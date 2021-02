“ทราย เจริญปุระ” โวยบางเพจชำแหละแบรนด์เนม “ไผ่ ดาวดิน” ถามราคาชีวิตมีใครจ่ายไหม

วันนี้ (23 ก.พ.) เฟซบุ๊ก Inthira Charoenpura ของ น.ส.อินทิรา เจริญปุระ หรือทราย นักร้อง นักแสดง พิธีกร และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ข้อความถึงกรณีที่เฟซบุ๊กเพจแห่งหนึ่งออกมาชำแหละการแต่งกายของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน แกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร 2563 ที่กำลังจัดกิจกรรมเดินทะลุฟ้า จากจังหวัดนครราชสีมาถึงกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 247.5 กิโลเมตร ว่า “เจอคอนเทนต์ราคาเสื้อไผ่กับอุปกรณ์งานเดินเข้าไปถึงกับเหม่อ นี่เคี่ยวเข็ญและขอร้องกันแทบตาย ว่าให้ใส่ ต้องใส่ รองเท้านี่คุณใส่รองเท้าเซฟร่างกายด้วยเถอะ ก็ยังจะดื้อบอกตอนเป็นพระผมก็เท้าเปล่าเดินได้ เดินไกลก็ใส่แตะเอา เลยต้องกางให้ดูว่าถ้าเจ็บ เข้าโรงพยาบาล มันไม่คุ้มไง หารระยะทางกับราคารองเท้าและค่าที่เราจะเซฟร่างกายได้ด้วยครับไผ่ แล้วเสื้อนี่ก็ใส่แล้วไผ่ก็ซักเอง ใครมันใส่เสื้อครั้งเดียวแล้วทิ้งวะ ข้าวของไผ่ส่วนใหญ่ก็เน้นทนนั่นแหละ เพราะพี่ก็ลุยจัง คนทำคอนเทนต์งี่เง่าแล้วก็เรื่องนึง คนเอาเรื่องนี้ไปเป็นสาระก็สิ้นสติกว่า จะบ้าตาย”ทราย เจริญปุระ ยังกล่าวอีกว่า “สนใจอะไรกับราคาของใช้ ราคาที่ไผ่ต้องจ่ายชีวิตไป ต้องประกันตัวเพราะออกมาเรียกร้อง ต้องติดคุกนี่มีใครคิดราคาบ้างมั้ย”สำหรับเครื่องแต่งกายของนายจตุภัทร์ที่เฟซบุ๊กเพจแห่งหนึ่งออกมาชำแหละ ประกอบด้วย หมวก THE NORTH FACE ราคา 1,450 บาท, แว่น RAYBAN CLUBMASTER ราคา 6,350 บาท, เสื้อแจ็กเกต THE NORTH FACE ESSENTIAL H2O ราคา 4,375 บาท, เสื้อแขนกุด UNDER ARMOUR UA MENS BASELINE PERFORMANCE ราคา 1,812 บาท, นาฬิกา GARMIN INSTINCT ราคา 10,900 บาท, กางเกง NIKE FLEX STRIDE RUN DIVISION ราคา 1,900 บาท, กระเป๋า FREITAG F11 LASSIE ราคา 7,700 บาท และรองเท้า NIKE REACT INFINITY RUN FLYKNIT 2 ราคา 5,800 บาท รวมทั้งสิ้น 40,287 บาท ซึ่งออกมาโจมตีว่าการแต่งกายของนายจตุภัทร์ ล้วนแต่ใส่สินค้าแบรนด์เนม อาทิ แบรนด์กีฬาและการออกกำลังกายอย่าง NIKE และ UNDER ARMOUR หรือแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับเดินป่าอย่าง THE NORTH FACE