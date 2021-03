“อแมนด้า” ยันลุยโครงการ "Have You Listened" ต่อ แม้ไร้ตำแหน่งทูต

วันที่ 2 มี.ค. 2564 นางปิยาภรณ์ แสนโกสิก และณรงค์ เลิศกิตศิริ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์จัดประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ พร้อมด้วย น.ส.อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีกรมสุขภาพจิตขอยุติการมอบหมายให้ น.ส.อแมนด้า เป็นทูตด้านสุขภาพจิต ว่า ได้รับทราบการยุติบทบาททูตด้านสุขภาพจิตของอแมนด้าแล้ว และยินดีปฏิบัติตามด้วยความเคารพ ซึ่งทางผู้บริหารบริษัท ทีพีเอ็น และอแมนด้า ยังคงความสัมพันธ์อันดีกับกรมสุขภาพจิต และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และร่วมงานกันในอนาคตทั้งนี้ทางบริษัท และอแมนด้าจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการ "Have You Listened รับฟังปัญหา-เคียงข้างผู้ป่วยซึมเศร้า” ที่อแมนด้าก่อตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้าน อแมนด้า เผยว่า ตัวเองรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และอยากจะบอกทุกคนว่า “โครงการ Have You Listened รับฟังปัญหา-เคียงข้างผู้ป่วยซึมเศร้า” เกิดขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าพบกรมสุขภาพจิต และมันเป็นเสียงของหัวใจที่อยากทำจริง ๆ เพราะมีประสบการณ์ด้านสุภาพจิตจริง ๆ และอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนรู้ว่าเสียงของทุกคนสำคัญ และตัวเองจะฟังเสียงของคน และจะทำโครงการนี้ต่อไป จะทำให้ดีถึงที่สุด และอยากจะบอกว่าไม่ว่าเสียงหรือความคิดเห็นของคุณจะเป็นอะไรก็พร้อมรับฟัง เพราะว่าฉันจะรับฟังคุณตนอยากสานต่อโครงการ เพจไหนทำเกี่ยวกับสุขภาพจิตอยู่ สามารถติดต่อเข้ามาได้ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 100% ส่วนตัวไม่รู้สึกเสียใจ ยังทำหน้าที่ต่อไปได้ ถึงแม้ว่าไม่ได้มีตำแหน่งที่กรมสุขภาพจิตให้มา แต่ตนยังมีตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อย่างเต็มร้อย มันเป็นสิ่งที่อยากทำออกมาจากใจจริง ๆ ดังนั้นจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดสำหรับข่าวในวันนี้ ไม่หวั่นว่าจะกระทบต่อการประกวดมิสยูนิเวิร์ส เพราะมองทุกอย่างในแง่บวก ต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสและใช้เสียงของเราที่มันดังขึ้น ขอบคุณสำหรับกำลังใจ ถึงเวลาที่คนในสังคมจะหันมารับฟังกันอย่างเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริง ตนเป็นคนที่เปิดใจในการรับฟัง ไม่ว่าคุณจะมีความคิดเห็นในด้านใดก็ตาม ตนพร้อมเป็นผู้ฟังและให้ใจ 100%ด้านนางปิยาภรณ์ กล่าวเสริมว่า ขอท้วงติงคำว่า “ปลด” หรือ “ปลดฟ้าผ่า” จริง ๆ แล้วทางกรมสุขภาพจิตยังไม่ได้แต่งตั้งอะไรอย่างเป็นทางการเลย เป็นการแต่เพียงว่าเราไปพูดคุยกัน แล้วอยากจะดูว่ามีอะไรที่สานต่อกันได้ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องที่ว่าไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนั้น นิยามของตำแหน่งคืออะไร นางปิยาภรณ์ กล่าวว่า มีการคุยกัน ทางกรมสุขภาพจิตบอกว่าจะขออนุญาตเชิญให้อแมนด้าเป็นทูตด้านสุขภาพจิต เข้าใจว่าน่าจะมีมาหลายยุคหลายสมัย ทางกรมน่าจะมีเจตนาที่ดี เชิญคนที่สามารถเป็นกระบอกเสียงได้มาช่วยกันทำตรงนี้ ส่วนตัวคิดว่ามันดีมาก ๆ มันเป็นประโยชน์กับสังคม ในอนาคตน่าจะได้ร่วมงานกันเพราะยังต้องขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ร่วมงานกันต่อไป กรมสุขภาพจิตพร้อมจะสนับสนุน เราจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เราต้องการองค์ความรู้ เรื่องของการฟัง ถ้าไม่ช่วยคงเป็นไปไม่ได้“แปลกใจทำไมมีหนังสือแบบนี้ออกไป เพราะเราไม่ได้เป็นคนร้องขอที่จะเป็นอะไรทั้งนั้น เราร้องขออย่างเดียวคือองค์ความรู้ที่อแมนด้าจะเอามาสานต่อในโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือหัวใจที่เราบอกด้าว่า เธอทำแบบนี้ต้องเกิดมาสวยอีกร้อยชาติ เมื่อเช้าอแมนด้าโทรฯ หาพี่ปุ้ยบอกว่า แม่หนูขอโทษนะคะมันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ตัวเองบอกไม่ต้องขอโทษ เพราะไม่ได้ทำเรื่องอะไรผิด อแมนด้าอยากบอกว่าความสำคัญในใจของหนูคือหนูจะเสียใจมาก เรื่องนี้ก็ต่อเมื่อกองประกวดไม่เห็นความสำคัญและไม่สนับสนุนกัน อแมนด้า บอกกับตัวเองว่า ต้องการทำตามเสียงของหัวใจ คิดว่ามันเป็นคีย์เวิร์ด วันนี้เป็นตำแหน่งที่น่าภาคภูมิใจพอแล้ว คือเธอเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งมีความรักในประเทศชาติ รักทุกๆ คน อยากจะส่งพลังให้ทุกๆ คน” นางปิยาภรณ์ กล่าวสาเหตุหลักที่คนพูดกับว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองนั้น นางปิยาภรณ์ กล่าวว่า ไม่อยากพาดพิง เราอยากไปพูดอะไรที่สร้างความแตกแยก ทางกองประกวดจะไม่พูด เพราะทุกคนมีจุดยืนของแต่ละคนได้ทั้งนั้น แต่ที่พูดคือเราทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันหมด ส่วนตัวอยากให้ยกหัวโขนออกไป หากเราเป็นทูตหรืออะไรก็ตาม แต่เราไม่ปฏิบัติจากหัวใจของเราหรือทำจริงๆ เอามา 800 ตำแหน่งก็ไม่มีประโยชน์ ขอให้อแมนด้าทำในสิ่งที่ตกลงกับตัวเอง ตกลงกับสังคมถือว่าเจ๋ง จริงๆ แล้วเรื่องการเมืองทุกคนก็เกี่ยวข้องหมด แต่ที่ผ่านมาอแมนด้าได้โพสต์จุดยืนแล้ว อยากขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่อินบ็อกซ์เข้ามามากมายให้กำลังใจทั้งอแมนด้าและกองประกวด