"ตาม จำนงค์อาษา" แห่งกลุ่มบริษัทบี ปิโตรไทย เปิดเคล็ดลับบริหารดำเนินธุรกิจในวงการ Oil & Gas นานถึง 40 ปี

กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจว่า บริษัทส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยการเป็นคู่คิด ที่ทำให้การนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องจักรด้านวิศวกรรม ซึ่งมีมาตรฐานจากบริษัทชั้นนำระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผ่านองค์ความรู้ในสินค้าที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจากผู้ผลิต สู่การปฏิบัติที่หน้างานจริง คือการผสาน Global Technology กับ Local Strength จนทำให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ทั้งยังให้ความใส่ใจในการร่วมดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าไปตลอดอายุการใช้งาน (Equipment Life Cycle Management) ตั้งแต่การซื้อสินค้าจนนำไปสู่การกำจัดซาก Electronicsพร้อมเผยนโยบายการบริหารงานว่าได้เรื่องแรก คือ ‘คน’ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทฯ ของเราเชื่อว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้นเกิดจาก ‘สังคมแห่งการแบ่งปัน’ (Foster Community) การสร้างองค์กรก็เหมือนกับสร้างครอบครัวขนาดเล็กให้เป็นรากฐานของชุมชนขนาดใหญ่ เราไม่ได้มองว่าพนักงานคือพนักงานเท่านั้น แต่พนักงาน คือกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ เราไม่เน้นปริมาณของพนักงาน เน้นที่คุณภาพชีวิต เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคน ทำให้พนักงานได้ประโยชน์ร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งขึ้นมา เราเคยอยู่ในจุดที่องค์กรขยายตัว เติบโตไปได้เร็วมากในช่วง 10 ปีแรกของการก่อตั้งบริษัท มีพนักงาน ร้อยกว่าคน จนผู้ก่อตั้งค้นพบว่าต่อมาผู้ก่อตั้งจึงได้ปรับโครงสร้างการบริหาร re-engineering องค์กรเป็นแบบ Flat organization ทำให้ มีพนักงานประมาณ 50 กว่าคน เน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมีส่วนร่วม ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของกระบวนการทำงาน (Process Owner) ที่สามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ กล้าคุยงานกับผู้บริหาร พร้อมส่งต่องานคุณภาพให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ และเมื่อทำงานจนเชี่ยวชาญจนมองเห็นภาพรวม จะสามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นเจ้าของกิจการ (Business Owner) ที่ทำงานร่วมกันในองค์กรได้เราอยากให้พนักงานมาทำงานในบรรยากาศของการเปิดโอกาสทางความคิด เราจัดประชุม Management Lab ให้พนักงาน ร่วมกัน ต่อยอดทางความคิด Spiral Development พัฒนาข้อมูล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปิดงานได้ตรงตามสัญญา และลดความเสี่ยงของงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ดังนั้น ทุกคนที่ทำงานที่กลุ่มบริษัทจะทราบดีว่า ปรัชญาในการทำงานของเราคือ Committed to excellence & Successful Contract มีความรับผิดชอบที่ต้องส่งมอบงานให้สำเร็จ ครบถ้วนตามสัญญาที่ให้ไว้ ไม่ทิ้งภาระ ทั้งกับลูกค้า และ พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับ ESG ซึ่งทางกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญเป็นลำดับต่อมานั้น เพราะ คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียของเรา ต่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคม ความโปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล (ESG) เราจึงเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเทคโนโลยีสินค้าที่ช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมานำเสนอ เราสร้างมาตรฐานให้องค์กรของเรา ด้วยการให้หน่วยงานภายนอกที่ไม่แสวงหาผลกำไรในระดับสากลอย่าง Trace มาประเมินความโปร่งใส จนบริษัท อินทรายแอม จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ได้รับ ‘Trace Certification’ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 2009) ซึ่งกลุ่ม(Collective Action Coalition Against Corruption) อีกด้วยทางด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทมีการปรับตัวมาตลอดตั้งแต่การก่อตั้ง ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ต่างเห็นความสำคัญของการเก็บและใช้ข้อมูลมาตั้งแต่อดีต องค์กรของเราจึงมีการสะสมองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำงานและประสบการณ์ของพนักงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการรวบรวม จัดการย่อยข้อมูล Resource จนเกิดเป็น Knowledge Management ขององค์กร เราได้พัฒนา Software ของเราเอง เป็น Platform กลางเรียกว่า 'BE Work' เพื่อให้เกิดการ Decentralized ของข้อมูลในองค์กร ทำให้ Digital Transformation เป็นเรื่องจริงได้ เพราะเมื่อทุกฝ่ายต่างเห็นชุดข้อมูลเดียวกัน จะเกิดการทำงานร่วมกัน และส่งต่อองค์ความรู้กันได้อย่างไม่มีรอยต่อทั้งนี้ทีมงานทุกคนต่างยืนอยู่บน platform เดียวกัน บันทึกข้อมูลในส่วน ความรับผิดชอบของตัวเอง ต่อภาพกันได้จนจบกระบวนการ ตลอดจนผู้บริหาร สามารถเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กรผ่านเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเองด้วยเช่นกันด้วยเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน ตอบโจทย์การสร้าง platform นี้ได้อย่างดี ด้วยกระบวนการต่างๆ เกิดได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น แต่แท้จริงแล้ว การเห็นความสำคัญของข้อมูล เก็บสะสมข้อมูล ผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างลึกซึ้งมาตลอด 40 ทำให้ภาพที่คิดไว้ เกิดขึ้นได้จริง จนสามารถ ตอบโจทย์ โลกในปัจจุบัน และอนาคตได้เกิดจากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง บริษัท ปิโตรไทย จำกัด (2524) กับ บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด (2530) ในปี พ.ศ. 2538 โดยกลุ่มบริษัทมีหลักปรัชญาที่สำคัญในการทำธุรกิจ คือหรือ มุ่งมั่นรักษาสัญญา ผ่านการส่งมอบงานที่เป็นเลิศ และหรือ งานเสร็จครบจบ 100% โดยเน้นการใช้การจัดการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนบริษัทมาตลอด 40 ปี ภายใต้กลุ่มบริษัทประกอบด้วย 5 บริษัทย่อย ได้แก่: บริการให้คำปรึกษาและดูแลการตลาดในรูปแบบต่างๆ ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก (World Class Manufacturer) ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี: บริการคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมจากกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอ ให้คำแนะนำ ตามความต้องการของลูกค้า โดยวิศวกรฝ่ายขายที่มีองค์ความรู้ในเครื่องจักรชนิดนั้นๆ รวมถึงการบริหารสัญญาการซื้อขาย(Contract Management) การขนส่งบริหารเส้นทางการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่(Route Management) เป็นต้น: ให้บริการบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรม(Engineering Project Management) บริการหลังการขาย(After sale service) ตรวจสอบสินค้าก่อนนำส่ง(pre-delivery inspection: PDI) และจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้า: ให้บริการด้านเทคโนโลยีและระบบข้อมูล ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม(Knowledge Mangement) การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการอื่นๆ ในองค์กร ทำให้หาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ เช่น การลดขั้นตอนการจัดการทรัพยากรและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ: ให้บริการ การบริหารจัดการด้านทรัพยากร (Resoure Management) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ การกำกับดูแลกิจการ (Business Compliance) ของหน่วยธุรกิจทั้ง 5 หน่วย