เราจะเอาตัวเราไปบีบ ไปเค้นเอาออกมาไม่ได้ เช่นมีคนบอกว่า แหม ดาวต้องเป็นคนที่แงะคนเก่ง แต่จริงๆ แล้ว ไม่มีเลย จะไปแงะเขาทำไมถ้าเขาไม่อยากพูด ถ้าเขาไม่อยากทำงานก็ต้องเคารพเราจะเป็นผู้เฝ้ารอ จนกว่าเขาจะไว้ใจเรา จนเปิดเผยว่าเขามีบาดแผลอะไร บางทีการเล่าเรื่องในอดีต ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน เราไม่มีวันรู้ถ้าเราอยากเยียวยาบาดแผล เราต้องค่อยๆ สมาน ก็เหมือนกัน เราค่อยๆ ทำความรู้จักแผลผ่านศิลปะบำบัด ข้อดีของศิลปะบำบัดคือ เรากลับไปพูดถึงความเจ็บปวด ถึงสิ่งที่เราไม่อยากเข้าใกล้มัน เพราะว่าเราเกลียดมัน หรือเราอาจจะไม่อยากมองมัน แต่เมื่อมันถูก Offer ให้ทำงานผ่านกระบวนการศิลปะบำบัด ซึ่งมันมีสุนทรียะด้วยอุปกรณ์ของมัน บางทีเขาจะสามารถเขยิบเข้าไปใกล้มัน เห็นมันในมุมที่เขาอยากจะอยู่ทำงานด้วยนานขึ้น Gentle ขึ้นดุจดาวเล่าย้อนให้ฟังว่าพอเราไปปรึกษา Supervisor พูดแล้วขนลุก ซูเปอร์ไวเซอร์บอกว่า ท่านี้ สำหรับคนที่เคยโดน Abuse ทางร่างกายมาก่อน มันคือการ Skin ผิวกับผิว มันดึงความทรงจำออกมาเยอะมาก การที่ใช้มือสัมผัสต่อกัน มันไปปลุก Memory ที่ฝังอยู่ในร่างกายขึ้นมาเยอะมากเกินไป เยอะมากเกินกว่าที่คุณจะเลือกท่านี้มาเป็นท่าวอร์มท่าแรกมันละเอียดอ่อนขนาดนี้ มันสอนให้ดาวรู้ว่า เอาตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ได้เลย จำไว้เลยนะดุจดาว คิดเยอะๆ เอาใจไปไว้ตรงนั้นเยอะๆ คิดเผื่อเค้าเยอะๆ Gentle มากเหลือเกินก็ยังดีกว่า Gentle น้อยเกินไปเมื่อถามว่า ดุจดาวเป็นอาจารย์สอนด้านการละครด้วย สอนเมื่อครั้งเรียนจบโทที่อังกฤษกลับมาใช่หรือไม่ดุจดาวตอบว่า สอนตอนจบปริญญาโทกลับมาแล้วเมื่อถามว่า คุณเรียนด้านจิตบำบัดมา แต่มาสอนด้านการละคร มีการเชื่อมโยงมีจุดเชื่อมต่อกันอย่างไรถามว่า ณ ตอนนี้ งานของดุจดาวคือนักจิตบำบัด เรียกอย่างนั้นได้หรือไม่“คือดุจดาว วัฒนปกรณ์ ที่ทำหลายอย่างค่ะ” เป็นคำตอบของเธอเมื่อถามว่า ทำอะไรบ้าง ดุจดาวตอบว่า เธอทำหน้าที่เป็นนักจิตบำบัด, ทำพิธีกร R U OK ซึ่งเป็น Podcast ที่เธอทำร่วมกับ The Standard, เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Empathic Communication ทักษะการสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจ ให้คู่สนทนารู้สึกว่ามีคนเข้าใจ นับเป็นการสื่อสารแบบที่มี Empathy ,เป็นศิลปินด้านการแสดง เป็นผู้ก่อตั้ง Empathy Sauceเมื่อถามถึงความเป็นมาของ Empathy Sauce ดุจดาวเล่าว่า เดิมที เธอคือ The Workshoppers ผู้ทำเวิร์คช้อปแบบตัวต่อตัวกับผู้รับบริการเพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการ เขาแค่อยากใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อความเข้าใจ แล้วเราก็คุยกัน แล้วดาวก็คุยกับพี่ท่านหนึ่งเป็นนักละครบำบัดชื่อพี่เจีย สฤญรัตน์ โทมัส ทำอยู่มีรักคลินิกด้วยกัน พี่เขาก็โอเค เข้าใจว่ามีคนกลุ่มนึงที่เขาอยากเข้าใจตัวเองผ่านศาสตร์ที่เราสองคนทำได้ แต่เขาไม่กล้าเดินเข้าคลินิก ต้องมีที่ไหนให้เขาสักที่นึงสิ ไม่งั้นมันไม่แฟร์จริงๆ นะไม่ใช่ทุกคนที่อยากมีบัตรคนไข้ หรือว่ามีประวัติคนไข้ เราก็คุยกันว่า งั้นทำเป็นครั้งคราว เราจะไม่เรียกตัวเองว่า Psychotherapy มันฟังดูน่ากลัว เราเรียกตัวเองว่า The Workshoppers ทำเวิร์คช้อป ซึ่งในภาษาอังกฤษผิดหลักการมาก แต่เราก็ตั้ง พอทำเสร็จปุ๊บ รุ่นพี่ท่านนั้นก็ไปอยู่อังกฤษ เพราะมีสามีเป็นคนอังกฤษ ก็กลับไปอยู่บ้าน เราก็แบบ อ้าว ไปแล้ว ทำไมล่ะ ยังทำได้ไม่เท่าไหร่ แต่หลังจากนั้นสักพัก หลังจากเริ่มทำ Podcast R U OK เริ่มรู้สึกว่า เรื่องจิตวิทยา หรือเรื่องนักจิตบำบัดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป คนเริ่มหาว่า พี่ดาวลองหาแบบ Session ที่ไม่ต้องถึงขั้น Psychotherapy มั้ย แค่ซัพพอร์ทจิตใจ เราก็ทำแบบวันออนวัน ดาวว่าดาวทำได้ดาวก็ทำมาสักพักนึงแล้วก็ตัดสินใจเปิด Empathy Sauce” ดุจดาวบอกเล่าความเป็นมาหนึ่งส่วนสามของงาน Empathy Sauce คือการทำสิ่งที่เดอะเวิร์คช้อปเปอร์ เคยทำ ดุจดาวทำงานเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจ “therapy ก็ได้ถ้าต้องการ หรือบางคน ขอแค่เป็นเวิร์คช้อปให้เข้าใจตัวเอง พัฒนาตัวเองได้หมดแต่มี session หนึ่ง ที่ต่อเนื่องมาจากที่ดาวเคยทำเกี่ยวกับเครือของ BDMS (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ( มหาชน ) ดาวเคยทำงานเป็นคนสอนเรื่อง Empathic Communication ให้บุคลากรทางการแพทย์ แล้วดาวโฟกัส Empathy ในที่ทำงาน ในสังคม ดาวทำอยู่ 7 ปีครึ่ง แล้วดาวก็ค่อนข้างอินกับมันมากเลย รู้สึกว่า Empathy มันเป็น Gap อยู่ในหลายๆ ที่ ถ้าเจอนะ คือวิธีที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องมาเป็นลูกค้าของเดอะเวิร์คช้อปเปอร์ ถ้าที่ทำงานเราใช้ Empathy มากขึ้น ครอบครัวมี Empathy มากขึ้น คนที่จะ Suffer จากสุขภาพจิตก็อาจจะน้อยลง เราก็ขยับขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่เปิดเวิร์คช้อปเกี่ยวกับ Empathic Communication บรรยายในองค์กร เกี่ยวกับ Empathic Communication ให้กับผู้นำองค์กร และผู้คนในที่ทำงาน” ดุจดาวระบุอีกสิ่งที่ทำ ก็เป็น Session ที่ช่วยให้ใช้ Empathy ในการเข้าใจแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริการของเขา หรืออยากเข้าใจในองค์กร ดุจดาวและทีมงาน Empathy Sauce ถนัดในการรับฟัง เธอจะเข้าไปฟังคนในองค์กรคุณให้แล้วจะถอดมาเป็นข้อมูล โดยที่ไม่บอกว่าใครชอบอะไรดุจดาวระบุเมื่อถามว่า ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ดุจดาวเจอเคสทั้งหมดกี่รายดุจดาวตอบว่า พบเคส 4-5 คนต่อวัน มากสุดคือ 5 Session แต่โดยเฉลี่ยจะเป็น 4 และสัปดาห์หนึ่งดุจดาวทำงานประมาณ 6 วันเมื่อถามถึงวิธีดึงตัวเอง หรือคลายตัวเองออกมาจากกระบวนการ ทำอย่างไรดุจดาวตอบว่าดึงสติกลับมาที่ตัวเอง แล้วเราก็เจอคนหนึ่งคน แต่ระหว่างเคลื่อนไหว อย่าลืมว่ามีคนหนึ่งคน ที่เราเอาเรื่องราวของเขาเข้ามา เพราะอย่าลืมว่าตัวเราคืออุปกรณ์นะ อุปกรณ์ของดาวก็ไปซึมซับเอาบางอย่างของเขามาพิจารณา พอเขาออกไป ดาวจะใช้พื้นที่ตรงนี้เคลื่อนไหว แล้วจะพบว่าบางสิ่ง ก่อนทำ Session มันไม่มา แต่ตอนนี้มันมาแล้ว แล้วเราก็ได้ใคร่ครวญว่า อ๋อ เป็นแบบนี้ หรือบางครั้งเราก็เอามูฟเมนท์ที่เขาทำเมื่อสักครู่มาทำซ้ำเพื่อทำความเข้าใจมันอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น เหมือนเราเข้าไปฟังมันอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น พอเราเข้าใจเราก็จัดเก็บตัวเรา ให้พาตัวเองกลับมาอยู่ที่จุดที่เป็นเรา”เมื่อถามทิ้งท้ายว่า อยากให้คุณดุจดาวฝากถึงผู้ที่สนใจกระบวนการแดนซ์มูฟเมนท์ แต่เขาไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง และมีข้อควรระวังอะไรถ้าจะทำตามลำพัง ต้องใส่ใจอะไรบ้าง และทำได้บ่อยแค่ไหนดุจดาวตอบว่า จริงๆ ดาวมักจะเชียร์ทุกคนให้หันกลับมามองเพื่อนสนิท หรือว่าฟังเพื่อนสนิท คือร่างกายของเรา ไม่ใช่วันๆ ใช้เค้าตะบี้ตะบัน ใช้เค้าขับรถ ใช้เค้ายกของ ใช้เค้าทำกับข้าว คือ เราใช้งานเค้าเยอะแล้ว อยากให้ฟังเค้าบ้าง“แต่ถ้าใครอยากลองในแบบที่เป็นการเต้น ขอให้หาพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่บอกช่วงต้นค่ะ แล้วก็เรื่องเพลง ที่เหลือก็ปล่อย ปล่อยให้มาก ปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปก่อน แล้วไม่ต้องมีความหมายมากก็ได้ แล้วทำซ้ำไปเรื่อยๆ สิ่งที่เราเจอเราจะเริ่มฟังมันออกขึ้นเรื่อยๆ เรา Connect กับมัน เหมือนภาษาใหม่ เหมือนเราไปต่างประเทศ แรกๆ เราฟังภาษาเขาไม่ออก เหมือนภาษาใหม่ แต่เมื่อเราฟังบ่อยๆ เราจะเจอบางอย่าง คิดว่าน่าสนุกดีเพราะว่า ร่างกายเป็นของคุณ ถ้าคุณไม่เคยฟังเค้าเลย คุณอาจเป็นคนสุดท้ายที่รู้ว่าเค้าแบกอะไรอยู่ก็ได้ข้อควรระวังก็คือ ถ้าเดิม มีอาการทางจิตเวช เห็นภาพหลอน หูแว่ว เห็นอะไรที่คนอื่นมักไม่เห็น เวลาเคลื่อนไหว ไม่เชียร์ให้หลับตา นอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะ ร่างกายเป็นของคุณ” ดุจดาวระบุเมื่อถามว่า อาการบาดเจ็บจากบาดแผลทางใจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ในการเคลื่อนไหวเช่นนี้ดุจดาวตอบว่า ดาวไม่รู้ว่าบางคนเจออะไรมาบ้างในชีวิต เอาเป็นว่า เวลาเราเคลื่อนไหว เราจะปล่อยให้ความคิดเป็นไปอย่างอิสระ ถ้าบางช่วงไปเจออะไรบางอย่างที่เราไปต่อไม่ไหว ก็ไม่ต้องฝืนไปต่อ เพราะบางกระบวนการที่เราจะไปแตะบาดแผลอะไรสักอย่างมันอาจเรียกร้องให้เราต้องไปเจอใครสักคนที่เขาแม่นทางกว่า ที่เขาพร้อมจะจับเราได้ ตอนที่เรากำลังจะร่วงก็ได้ บางคนอาจเคยมีประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางร่างกายโดยตรง หรือร่างกายเป็นจุดที่ถูกกระทำบางอย่าง บางทีการใช้ร่างกายแล้วไปเจอจุดบางอย่างที่ทำให้ร่วงลงมาดุจดาวบอกกล่าวอย่างเรียบง่ายสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวอย่างผ่อนคลายที่เธอได้แสดงให้ชม และสมกับที่เธอเป็น Dance Movement Psychotherapist คนแรกของเมืองไทย………รพีพรรณ สายัณห์ตระกูลธัชกร กิจไชยภณ