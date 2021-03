“ฝ้าย สุมิตรา” เผยพ้นสภาพสมาชิก BNK48 แล้ว แฟนคลับทั้งช็อกทั้งงงไม่มีอำลาล่วงหน้า

ทำเอาแฟนคลับวงไอดอลสาวบีเอ็นเคโฟร์ตี้เอจ (BNK48) ช็อกไปตามๆ กัน เมื่อ “ฝ้าย-สุมิตรา ดวงแก้ว” สมาชิกรุ่นที่ 2 ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางอินสตาแกรม faii.bnk48official กลางดึก 19 มี.ค.โดยบอกว่า ที่ตนเคยบอกไปว่าตนมีแผนที่จะประกาศจบการศึกษา (ออกจากวง) เร็วๆ นี้ ความจริงแล้วในวันที่ 5 มี.ค.ตนได้เขียนหนังสือขอยกเลิกสัญญาส่งไปที่บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (iAM) แล้ว ขอพ้นสภาพ 30 เม.ย.นี้ แต่วันนี้ตนกลับมาถึงห้องได้รับจดหมายจาก iAM โดยแจ้งว่าให้ตนพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกวงตั้งแต่ 18 มี.ค. สรุปตอนนี้ตนก็ไม่ได้เป็นสมาชิกวงแล้ว ทั้งงานกีฬาสี งานถ่ายรูปทูช็อตก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมแล้ว ขอโทษทุกคนจริงๆ ความจริงแล้วอยากมีเวทีจบการศึกษา แต่ว่ามันคงไม่มีแล้วทั้งนี้ “ฝ้าย สุมิตรา” สาวชาวลำพูนวัย 24 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ มีผลงานร่วมกับวงในเพลงรีบอร์น ซิงเกิลรองในอัลบั้ม 2 เป็นครั้งแรก ก่อนจะติดซิงเกิลหลักในเพลงเธอคือ..เมโลดี้ และมาติดซิงเกิลรองอีกครั้งในเพลงวิ้งค์ 3 ครั้ง โดยเธอได้รับความนิยมอยู่อันดับที่ 47 ในการโหวต (BNK48 Senbatsu Election) ครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีผลงานร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong และละครเรื่อง The Underclass ห้องนี้ไม่มีห่วย โดย “ฝ้าย” มีความโดดเด่นมากขึ้นจากการที่ได้แสดงความเห็นทางการเมืองสนับสนุนการชุมนุมเมื่อปี 63 อีกทั้งยังร่วมกับสมาชิกคนอื่นตั้งกลุ่ม #ไอดอลปลดแอก เพื่อพูดคุยเรื่องการเมืองด้วยอย่างไรก็ตาม “ฝ้าย สุมิตรา” กลายเป็นสมาชิกคนที่ 17 ของ BNK48 และเป็นสมาชิกคนที่ 10 ของรุ่น 2 ที่ออกจากวงต่อจาก “มิวนิค-นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล” ซึ่งประกาศจบการศึกษาไปเมื่อ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เหลือสมาชิกทั้งหมด 57 คน และรุ่นนี้เหลือสมาชิกเพียง 17 คน ส่วนทาง iAM ต้นสังกัดยังไม่ได้มีการชี้แจงใดๆ ในขณะเดียวกันก็เกิดคำถามจากแฟนคลับถึงการให้ยุติสัญญาดังกล่าว โดยถือเป็นสมาชิกคนแรกที่ไม่มีการประกาศอำลาล่วงหน้า ไปจนถึงข้อสงสัยในเหตุถึงการให้พ้นสภาพกันไปต่างๆ นานา ขณะที่เจ้าตัวก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเหตุผลสาเหตุที่ยื่นหนังสือขอยุติสัญญาแต่อย่างใด