นักท่องเที่ยวแฉกลโกงแท็กซี่ภูเก็ต ราคาไม่ถึงร้อย เรียกแล้วรับแต่ไม่ยอมมา ต่อรองขอราคาเหมา

หลังจากโครงการภูเก็ต Sandbox เปิดไม่ถึงสัปดาห์ ก็เริ่มจะมีประเด็นขึ้นมาแล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวหลายคนออกมาบ่นว่า “ค่ารถแท็กซี่” แพงมหาโหดเหลือเกิน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่รัฐไม่เคยจัดการได้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภูเก็ต Sandboxล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เพจ “Madame Mamuang : มาดามมะม่วง กิน เที่ยว ช้อป” โพสต์แฉพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต โดยตนเล่าว่า “มาต่อกันที่เรื่อง TAXI PHUKET ค่ะ แคปหน้าจอที่เห็นนี้คือจากโรงแรมไปป่าตอง ราคาไม่ถึงร้อยถ้าเรียก just grab ระยะทาง 3 กม. กว่าๆ โรงแรมมาดามอยู่บนเขา (เมื่อวานตอนเรียก 77 บาท) มีรถกดรับ รอไป 15 นาทีรถไม่ขยับใดๆ สามีโทรไปถาม เขาบอกราคานี้เค้าไม่วิ่ง จะเอา 300 คือ แล้วกดรับทำไม แล้วทำไมไม่กดยกเลิก? เขาบอกถ้าเขายกเลิก เขาโดนหักคะแนน เลยรอลูกค้าโทรมาแล้วจะให้ลูกค้าเป็นคนกดยกเลิก ดีนะที่เขาคุยก้บสามีมาดาม ถ้าเค้าเจอมาดาม คือเขาโดนมาดามปรี้ดใส่แน่ๆ สามีใจดี กดยกเลิกให้ และเรียกคันใหม่ เรียกไปทั้งหมด 3 คัน เหตุการณ์เดียวกันหมด!!คือรับงานแต่ไม่ขยับรถ ไม่ยกเลิก ไม่โทรหาเราว่าไม่ไปสุดท้ายพอดีมีรถ SHA+ มาส่งแขกที่โรงแรม มาดามเลยเดินไปเจรจา เค้าก็จะเอา 300 มาดามบอกว่ายังไงพี่ก็ต้องลงเขาตีรถเปล่านะคะ เขาเลยจะเอา 200 มาดามบอก แกร็บ 77 บาทค่ะ ให้พี่ 100 ละกันนะคะ เขาลังเล ปรึกษาคนทั้งหมู่บ้านราว 5 นาที ก่อนยอมตกลงขากลับก็เจอแบบนี้อีกค่ะ สุดท้ายมีคันนึงยอมรับ มาดามก็กระซิบกับสามีนะว่าให้ทิปเค้า อันนี้คือเขาเป็นคนดี เราควรให้ แต่ถ้าเจอพวกนิสัยแย่ๆ มาดามจะแปลงร่างเป็นเซเลอร์มูนพิทักษ์ความยุติธรรมนะคะ!! วันแรกที่ไปไหนๆ คุยกับคนขับวันแรกๆ พี่แกร็บบอกว่าลำบาก ช่วงเวฟ 2 ได้ลูกค้าอาทิตย์ละคน ตอนนี้ได้ราวๆ วันละคน สมัยก่อนไม่มีนะ Just Grab, ราคาเริ่มต้นคือ Grab Car... ตอนนี้วิ่งเรต Just Grab เพราะไม่มีฝรั่งแล้วเออ เข้าใจ demand/supply ขายแพงได้ใครจะไม่อยากขาย พี่คนขับบางคนก็บ่นให้ฟังว่าเรต Just Grab มันไม่คุ้ม...ค่าน้ำมันในเกาะภูเก็ตแพงกว่าในฝั่ง มาดามถามว่าแพงกว่าเท่าไหร่ เค้าบอกลิตรละ 50 สต. .... มาดามเลยแกล้งถามว่า เอ้ะเต็มถังมันกี่ลิตรนะ 50 ได้มั้ย แล้วมันเท่ากับกี่บาทนะ ขับไปเติมบนฝั่งดีมั้ยถ้าจะแพงกว่าขนาดนั้น อ๋อออ 25 บาทเองหรอ ว้าาาา (แต่แหมมม เอาค่ารถซะแพงกว่าหลายร้อยนะ)คนขับบางคนก็เล่าว่ามีมาเฟีย เค้าต้องเสียค่าคุ้มครอง สารพัดเรื่องราว พยามจะเข้าใจและมองหลายๆ มุมนะ ทุกคนมีเหตุผลแหล่ะ แต่สุดท้ายถ้าจะนั่งว่างๆ เลือกงานก็แล้วแต่ และอย่าบ่นว่าลำบาก หนูก็ลำบาก ทุกคนก็ลำบาก และยิ่งในช่วงเวลาที่ลำบากเราจะถามหาความสุขสบายหาง่ายจ่ายคล่องได้ยังไง?”อย่างไรก็ตาม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจสอบราคารถแท็กซี่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว Sandbox ที่สนามบินพบว่า จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. บริษัทสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 2. รถของโรงแรม หรือได้รับการว่าจ้างจากโรงแรมให้มารับนักท่องเที่ยว ซึ่งรถทั้ง 2 ประเภทมีอัตราค่าโดยสารจากสนามบิน-ป่าตอง คือ รถสหกรณ์ฯ 800-850 บาท ส่วนรถโรงแรม 600-1,050 บาท