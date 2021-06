MEA เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนาในโครงการ MEA ENERGY AWARDS ให้ความรู้การใช้พลังงานในอาคาร

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินโครงการ “MEA ENERGY AWARDS” ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” และเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้สำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในครั้งนี้ นั้น MEA และ มจธ. จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง “การปรับตัวของอาคารเพื่อรับ New Normal” บรรยายพิเศษ โดย อาจารย์เกชา ธีระโกเมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ระหว่าง เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting Application โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับทราบการชี้แจงข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ในการขอรับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (รอบที่ 2) รวมถึงการร่วมลุ้นรับรางวัลของที่ระลึกภายในงานสัมมนาทั้งนี้ สำหรับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ได้มอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้อาคารรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อีกทั้งกำหนดให้มีการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ใช้อาคาร เป็นอาคารต้นแบบที่ดี โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภท ประกอบด้วย1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล2) ประเภทอาคารโรงแรม3) ประเภทอาคารสำนักงาน4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย7) ประเภทอาคารโรงเรียน8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อสำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ยังสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก MEA เช่น บริการ Energy Training, บริการ Energy Audit, บริการดูแลระบบไฟฟ้า Better Care Service และการติดตั้ง EV Charger (Normal Charger) นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนผลประหยัดพลังงาน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดMEA จึงขอเชิญอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล meaaward@gmail.com และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222 หรือ โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ)โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.meaenergyawards.info/m-news/a-ppt-dl110564 #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครEnergy for city life, Energize smart living