“บอมบ์ จงจิตต์” ผู้บริหารค่ายนาดาวติดโควิด-19 เจ้าตัวเร่งแจงไทม์ไลน์ พร้อมขอโทษที่ทำให้วุ่นวาย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. “บอมบ์ จงจิตต์ อินทุ่ง” รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปิน บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด ได้ออกมาโพสต์ภายจำนวน 3 รูป ลงใน อินสตาแกรมส่วนตัว “balabomb77” โดยได้ออกมาเผยว่า ตนเองมีอาการไอ และปวดเมื่อยตามร่างกาย เหมือนจะเป็นไข้ จึงได้ไปพบแพทย์ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ต่อมา วันที่ 5 เม.ย. ทราบผลว่าตนติดเชื้อโควิด-19 โดยทางโรงพยาบาลจะส่งรถมารับไปดูแล ตนเองจึงอยากจะแจ้งให้ถึงผู้ที่ใกล้ชิด หรือผู้ร่วมงาน หากท่านใดมีอาการไม่สบายหรือเป็นไข้ ให้รีบไปพบแพทย์ อย่างไรก็ตาม ต้องขอโทษทุกคนที่ต้องทำให้วุ่นวายทั้งนี้ เจ้าตัวได้ทำการโพสต์ไทม์ไลน์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ถึงวันที่ 5 เม.ย.29 มี.ค. เข้าออฟฟิศ ตอนค่ำทานข้าวร้าน ok shabu สาขาทองหล่อ ไป after u สาขาทองหล่อ30 มี.ค. เข้าออฟฟิศ ตอนค่ำทานข้าวร้านสุกี้เอลวิส และร้านไอติมหม้อไฟยศเส31 มี.ค. เข้าออฟฟิศ ตอนค่ำประชุมกับลูกค้า และทานข้าวต่อด้วยกันที่ร้าน cassette สาขาเอกมัย1 เม.ย. เข้าออฟฟิศ ตอนค่ำคุยงานที่ตึกแกรมมี่ ห้องออดิชั่น ชั้น 202 เม.ย. เข้าออฟฟิศและกลับบ้าน3 เม.ย. เริ่มมีอาการระคายคอและไอเล็กน้อย- ไปทำงานที่วิลล่า เดอ บัว ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน อยู่ที่ 36.0- Central พระราม 9 ไป shop vans และ muji และ ทานข้าวร้าน mo mo paradise สาขา Central พระราม 9- ร้านเพลินวาน สาขา the street รัชดา4 เม.ย. ตอนเช้ายังคงมีอาการไออยู่บ้าง- ไปทำงานที่วิลล่า เดอ บัว ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน อยู่ที่ 36.5 ช่วงกลางวันเริ่มปวดเมื่อยตามเนื้อตัว เหมือนจะมีไข้ ระหว่างอยู่ในงานใส่ mask ตลอดเวลา และมีเอาลงบ้างตอนคุยงาน- ไปตรวจที่โรงพยาบาล5 เม.ย. ผลออกว่าพบเชื้อโควิด-19