Infinix คว้ารางวัลชนะเลิศจาก iF Design Award 2021

วันที่ 21 เมษายน 2564แบรนด์สมาร์ตโฟนระดับโลก ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดการออกแบบระดับโลกโดยในปีนี้สมาร์ตโฟน Infinix Zero 8 ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมวดโทรคมนาคม ซึ่งในแต่ละปี iF Design Award ได้มีการคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ซึ่งได้รับการดำเนินงานโดยองค์กรด้านการออกแบบอิสระที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจากทางประเทศเยอรมัน Hannover-based iF International Forum Design GmbH และผลงานที่เข้าประกวดทุกชิ้นจะถูกนำไปจัดแสดงที่นิทรรศการ iF Design Exhibition ณ ประเทศเยอรมนีได้รับการประเมินและคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 98 ท่าน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้เลือกใช้วัสดุระดับพรีเมี่ยม ที่มีการผสมผสานระหว่างแก้ว โลหะ และ โพลีคาร์บอเนตได้อย่างลงตัว รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่โดดเด่นด้วยหน้าจอแสดงผลขนาด 6.85 นิ้ว ความละเอียด FHD+ กล้องถ่ายภาพในโหมดกลางคืนพร้อมด้วยมุมกว้างพิเศษ เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย แต่มีความประณีตสวยงามและทันสมัยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับรางวัลมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด โดยมีผลิตภัณฑ์มากมายกว่า 10,000 รายการ ที่ถูกส่งมาจาก 52 ประเทศ โดย Infinix Zero 8 เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับเลือกให้รับรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสัญลักษณ์ด้านความยอดเยี่ยมในการออกแบบและผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพในด้านนั้นๆสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ตัวเลือกบนเว็บไซต์คลิกลิงก์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นแบรนด์สมาร์ตโฟนที่ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดโทรศัพท์มือถือให้ขยายตัวทั่วโลกภายใต้แบรนด์ อินฟินิกซ์ (Infinix) โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผสานเข้ากับมือถืออย่างพิถีพิถัน นำเสนอสไตล์ที่โดดเด่น เด็มเปี่ยมไปด้วยพลังและประสิทธิภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานในทุกย่างก้าว ด้วยแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์อย่างพร้อมกับแสดงตัวตนให้โลกได้เห็นว่าอินฟินิกซ์มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตลอดจนรูปลักษณ์ที่เฉียบและมีสไตล์สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่อยากตกเทรนด์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการจำหน่ายในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งทวีปแอฟริกา ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2563 อินฟินิกซ์ (Infinix) ได้ขยายตัวถึง 160% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีแผนใหญ่ที่จะสร้างมือถือระดับเรือธงที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นและข้อเสนอที่คุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะเวทีตัดสินการออกแบบที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งดำเนินการประกวดผลงานมากว่า 67 ปีแล้ว สัญลักษณ์ของ iF จึงเป็นเครื่องหมายของบริการการออกแบบที่โดดเด่น และรางวัลถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดรางวัลหนึ่งในโลกของการออกแบบ โดยมีการมอบรางวัลในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, การสื่อสารและบริการ, สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน, แนวคิดระดับมืออาชีพ, ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) ซึ่งผลงานเข้าประกวดทุกชิ้นจะได้รับการตีพิมพ์ในและเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน