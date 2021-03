คาเฟ่ดังโพสต์แจงเหตุโดนลูกค้าเขียนโวยในโซเชียลฯ ประเด็น พนง.สองมาตรฐาน

จากกรณีเมื่อวันที่ 18 มี.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเผยประสบการณ์จากการเข้าไปใช้บริการภายในร้านคาเฟ่เปิดใหม่ย่านศาลายา โดยผู้โพสต์ได้ระบุว่า“วันนี้มารอคิว 1 ชม. มาตอน 09.45 แต่ร้าน 10 โมงได้เข้า 11.07 นาที พอเราเข้าไปเราได้นั้งโซนนอกโต๊ะเล็กๆ ข้างห้องแอร์ เราก็เลยเริ่มร้อนแล้ว พี่พนักงานมาถามโต๊ะตรงข้ามว่าเข้าไปนั่งข้างในมั้ย (พนักงานพูดดีมาก) แต่ไม่ได้ถามโต๊ะเรา เราเลยคิดว่าหน้าจะเข้าไปนั่งได้ เลยถามพนักงานว่าขอเข้าไปนั่งข้างในได้มั้ยคะ พนักงานคนข้างนอกเขาก็ให้เราเข้าไปพอเดินเข้าไป ก็มีพนักงานอีกคนถามเราด้วยน้ำเสียงไม่ดีว่า น้องเข้ามาทำไม เข้ามาได้ไง ไม่ให้ย้ายโต๊ะได้มั้ย มันวุ่นวายอะแล้วพอจะสั่งเมนูเรียกพนักงาน แทบจะไม่สนใจ ขอเมนูก็ไม่เอามาให้แล้ว เราสั่งน้ำลิ้นจี่ทูโทนแล้วได้น้ำลิ้นจี่สีเดียวเลย บอกเขาว่าไม่ได้สั่งแบบนี้นะคะ แล้วเขาก็เอาไปเปลี่ยนให้ แล้วพนักงานที่เคาน์เตอร์ก็พูดเหมือนประชดว่า อ๋อไม่ตรงปกแล้ว มีพนักงานอีกคนพูดประมาณว่าใจเย็นแม่ เราก็งงว่าเราผิดอะไรมาประชดเราแบบนี้เราไม่ได้สั่งน้ำลิ้นจี่สีเดียว เราเลยคิดตังค์ในราคา 828 บาท ซึ่งเขามองเราเหมือนเรามาซื้อกาแฟแก้วเดียว แล้วเดินถ่ายรูปเขามองเหมือนเราไม่มีเงินเพราะว่าเราใส่ชุดนักเรียน แค่เราใส่ชุด นร.ต้องเหยียดกันขนาดนี้เลยหรอ”ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสดรามาในโลกออนไลน์พอสมควร มียอดแชร์โพสต์มากถึงกว่า 8 พันครั้งล่าสุด ในวันเดียวกัน ทางเพจ “Bubble in the forest” ร้านคาเฟ่ที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความดับร้อนกระแสดรามาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น โดยได้ระบุว่า“ชี้แจงจากทีมผู้บริหาร กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเราไม่มีคำแก้ตัวใดๆ นอกจากขออภัยอย่างสุดซึ้งค่ะ เนื่องจากเราเป็นร้านเปิดใหม่ และเราต้องยอมรับในความผิดพลาดที่อาจดูแลลูกค้าได้อาจจะไม่ทั่วถึงในบางส่วนและมีขาดตกบกพร่องไปบ้าง ทางทีมขอน้อมรับผิดและสัญญาว่าจะปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีข้อบกพร่องและผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะ- เรื่องใบเสร็จทางเรามีกฎ เรื่องใบเสร็จว่าต้องใช้จ่ายคนละ 150 บาท/คน จึงจะสามารถเข้าไปถ่ายรูปในโซนป่าได้ค่ะ ทางเราไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คิดแบบนั้นนะคะ ทางเราดูใบเสร็จของลูกค้าทุกท่านเลยค่า อาจจะทำให้ลูกค้าที่เป็นน้องๆ นักเรียนเข้าใจผิดค่ะ จะสังเกตว่ามีพนักงานยืนตรวจใบเสร็จจากลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ ไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนแต่อย่างใดนะคะ แต่ทางเราต้องขออภัยหากทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดนะคะ- ส่วนเรื่องย้ายโต๊ะ ขออนุญาติชี้แจ้งดังนี้นะคะ เนื่องจากเรามีคิวรอด้านนอกค่อนข้างเยอะมาก การย้ายโต๊ะอาจทำให้พนักงานสับสนและมีการเสิร์ฟอาหารผิดได้ค่ะ ทางเราจึงขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านว่ารบกวนไม่ย้ายโต๊ะนะคะ แต่ลูกค้าสามารถเดินถ่ายรูปได้ แต่ถ้าหากมีกรณีจำเป็นจริงๆ ทางเราก็ย้ายให้ได้ค่ะ ทางเราขออภัยเป็นอย่างสูงและจะเทรนพนักงานให้ดีกว่านี้นะคะ- ส่วนเรื่องน้ำผิดสี ทางร้านได้ดุตักเตือนพนักงานไปแล้วค่ะ แล้วได้สอบถามเรื่องไม่ตรงปก น้องๆ อาจจะเข้าใจผิดหรือมีการสื่อสารผิดพลาดค่ะ หัวหน้าทีมว่าพนักงานค่ะว่าทำไมทำน้ำไม่ตรงปก ซึ่งได้ทำโทษไปแล้วว่าห้ามทำอีก และเป็นการตักเตือนถ้าหากผิดพลาดอีกจะต้องถูกยกเลิกสัญญาจ้างค่ะจึงกราบเรียนมาเพื่อทราบ ทางร้านสัญญาว่าจะปรับปรุงและพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสบริการลูกค้าทุกคนอย่างทั่วถึงนะคะbubble in the forest team”