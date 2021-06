MEA เขตวัดเลียบ และเขตบางพลี แจ้งงดให้บริการ (ชั่วคราว) เพื่อฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงแจ้งงดให้บริการ (ชั่วคราว) เพื่อทำความสะอาด กำจัดเชื้อ รวมทั้งตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศบค. ณ การไฟฟ้านครหลวง 2 เขต ดังนี้1. การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ จะงดให้บริการ (ชั่วคราว) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ยกเว้นงาน One Stop Service โดยจะเปิดทำการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 25642. การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี จะงดให้บริการ (ชั่วคราว) เฉพาะงานรับชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงงาน One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564ทั้งนี้ สำหรับงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องยังให้บริการปกติตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจาก COVID-19 ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครEnergy for city life, Energize smart living