จบดรามา! รองเท้าติดลาย “ธงชาติไทย-พญาครุฑ” เป็นของปลอมจากจีน ทำเพือหวังคนในประเทศจะชื่นชอบ

จากกรณี เมื่อมีบริษัทแบรนด์เสื้อผ้า DNAProud ผลิตรองเท้าออกแบบคอลเลกชันใหม่เป็นลายประเทศไทย พร้อมติด “พญาครุฑ” ที่รองเท้า จนโดนชาวไทยทั้งประเทศออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อว่า พญาครุฑ เป็นสิ่งที่อยู่สูง จึงไม่ควรนำมาติดที่รองเท้า ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ควรนำไปคิดมากอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 มี.ค. เพจ “CURATORS” ได้ออกมาระบุข้อความดับกระแสดรามาของกรณีดังกล่าว โดยได้บอกว่า “รองเท้าลายครุฑกับสีธงชาติ” นั้น เป็นของปลอม โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า“จากสำนักข่าวมากมายที่มีประเด็นถกเถียงกันมากของเจ้ารองเท้าที่มีลายครุฑและสีธงชาติไทยมาประดับบนรองเท้า โดยหลายๆ สื่อได้แจ้งว่า มีรองเท้าแบรนด์ดังได้นำไปทำ ซึ่งจริงๆ แล้วรองเท้าในภาพเป็นรองเท้าของปลอมจากทางจีนที่ได้มีการเอาทรงรองเท้าของ Air Jordan 13 มาใช้เป็นโมเดลแล้วได้พยายามหยิบเอกลักษณ์ของไทยต่างๆ มาใส่ โดยในรูปจะมีเขียน “The name can be customize” มันคือการให้เราแก้ไขเป็นชื่อเราได้นั่นเองเพราะทางบริษัทของปลอมคิดว่าการเอาเอกลักษณ์ของประเทศเราต่างๆ จะทำให้คนไทยสนใจหรือชื่นชอบรองเท้าคู่นี้เหมือนที่ต่างประเทศได้นำธงและเอกลักษณ์ต่างๆ ไปใส่บนรองเท้าและคนประเทศนั้นๆ จะชื่นชอบ แต่ผิดตรงมันใช้ไม่ได้กับประเทศไทย จนเกิดดรามานั่นเอง”