MEA จับมือ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เตรียมพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

วันนี้ (11 มีนาคม 2564)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอำนวยความสะดวกในการหาสถานีชาร์จทั่วประเทศผ่านสนองนโยบายภาครัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า(EV)-ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด(PHEV) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อน วิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ยานยนต์พลังไฟฟ้าทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคตอันใกล้นี้ และขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีเพิ่มมากขึ้น โดย MEA เป็นผู้ดูแลด้านระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งความร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจยังเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐบาลโดยให้มีการกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ทั่วประเทศ ผ่านนวัตกรรมด้านการบริการ MEA EV Application เพื่ออำนวยความสะดวกโดยรองรับเรื่อง การค้นหาจุดชาร์จ และสั่งจอง สถานีชาร์จ หรือ หัวชาร์จ แบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์ App เดียวจบครบทุกเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ ความร่วมมือในดังกล่าวยังรวมถึงการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยี V2X (Vehicle to Everything) ที่มีอยู่ในรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานได้ด้วยเทคโนโลยี V2H (Vehicle to Home) โดย EV หรือ PHEV จะทำการชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ และทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้เมื่อจอดพัก โดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดแสดงระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต “เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์” (Dendo Drive House) ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าของ EV หรือ PHEV และยังสร้างระบบเครือข่ายพลังงานในอนาคตต่อไป#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครEnergy for city life, Energize smart living