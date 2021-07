ชอบใจ! คำคมแนะนำตัว เหล่าเยาวชนตัวแทนประเทศเข้าแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

วันนี้ (13 ก.ค.) เพจ “Olympic ipst” ได้โพสต์ภาพเหล่าเยาวชนซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตให้ความสนใจและแห่แชร์โพสต์ดังกล่าวกลับเป็นคำคมของน้องๆซึ่งคำคมที่ชาวเน็ตต่างชอบใจนั้น ฝากไว้ในภาพแนะนำตัว ดังนี้1. นายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคำคม - ความพยายามอยู่ที่ไหน ความล้มเหลวอยู่ที่นั่น แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่ต้องหยุดพยายาม เพราะทุกความพยายามมีความหมายเสมอ2. นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคำคม - ความเพียร ชนะการเรียน3. เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่คำคม - I would like to say every moment counts for you, so make the time that you spend for your dreams a very special moment, make sure that you do something that you'll be happy with when you go back and look at yourself.“ผมอยากจะบอกว่าทุกๆ ช่วงเวลานั้นมีความหมาย จงทำช่วงเวลาที่ไล่ล่าความฝันนั้นให้เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษ จงทำในสิ่งที่คุณจะมีความสุขเมื่อมองย้อนกลับมา”4. นายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคำคม - ความพยายาม อยู่ที่ไหน5. นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคำคม - ที่ผมมีวันนี้ได้ เพราะผมผ่านเมื่อวานมาแล้ว6. นายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคำคม - เดิน 1 กิโลเมตร กับวิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ระยะทางเท่ากันโดยทางเพจระบุข้อความว่า “ร่วมเป็นกำลังใจให้คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (IMO 2021) ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2564 กันด้วยนะครับ”