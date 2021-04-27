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อดีต ปธน.เปรู ผู้ลัดคิวฉีดวัคซีนซวยซ้ำ! เพิ่งโดนแบน 10 ปี เจอติด "โควิด-19" ต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีต ปธน.เปรู ผู้ลัดคิวฉีดวัคซีนซวยซ้ำ! เพิ่งโดนแบน 10 ปี เจอติด "โควิด-19" ต่อ


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