บล็อกเกอร์ดังแนะ 5 ที่พักสุดปัง หลบร้อนรับซัมเมอร์

เมื่อประเทศไทยของเราเข้าสู่ซัมเมอร์อย่างเป็นทางการ อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ก็เริ่มคลี่คลาย บวกกับวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ เชื่อว่า นาทีนี้เหล่าทราเวลเลอร์สหลายคนคงเตรียมวางแผนแพ็กกระเป๋าเที่ยวหลบร้อนกันอย่างแน่นอน "น้ำ-ณีรนุช ไตรจักร์วนิช" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาคาเลียส (ประเทศไทย) จำกัด และบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ขอแชร์ "5 ที่พักสุดปัง Take a break รับซัมเมอร์" จากประสบการณ์จริง รับประกันความสวยแบบตรงปก เพื่อเป็นทางเลือกให้ใครที่กำลังจะจองที่พัก"น้ำ-ณีรนุช ไตรจักร์วนิช" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาคาเลียส (ประเทศไทย) จำกัด และบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง เล่าว่า "ซัมเมอร์ถือเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยว เพราะมีวันหยุดยาวอย่างเทศกาลสงกรานต์ และที่สำคัญคือ เป็นฤดูกาลที่ธรรมชาติสมบูรณ์มากที่สุด ท้องฟ้าสีสวยที่สุด น้ำทะเลใสที่สุด ป่าไม้ยังคงความเขียวขจี หนุ่มสาวสามารถแต่งตัวได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้ฤดูนี้เป็นที่โปรดปรานของใครหลายคน ที่จะออกเดินทางไปเที่ยวหลบร้อน แชะรูปสวย ตามสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าผู้ประกอบการที่พักที่เตรียมจัดแพกเกจต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ฟินแบบสุดๆ"ดังนั้น "น้ำ" ขอแชร์ประสบการณ์เรื่องที่พักที่ได้ไปสัมผัสมากับ "5 ที่พักสุดปัง Take a break รับซัมเมอร์" สวย ราคาประหยัด เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจให้เหล่าทราเวลเลอร์ได้เป็นตัวเลือกในช่วงซัมเมอร์นี้เริ่มต้นกับที่พักติดทะเลใกล้เมืองกรุง A One The Royal Cruise พัทยา ด้วยจุดเด่นโรงแรมทรงเรือครุยส์ขนาดใหญ่ ติดชายหาดพัทยาเหนือ ให้ความรู้สึกเสมือนการท่องเที่ยวบนเรือสำราญ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และไฮไลต์ของที่พักแห่งนี้ คือ สระว่ายน้ำสไตล์ Beach Club ตกแต่งด้วยโทนสีพาสเทลสด ล้อมรอบไปด้วยบาร์เครื่องดื่มที่สามารถสั่งได้ตลอดเวลา และที่พิเศษแบบสุดๆ คือ โรงแรมมีแพกเกจที่พัก พร้อมอาหารเช้าและดินเนอร์แบบบุฟเฟ่ต์ซีฟูดในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ ครบจบที่เดียวแบบไม่ต้องออกไปหาอาหารรับประทานข้างนอกส่วนใครที่ต้องการความสงบต้องที่พักสุดลับของเมืองพัทยา "The Monttra" บอกได้คำเดียวใครที่มาเป็นคู่รับรองไม่ผิดหวัง เพราะบรรยากาศสุดเลิศ ชายหาดส่วนตัว รับรองว่าไพรเวตแบบสุดๆ และ ไฮไลต์เด็ดห้ามพลาด คือ สระว่ายน้ำวิวอินฟินิตี้ น้ำในสระเป็นผืนเดียวกับน้ำทะเล โดยเฉพาะตอนเย็นจะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกแบบส่วนตัวหาที่ไหนไม่ได้เลยทีเดียว และที่สำคัญตอนนี้ทางที่พัก ยังมีบริการฟรีของว่างรับประทานยามบ่าย อาทิ ไอศกรีมฮาเก้นดาส แตงโมหน้ากุ้ง สาคู กล้วยเชื่อมทรงเครื่อง เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น.แต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศเหมือนอยู่เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ ที่โอบล้อมไปด้วยสีฟ้าของทะเลแคริบเบียน ต้องมาที่ De Paskani หัวหิน เพียงก้าวแรกจะสัมผัสได้ถึงความสดใสของพื้นน้ำสีฟ้าที่ทอดยาวไปยังห้องพักต่างๆ และความสวยงามของห้องพักที่ถูกออกแบบมาในสไตล์กรีซ เน้นสีขาว ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ผ่อนคลาย เหมาะแก่การมาพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ที่สุด และแน่นอนว่า มีแพกเกจพิเศษ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า และเซตบาร์บีคิว สำหรับดินเนอร์ รวมไปถึงรถรับส่งไปยังจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองหัวหินฟรีต่อด้วย Cherburi Homestay จันทบุรี เหมาะกับการพักร้อนแบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน เพราะที่ เฌอ บุรี ถือเป็นโฮมสเตย์ขนาดใหญ่ ที่มีห้องพักแบบมินิมอลสไตล์ให้เลือกพักหลายรูปแบบ จุคนได้เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ จ่ายทีเดียวได้ครบ เพราะแพกเกจจะรวมห้องพัก อาหารทุกมื้อ ยิ่งไปกว่านั้น คือ บุฟเฟ่ต์ซีฟูดแบบไม่อั้น และกิจกรรมทางน้ำที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยปิดท้ายด้วย Maldives beach resort จันทบุรี ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบที่พักโดยการผสมผสานความเป็นวินเทจของตัวอาคารกับความโมเดิร์นของห้องพักเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว จึงทำให้มัลดีฟส์บีชรีสอร์ท มีความสงบเงียบและเป็นส่วนตัวมากขึ้น เหมาะสำหรับคู่รัก ที่ต้องการมาพักผ่อนแบบสวีต หรือจะเดินถ่ายรูปริมหาดก็ทำได้เพียงก้าวออกจากที่พักก็ถึงชายหาดทันที โดยตอนนี้มีแพกเกจพิเศษ ห้องพักรวมอาหารเช้าและอาหารค่ำ สำหรับเข้าพักวันธรรมดาใครที่กำลังวางแผนเที่ยวช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ยังไม่มีที่พักสามารถนำไอเดียที่พักนี้ไปเลือกใช้ได้