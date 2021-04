เศร้า! หนุ่มน้อยวัย 16 อัปเดต หลังขายการ์ดจอหาเงินรักษาสุนัข ล่าสุด “เจ้าเลดี้” ได้จากไปแล้ว

จากกรณีหนุ่มชั้นมัธยมปลาย 5 ประกาศขายการ์ดจอเพื่อนำเงินไปรักษาเพื่อนรัก นั่นก็คือสุนัขที่ชื่อ “เลดี้” ที่เจ้าตัวเลี้ยงมาตั้งแต่ประถม 1 ระบุ “ผมอาจจะขายไม่เก่ง แต่ผมไม่อยากให้มันตายครับ” ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพียบอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ชวภณ หัวดำคือ นางเอก” หรือหนุ่มน้อยวัย 16 ปี ที่ประกาศขายการ์ดจอเพื่อนำไปรักษาสุนัขเพื่อนรัก โดยเจ้าตัวได้ออกมาระบุข้อความอัปเดตว่าสุนัขของตนเอง “เจ้าเลดี้” ได้จากไปแล้ว พร้อมกับขอบคุณสมาชิกในกลุ่ม “การ์ดจอมือสอง” ที่ส่งกำลังใจมาให้ตนเองกับสุนัขแสนรัก โดยได้ระบุข้อความว่า“ทุกคนครับ วันนี้ผมขอขอบคุณพี่ทุกคนในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ จากวันนั้นที่ผมขายการ์ดจอไปเพื่อช่วยเพื่อนที่รักที่สุด “น้องเลดี้” ในวันนี้นั้นได้สิ้นลมหายใจแล้วครับ ถึงเงินช่วยซื้อยาค่ารักษาน้องเลดี้ได้แต่เงินมันก็ไม่ได้ช่วยซื้อเวลาให้ผมอยู่กับน้องเลดี้ได้เช่นกันครับขอบคุณนายนะเลดี้ที่อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดตั้งแต่สมัย ป.1 จนถึงจบ ม.4 ขอบคุณที่ให้ความสุขในยามที่ท้อแท้ ฉันจะจดจำนายตลอดไป เลดี้นายจะมีชีวิตอยู่ในความทรงจำฉันเสมอ ไม่ว่าตอนนี้นายจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน หรือว่าจะอีกภพนึง เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป you always be my friends and always be my family”