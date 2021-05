"นพ.วัฒนพงศ์" เผย 3 สาเหตุ ทำนักวอลเลย์บอลสาวไทย ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว

จากกรณี ที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและทีมงาน ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 22 ราย หลังจากรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา นายแพทย์ วัฒนพวศ์ ศุภมงคลชัยกุล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Watthanapong Suphamongkholchaikul" มาไขข้อข้องใจถึงสาเหตุที่นักกีฬานักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ติดโควิดถึง26 คน โดย ได้ระบุข้อความว่า"ไขข้อข้องใจทำไม นักตบลูกยางหญิงทีมชาติไทย ติดโควิดรวดเดียว 26 คน ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วเรียกได้ว่า ขึ้นข่าวหน้า1 หลายสำนักพิมพ์เกี่ยวกับ ข่าวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ติดโควิดถึง 26 คน จนเกิดคำถามถึงเรื่องของประสิทธิภาพของตัววัคซีน ทำไมฉีดแล้ว ป้องกันไม่ได้ ทั้งที่เป็นนักกีฬาอายุไม่เยอะ ฉีดวัคซีนแล้วภูมิก็น่าจะขึ้นดี แต่ทำไมยังติดโควิดได้อีกเรามาไล่เรียง timeline กัน จากข้อมูลใน กระทู้พันทิป พบว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลไทยที่จะไปแข่งvnlได้ฉีดวัคซีนโควิดหรือยังคะ " นักวอลเลย์บอลชุดนี้น่าจะได้ฉีดวัคซีนในวันที่ 29 เมษายน โดยที่วัคซีนที่ได้รับ น่าจะเป็น SinoVacและมีนัดฉีดวัคซีนเข็มถัดไป หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ก็คือวันที่ 13 พ.ค. นี้เอง แต่ตรวจพบว่าการติดเชื้อก่อหน้าจะฉีด 1 วัน ตามข่าว ถามว่าทำไมฉีดวัคซีนก็แล้ว ยังติดได้ วัคซีนไม่ดีหรือเปล่า คำตอบ มี 3 ประการหลักๆ คือ1. ประการแรก ที่เป็นสาเหตุหลัก ก็คือ เพราะยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 dose นั่นเอง อ้างอิงจากรายงานศึกษาขั้นต้นจากประเทศชิลี พบว่า วัคซีนชิโนแวคเป็นวัคซีนที่ภูมิขึ้นช้า หลังจากฉีดdoseแรกได้ 2 สัปดาห์ ประสิทธิภาพป้องกัน ได้เพียง 16 % จาก ประสิทธิถาพเต็ม 67% เมื่อได้วัคชีนครบแล้ว 2 สัปดาห์ (Ref 2) Sinovac ต้องฉีดครบ 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ถึงจะถือว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ ตามเกณฑ์ของ WHO ที่ตัดที่ > 50% ขึ้นไป ซึ่งแตกต่างจาก Vaccine Astrazeneca และ Pfizer ที่มีผลการศึกษาใน UK (Ref 3) พบว่า Vaccine เพียง 1 เข็ม ของทั้ง 2 ยี่ห้อ ป้องกันได้ตั้งแต่หลังฉีดเข็มแรกเลย เพราะสามารถกระต้นภูมิคุ้มกันขึ้นได้เร็วกว่า โดย หลังฉีดเข็มแรก เพียง 3 สัปดาห์ สามารลดโอกาสในการติดเชื้อ ได้ ถึง 60-70%คิดเป็น 70-75 %ของประสิทธิภาพเต็ม เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 โดสอ่านเพิ่มได้ที่ประการที่ 2 คือ ภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อปกติแล้ว เชื้อ Covid จะเข้าสู่ร่างกาย ได้ 2 ทางหลัก คือ1. ทางการหายใจ2. ทางการสัมผัสซึ่งทางหลักก็คือ การหายใจเอาเชื้อเข้าไป ปกติแล้วเมื่อ ผู้ป่วย Covid ไอ หรือ ตาม หรือหายใจ จะเชื้อถูกปล่อยออกมากับ ไอน้ำ เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย จากลมหายใจ ด้วยขนาดของสิ่งคัดหลั่งออกมา มีขนาดใหญ่(droplet) ทำให้มักจะตกลงสู่พื้นในระยะไม่เกิน 1 เมตร ส่งผลให้คนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย Covid <1 เมตร เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ปกติเชื้อจะไม่สามารถลอยได้ ทำให้เมื่อเชื้อตกอยู่พื้น การสูดเอาเชื้อเข้าไปยาก ถ้าเอาไม่ก้มลงไปสูดดมรับเชื้อที่พื้น แต่ถ้ามีภาวะที่ส่งเสริม ให้เกิดการติดเชื้อแบบฟุ้งกระจาย (Aerosol) ที่ละอองฝอยที่ถูกปล่อยมามีขนาดเล็กมาก จนสามารถลอยฟุ้งค้างอยู่ในอากาศได้เรียกว่า ทั้งเชื้อเยอะ แถมยังอยู่นาน อยู่ทนและกระจายได้ไกล ทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อได้ ซึ่งก็คือ ภาวะนั้น ก็คือ ภาวะ 3 C ของ US-CDC อันได้แก่ (Ref 6)1. Closed Space หมายถึง ห้องปิด ห้องแอร์ ที่มีการระบายอากาศไม่ดี อากาศไม่ถ่ายเท2. Crowded แออัด เช่น ในเทค concert3. Closed Contact อยู่ใกล้ชิดกันจากลักษณะกีฬาวอลเลย์บอล ที่เวลาเล่นอาจจะมีการตะโกนต่างๆ ทำให้มีโอกาสที่จะเกิด ละอองฝอยจากการตะโกน slide ไถลไปกับพื้น ทำใหมีการเปื้อนละอองฝอยที่อยู่บนพื้น และสภาวะแวดล้อมในสนามกีฬาที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม อากาศปิด การระบายอากาศไม่ดี เรียกว่า ครบทั้ง 3 C 3 แซบสำหรับ Covid และการกินนอนอยู่ด้วยกัน เปรียบเสมือนคนบ้านเดียวกัน ซึ่งเวลานอนหรือกิน คงน่าจะไม่ได้ใส่ mask หรือตั้งการ์ระวังได้ ซึ่ง Sinovac ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพ ในการป้องกันการติดเชื้อภายในบ้านได้อยู่แล้ว ซึ่งต่างจาก astrazeneca + pfizer ซึ่งมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อภายในบ้านได้ ลงได้ถึง 50% (Ref 5) จากเหตุผลข้างต้น ทำให้แม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว เนื่องจากปริมาณเชื้อที่อาจจะได้รับปริมาณมาก และได้เชื้อซ้ำๆทุกวัน วัคซีนก็รับมือไม่ไหว เอาไม่อยู่ ทำให้นักกีฬาที่แข็งแรงดี ติดเชื้อ ถึง 26 คนภายในคราเดียวกันประการที่ 3 ตอบแบบกำปั้นทุบดินง่ายๆ ก็คือไม่มีวัคซีนไหน สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ 100% ดังจะเห็นในข่าวที่สิงคโปร์ Cluster บุคลากรในสนามบินซางฮีที่มีการติดเชื้อ ทั้งที่ได้ vaccine pfizer ครบ 2 เข็มรวมถึง 16 คน (Ref 7)ถ้าต้องไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงเพราะมีสภาพครบ 3C ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้จึงต้องทำ DMHTT ร่วมด้วยเสมอ เวลาไปสถานที่เสี่ยงเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อให้มากที่สุดจาก เหตุผล ข้อที่ 1 และ 2 เป็นที่น่ายินดีว่าตามแผนการกระจายวัคซีน 100 ล้านโดยที่เราจะฉีดนั้นทัพหลัก เป็นวัคซีนของ astrazeneca ถึง 61 ล้านโดส ที่สามารถปิดจุดอ่อน ของ Sinovac ได้เป็นอย่างดี