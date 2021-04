สาวไทยในนิวยอร์ก ร้องขอความยุติธรรม ถูกรุมทำร้ายจนแมวตาย แถมถูก ตร.เหยียดซ้ำ

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. เฟซบุ๊ก “ChaRee Pim” ได้โพสต์เหตุการณ์เหตุเกิดกับคนไทยที่นิวยอร์ก โดยระบุว่า แมวของสาวคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ถูกเด็กทำร้ายตาย และครอบครัวเด็กยังรุมทำร้ายสาวไทยและแฟนหนุ่ม และทำร้ายสัตว์เลี้ยงตัวอื่นด้วย ทำให้แฮชแท็ก #JusticeForPonzu ติดเทรนในโลกโซเชียลฯ เนื่องจากต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหญิงสาวชาวไทย ซึ่งพบว่าเรื่องราวการถูกทำร้ายของเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและพบว่ามีการเหยียดเชื้อชาติด้วยโดยระบุข้อความว่า “แมวโดนเด็กทำร้าย จนตาย..แถมครอบครัวเด็ก ยังรุมทำร้ายเจ้าของแมวต่อ” #JusticeForPonzu โดย 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา รุ้งพาครอบครัวไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแถวบ้านประมาณ 5 โมงเย็น ครอบครัวรุ้ง มีน้องแมว 2 ตัว นกแก้ว 1 หมา 1 หลายๆ คนที่สนิทอาจจะทราบว่า แมวรุ้งเดินสายจูงเหมือนหมา น้องแมวเดินๆ อยู่ ก็มีเด็กผู้ชาย อายุ 12 วิ่งพรวดพราดเข้ามาเอาตัวกระชาก แล้วรั้งสายจูงขึ้นไป ทำให้แมวถูกแรงกระชากปลิวขึ้นไปบนอากาศ แล้วตกลงพื้นอย่างแรง แมวรุ้งตะเกียกตะกายอยู่บนพื้น รุ้งรีบหันกลับไปมองเด็กคนนั้นทันที แทนที่จะหยุด แต่เด็กกลับวิ่งลากเอาสายจูงแมวติดไปด้วยอีก 3-4 ก้าว พอนซุ (ชื่อแมว) พยามดิ้นกระชากออกจากสายจูงจนหลุด แล้ววิ่งหนีไปด้วยความตื่นตกใจสุดขีด โรคหัวใจของพอนซุที่เป็นอยู่ได้กำเริบขึ้นทันทีพอรุ้งตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปจับเอาพอนซุเอามากอดไว้ที่อกให้แน่น ทำให้พอนซุข่วนรุ้งตามแขน เพราะความที่แมวกลัวสุดขีดแล้วต้องการมีชีวิตรอด รุ้งพยายามปลอบพอนซุแล้วก็สังเกตเห็นเลือดที่ขาขวาหลังของพอนซุ พอตรวจดูก็เห็นว่าเล็บของแมวหลุดออกไปหมดทั้ง 5 นิ้ว คงเพราะแรงกระชากที่เด็กคนนั้นวิ่งไป รุ้งช็อกมากแล้วหันกลับไปตะโกนใส่เด็กคนนั้นว่า “What did you just do?!!” เด็กคนนั้นรีบวิ่งกลับไปหาครอบครัวที่เดินตามหลังมาทันทีทั้งกลุ่มมีคนจำนวน 8 คน แม่ของเด็กคนนั้น เริ่มตะโกนด่าทอรุ้งด้วยคำหยาบคาย ว่า “Xอย่ามาว่าลูกXนะ Xนั้นแหละที่ผิด เสือกเอาแมวมาออกเดินทำไม รุ้งรีบเดินเอาแมวกลับไปใส่ไว้ที่ตะกร้ารถเข็น แล้วก็เริ่มมีปากเสียงกัน รุ้งกับแฟนพยายามอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คนพวกนั้นฟัง แต่ว่าไม่มีใครสนใจที่จะรับฟัง แต่กลับตะโกนไล่และต่อว่าพวกรุ้งอย่างหนัก และมีผู้ชายวัยรุ่นคนนึงในกลุ่มนั้นเดินเข้ามาชกนกแก้ว ที่เกาะอยู่บนไหล่ของแฟน ทำให้นกแก้วตกใจเตลิดบินหนีไปแล้วไปตกอยู่ที่กลางถนน รุ้งรีบวิ่งตามไปตะครุบนก เพราะกลัวว่ารถจะมาทับ พร้อมกับได้ยินเสียงหัวเราะสนุกสนานจากพวกคนกลุ่มนั้นตามหลังมาพอรุ้งเดินกลับเอานกมาใส่ในตะกร้า วัยรุ่นคนนั้นก็ทำท่าจะเตะหมาของรุ้ง แล้วก็ใช้มือดึงหางของหมาจนขาหลังลอยขึ้น รุ้งเริ่มมีปากเสียงกันหนักขึ้น เพราะพวกมันไม่ยอมหยุดรังแกพวกรุ้ง ผู้หญิงวัยรุ่นคนนึงในกลุ่มนั้นเดินเข้ามาตบหน้ารุ้งทันที รุ้งเองก็สวนกลับไป 1 ทีเหมือนกัน เพื่อป้องกันตัวตอนนั้นยอมรับว่าตกใจมาก ทำให้แม่ของผู้หญิงคนนั้นกระโดดเข้ามารุมกระทืบรุ้งล้มลงไปนอนงอตัวลงบนพื้น ผู้หญิง 3 คน รุมเตะและใช้เล็บยาวที่ต่อมาพยายามจกตารุ้ง และบีบคอ กระชากผมรุ้ง รุ้งได้แต่นอนขดอยู่ที่พื้น เพราะสู้แรงพวกนั้นไม่ได้ แฟนรุ้งพยายามห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผล เค้าโดนผู้ชายที่รังแกสัตว์คนนั้น เข้ามาต่อยที่หน้า จนแว่นแตกบาดจมูกและจมูกหักทันที ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก!จนมีผู้ชายผิวสีใจดี 2 คน เข้ามาช่วยพวกรุ้งและยุติเหตุการณ์ทั้งหมด คนที่เข้ามาช่วยถามพวกนั้นไปว่า ทำไมพวกเธอต้องรุมทำร้ายเค้าขนาดนี้ด้วย พวกนั้นเลยรีบตะโกนขึ้นมาปัดข้อหาทั้งหมดมาที่รุ้งว่าแมวรุ้งไปทำร้ายลูกมันก่อน แล้วรุ้งก็ไปทำร้ายลูกของมันด้วย แล้วพวกมันก็รีบแยกย้ายขึ้นรถหนีไปได้ก่อนที่ตำรวจจะมา คนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้น รู้ว่าที่มันพูดไม่เป็นความจริง และพร้อมที่จะมาช่วยเป็นพยานกับตำรวจให้กับครอบครัวรุ้ง มีพยานบางคนบันทึกวิดีโอเอาไว้ได้แค่บางส่วนด้าน ตำรวจรับเรื่องไป 2 อาทิตย์ เปลี่ยนนักสืบไปทั้งหมด 3 คน เพราะไม่มีใครอยากรับเคส นักสืบคนล่าสุดไม่ฟังความรุ้งเลยแถมพูดจาหมิ่นประมาท ดูถูก เหยียดหยาม และป้ายความผิดทุกอย่างมาที่รุ้ง ทำให้รุ้งรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมและถูกคนในเครื่องแบบรังแก นี้คือ สิ่งที่ตำรวจ (นักสืบ) พูด1) ที่เธอโดนทำร้าย ก็เพราะว่าเธอไปตีเด็กคนนั้นก่อน ไม่อย่างนั้นพวกเค้าคงไม่มารุมกระทืบเธอหรอก2) เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะเธอเอง ทำไมเธอไม่เดินกลับบ้านไปซะ เรื่องจะได้จบ ไม่ต้องปานปลายจนทำให้แฟนของเธอถูกทำร้ายแล้วแมวเธอต้องมาตาย ก็เพราะเธอเอาชีวิตพวกมันออกมาเสี่ยงเอง อีกอย่างใครที่ไหนเค้าเอาแมวมาเดินกัน?3) เธอหยุดใช้คำว่า “ลูกของชั้นโดนทำร้าย” ได้แล้ว เธออย่าเอาตัวของเธอมาเปรียบเทียบกับคนที่เป็นแม่ที่ให้กำเนิดลูกออกมาไม่ได้ แมวเธอมันก็แค่สัตว์เลี้ยงทั่วๆ ไป จะเอาชีวิตมันมาเทียบกันไม่ได้หรอกนะ!4) ถ้าเธอจะมาแสวงหาความยุติธรรมจากพวกชั้น เธอคงมาผิดที่แล้ว เพราะถ้าพวกชั้นให้ความยุติธรรมกับพวกเธอได้ง่ายขนาดนั้น เรื่องของ George Floyd ก็คงไม่ยืดเยื่อมานานขนาดนี้หรอก5) (*ตอนที่รุ้งปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไปทำร้ายเด็ก) ทำไมเธอถึงดื้อรั้นขนาดนี้นะ หัดรู้จักทำความเข้าใจอะไรให้มันง่ายๆ หน่อยสิ ชั้นบอกว่าเธอผิดก็คือเธอผิดสิ เข้าใจมั้ยแล้วชั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามพยานอะไรของเธออีกแล้ว เพราะว่าชั้นเชื่อในสิ่งที่ชั้นเห็นในวิดีโอทั้งหมดทั้งนี้ ในวิดีโอที่ตำรวจได้รับเป็นฉากที่พวกรุ้งมีปากเสียงทะเลาะกัน หลังจากที่ลูกๆ พวกรุ้งถูกพวกนั้นทำร้ายและตัวรุ้งกับแฟนโดนรุมทำร้ายร่างกายแค่นั้น ในวิดีโอไม่ได้โชว์เหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเรื่อง”6) เธออยากได้ความยุติธรรมแล้วให้ชั้นเชื่อว่าเธอไม่ได้เริ่มเรื่องใช่มั้ย ได้! ถ้างั้นเธอก็ไปหาหลักฐานมาเพิ่มเองนะ (*เค้าเป็นนักสืบแต่ให้เราเป็นคนหาหลักฐาน)7) อีกอย่างถ้าเธออยากจะให้ชั้นจับพวกนี้เข้าคุก เรื่องอาจจะกลับตาลปัตรเป็นเธอเองที่ต้องเข้าไปนอนในคุก ข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กก็ได้นะ ถ้าพวกนั้นจะเอาเรื่องเธอคืน (อันนี้รุ้งถูกปรักปรำและขู่ให้กลัวจะได้ยินยอมความ)ปล. เจ้าของเฟสที่โพสต์นี้ไม่ใช่คุณรุ้งเจ้าของแมว ทั้งหมดนี้ได้ขออนุญาตเจ้าของเรื่องแล้ว) ติดตามน้องแมว และคุณรุ้งได้ที่ IG : ponzucoolcat FB: Ponzucoolcat"