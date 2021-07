ดีพร้อม เปิดติวอุตฯ เกษตร อุตฯ อาหาร “100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่” ผ่าน “จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) ซีซั่น 3 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหารจากทั่วประเทศกว่า 180 ราย สู่การเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ พร้อมเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจผ่านการฝึกอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ภายใต้แนวคิด “100 Days to Dream ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” โดยมีอัจฉริยะโค้ชทางธุรกิจระดับชั้นนำ มาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกอย่างเข้มข้นตลอด 100 วัน เตรียมจัดฝึกอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 นี้

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ความเข้มแข็ง สามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม และเน้นเกษตรที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ไปสู่การเป็น“ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่เข้มแข็ง ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติรวมทั้งทักษะความสามารถและความรู้สำหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยการพัฒนาด้วยการบ่มเพาะองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จึงได้มอบหมายทาง ดีพร้อม จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม“กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ Genius Academy ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประกอบด้วย “หลักสูตร Genius Academy” ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแกนหลัก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ Genius Academy ในซีซั่น 1 และ 2 และ “หลักสูตรเฉพาะทาง” อย่าง Mini GA อีกสองหลักสูตร ได้แก่ Genius The IDOL และ Genius The Creation ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการเข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 347 ราย สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า 250 รายการ เราจึงเดินหน้าสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น (Disrupt) ไม่เว้นแม้แต่ในภาคเกษตรที่ปรับตัวเป็นเกษตรแนวใหม่ หรือ Smart Farmer จึงต้องมีการพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพื่อเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหาร ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 150 รายจากทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มองค์ความรู้ และรับการแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนมีความพร้อมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ไปสู่ตลาดสากลระดับโลก พร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไว้ประมาณ 50 ล้านบาท โดยปรับรูปแบบในบางกิจกรรมมาเป็นออนไลน์ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคนิวนอร์มอล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมปรับตัวให้สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม Digital Transformation ในอนาคต”กล่าวเสริมสำหรับ Genius Academy ซีซั่น 3 ในปีนี้ มีผู้สนใจให้การตอบรับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครและผ่านการสอบวัดผลทางระบบออนไลน์รอบแรกจำนวนทั้งสิ้น 260 ราย ให้เหลือเพียง 180 ราย ซึ่งเตรียมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 นี้ โดยมีอัจฉริยะโค้ชหลักและอัจฉริยะโค้ชคู่ทางธุรกิจชั้นนำ ซึ่งเชี่ยวชาญถึงแก่นของการทำธุรกิจในยุค Next Normal มาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกให้กับผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นตลอด 100 วัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ ภายใต้แนวคิด Product Hero พร้อมแบ่งทีมออกเป็น 3 สายในการดูแลผู้ประกอบการตลอดโครงการที่มีความสนใจ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต่างกัน อาทิกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักวางวิสัยทัศน์ผ่านงานออกแบบ คู่กับนักออกแบบธุรกิจ/นักเขียน/ เจ้าของเพจ Trick of the Tradeผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ผู้ผลักดัน SMEs ทั่วประเทศให้เติบโต คู่กับ นายณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน และผู้ก่อตั้งแบรนด์ SARRAN และเจ้าของรางวัลระดับโลก The Winner Vogue Who’s on next 2016 คู่กับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย-มิชลินเชฟ โดยนำเสนอผ่านหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผ่านกระบวนการ 3 ห้วงแห่งการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ทุบ สร้าง และไปต่อ” เพื่อการพัฒนานักธุรกิจโดยตรง ทั้งการเรียนและการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกัน แบ่งประเภทตามลักษณะของผู้เรียน พร้อมพัฒนาวิสัยทัศน์ของ CEO หรือเจ้าของธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาแผนการทำงาน ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้าเด่นขององค์กร และการส่ง Mini Thesis 2 ครั้ง ตลอดโครงการ เพื่อให้ทะยานสู่โลกธุรกิจจริงด้วยมุมมองใหม่ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีกลุ่มพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปั้นอัจฉริยะทางธุรกิจให้เป็นจริงมากกว่า 16 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคาร สมาคม-หอการค้า และร้านค้า ที่พร้อมต่อยอดในการพัฒนาสินค้าผ่านงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อช่วยผลักดันและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอัจฉริยะได้นำสินค้าหรือบริการออกไปจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วยทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Genius Academy ซีซั่น 3 จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนวิธีคิดของนักธุรกิจ (Mindset) และเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง ทั้งในมุมมองการทำธุรกิจแบบ Inside Out และ Outside In อย่างครบถ้วน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ใช้จุดแข็งที่สำคัญที่สุดของตนเอง (DNA) ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน พร้อมพัฒนาแผนธุรกิจใหม่ที่ตรงใจกับลูกค้าในยุคปัจจุบัน รวมถึงได้เจรจาธุรกิจกับห้างร้านชื่อดังและเชื่อมโยงธุรกิจสู่โอกาสในต่างประเทศ ได้เข้าร่วมทดสอบตลาดจริงในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2021 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดจนได้รับประกาศนียบัตรและประกาศเกียรตินิยมนักเรียนดีเด่นในพิธีฉลองจบหลักสูตรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หรือหรือ ทางอีเมลหรือ โทร.และ