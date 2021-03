จับแล้ว “แอมมี่” 3 นิ้ว คา รพ.ราชธานี อยุธยา ส่งตัวรักษาต่อ รพ.ตำรวจ จ่อสอบปากคำ

3 มี.ค. 64 เมื่อเวลา 01.00 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับแจ้งว่า แอมมี่ the bottom blues หรือ นายไชยอมร ถูกจับกุมที่ รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคืนนี้จะยังรักษาตัวเบื้องต้นก่อนจะมีการทำเรื่องส่งตัวมาที่ รพ.ตำรวจ ในเวลาต่อไป #saveแอมมี่— TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (@TLHR2014) March 2, 2021

หลังจาก พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า นายไชยอมร แก้ววิบูลพันธุ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์ นักร้องชื่อดัง ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้หลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิด ระหว่างเจ้าหน้าที่ บก.สส.บช.น.นำหมายศาลไปควบคุมตัวขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้นล่าสุด วันนี้ (3 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม-United Front of Thammasat and Demonstration โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน ตอนนี้พี่แอมมี่ ถูกจับแล้ว ที่โรงพยาบาลราชธานี อยุธยา ใครที่อยู่บริเวณนั้นรบกวนไปช่วยสังเกตการณ์และร่วมให้กำลังใจพี่แอมมี่กันค่ะ พร้อมติดแฮชแท็ก #saveแอมมี่ด้านทวิตเตอร์ “TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน” @TLHR2014 โพสต์ข้อความระบุว่า “3 มี.ค. 64 เมื่อเวลา 01.00 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับแจ้งว่า แอมมี่ the bottom blues หรือ นายไชยอมร ถูกจับกุมที่ รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคืนนี้จะยังรักษาตัวเบื้องต้นก่อนจะมีการทำเรื่องส่งตัวมาที่ รพ.ตำรวจ ในเวลาต่อไป พร้อมทั้งติดแฮชแท็ก #saveแอมมี่ เช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากตำรวจ เปิดเผยว่า พบรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ที่วงจรปิดบันทึกได้ผ่านหน้าเรือนจำคลองเปรม ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเหตุไฟไหม้ทรัพย์สินทางราชการ เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจ สน.ประชาชื่น สืบสวนพบข้อมูลว่า บุคคลในรถยนต์ คือ ผู้ก่อเหตุจุดไฟเผา ก่อนเยาวชนชาย หนึ่งในผู้ที่อยู่ในรถให้การว่า นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี่ The bottom blues ชักชวนให้ไปด้วยกัน แล้วลงไปก่อเหตุจุดไฟเผา ส่วนตนนั่งรออยู่ในรถด้าน ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด ในวันที่ 28 ก.พ. ช่วงเวลาประมาณ 02.46 น. กล้องของ กทม. บันทึกรถยนต์ต้องสงสัย ขับไปบริเวณที่เกิดเหตุ กระทั่งเวลาเกือบ 03.00 น. กล้องอีกตัวบันทึกภาพรถยนต์คันเดียวกันจอดห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 20 เมตร ก่อนจะมีแสงไฟลุกไหม้ และหลังจากนั้น 1 นาที รถยนต์ที่นายไชยอมร และเพื่อนนั่งมาได้ขับรถออกไปทันทีเบื้องต้น ตำรวจได้แจ้งข้อหา นายไชยอมร ในความผิดอาญามาตรา 112, ข้อหาวางเพลิง เผาทรัพย์ผู้อื่น และความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์