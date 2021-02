แพทย์ศิริราช เล่านาทีรักษาผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เผยเตรียมลุยปฏิบัติการ “คืนปูสู่สาคร”

วันนี้ (14 ก.พ.) รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “นิธิพัฒน์ เจียรกุล” เล่าถึงอาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โควิด-19 ในตลาดกลางกุ้ง“14 กุมภาพันธ์ 2564 อีกหนึ่งความทรงจำดีๆ ในวันแห่งความรัก ในอีกสองเดือนกว่าข้างหน้าที่อายุจะครบ 60 เต็ม นับเป็นปีแรกแห่งชาติกาลที่ได้มีวันตรุษจีนเป็นวันนักขัตฤกษ์ น่าจะเป็นกุศโลบายที่ดีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศในยามฝืดเคืองช่วงโควิดรุมเร้าเช่นนี้ โชคสองชั้นนอกจากวันหยุดยาวสามวันแล้ว วันสุดท้ายยังเป็นวันวาเลนไทน์ที่ทั้งไทยและสากลกำหนดให้เป็นวันแห่งความรัก เห็นความเป็นพลเมืองโลกของคนไทยเราไหม เราต้อนรับมิตรจากทุกเชื้อชาติทุกศาสนา รวมถึงร่วมฉลองทุกเทศกาลสำคัญของเหล่ามิตร เพื่อเราจะได้มีความสุขความอิ่มใจได้ตลอดทั้งปี และที่สำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างผม คือ มีโอกาสปล่อยตัวขี้เกียจมาเพ่นพ่านบ้างในวันหยุดที่ได้มาเพิ่มขึ้นแบบส้มหล่นหากเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ความรักคงเป็นเครื่องมือสำคัญของการส่งผ่านความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข (เมตตา) ไปสู่สิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นมนุษยชาติ ประชาสังคม และที่สำคัญในวันนี้คือ บุคคลที่เรารัก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร วีระศักดิ์ (ปู) วิจิตร์แสงศรี รักษาตัวในไอซียูโควิดของศิริราช รวม 34 วัน เวลา 13.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม เมื่อโควิดหมดจากร่างท่านแน่นอนแล้ว จึงย้ายท่านออกมาฟื้นฟูสภาพปอดและร่างกายโดยรวมต่อเนื่องที่หออภิบาลระบบการหายใจ จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรคระบบการหายใจมากว่า 30 ปี เรียนตามตรงว่าขณะนั้นไม่มั่นใจเลยว่าจะนำพาร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ กลับคืนมาได้มากเพียงใด ช่างเป็นความลงตัวของการครบ 14 วันในบ่ายโมงวันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรักตลอดสัปดาห์แรก เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการปรับแต่งการใช้เครื่องช่วยหายใจให้เหมาะสมกับสภาพปอดที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหยูกยาต่างๆ นานา ที่มักจะต้องใช้อย่างมากในระหว่างการใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อพักปอดเป็นเวลานาน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่าการฟื้นตัวเป็นไปอย่างก้าวกระโดด การหายใจทำได้ด้วยตัวเองมากขึ้นแม้ยังต้องพึ่งออกซิเจนเสริมจากภายนอก การเคลื่อนไหวของรยางค์ที่ลีบเรียวไปทำได้มากขึ้น เป็นผลจากการมีใจจดจ่อของเจ้าตัวทั้งในยามมีเจ้าหน้าที่มาทำกายภาพบำบัดให้ หรือในยามว่างที่กระทำด้วยตัวเองอยู่เนืองๆ จนพยาบาลต้องคอยปลอบให้เพลาลงบ้างเมื่อได้เวลาพัก ไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์เฉกเช่นปุถุชน ไม่ว่าจะเป็นพึงพอใจยามสบายอารมณ์เมื่อประสบสิ่งที่โปรด หรือขุ่นมัวในอารมณ์เมื่อไม่ได้ดั่งใจ โดยเฉพาะการที่ยังไม่สามารถกลับไปทำงานต่อได้ตามอยาก รวมไปถึงการรับทราบข่าวทีมฟุตบอลโปรดที่ยังควานหาชัยชนะไม่เจอมาหลายนัด แต่สิ่งสำคัญของการฟื้นตัวที่ทุกคนสังเกตเห็นได้คือการใช้สมองเชิงบริหาร เมื่อสื่อสารเรื่องหนักๆ แล้วสามารถแสดงความมีส่วนร่วมโดยมีอินเนอร์เต็มที่ ยิ่งทำให้มั่นใจว่าท่านจะกลับไปทำงานเดิมได้ใกล้เคียงเดิมในแบบ New Normalบ่ายวันพุธเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ดนตรีจิตบำบัดผ่านมาให้บริการที่หอผู้ป่วยฯ พอดี เขาจึงนำท่านเขย่า Egg Shaker คลอไปกับเสียงกีตาร์และเสียงร้องอยู่ที่ปลายเตียงของท่าน เสียงเพลงแรก “หนึ่งมิตรชิดใกล้” คลอไปกับการให้จังหวะแบบเป๊ะเวอร์ของอดีตนักดนตรีเก่าที่นั่งเอนหลังในเตียง ในช่วงท้ายของเพลง ท่านคณบดีศิริราชเข้าเยี่ยมเป็นทางการครั้งแรก เมื่อขึ้นเพลงที่สองที่ท่านคณบดีขอเข้าร่วมแจมด้วย เป็นเพลงช้าที่จำชื่อเพลงไม่ได้แล้ว เมื่อนักดนตรีที่เล่นไปร้องไปมีการคร่อมจังหวะ ท่านก็ส่งสีหน้าว่าให้ดึงกลับตามจังหวะที่ท่านช่วยเขย่าประคองให้ แถมในท่อนฮุคและท่อนจบ ยังมีการเขย่าลูกเล่นแทรกให้ผู้ฟังอมยิ้มไปตามๆ กัน หลังจบเพลงจึงได้มีการกล่าวเยี่ยมเป็นทางการของท่านคณบดี พร้อมมอบคำอวยพรและของที่ระลึกซึ่งฝากมาจากบุคคลสำคัญ ระหว่างนั้นท่านยกมือขึ้นประนมรับพรและจดขึ้นสู่ศีรษะพร้อมใบหน้าอันปลาบปลื้ม ก่อนจากกันทั้งสองเอกบุรุษต่างให้สัญญาว่าจะกลับไปร่วมสานงานที่คั่งค้างระหว่างสองหน่วยงานนี้ที่สมุทรสาครเมื่อโอกาสอำนวย และที่สำคัญจะไปดวลเพลงให้รู้กันชัดเจนไปว่าใครเหนือกว่าใคร ช่วงบ่ายได้ทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำเพื่อประเมินการฟื้นตัวทางกายภาพของปอด พบว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากแต่ก็พบของแถมบางอย่างทำให้เป็นตัวเร่งต้องรีบเอาเครื่องช่วยหายใจออกวันพฤหัสฯ เป็นวันที่ท่านหายใจได้เองตลอดทั้งวันและคืนโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วย ภรรยาท่านได้ซื้อไอแพดเครื่องใหม่มาให้ทดแทนการเขียนสื่อสารผ่านกระดาษที่ยังควบคุมให้อ่านได้ยาก ท่านสามารถพิมพ์ข้อความได้คล่องพอควรจนช่วยให้การสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมจากการพยายามอ่านปาก พอถึงวันศุกร์นอกจากการทำกายภาพบำบัดในเตียงแล้ว ยังสามารถพยุงลงยืนข้างเตียงช่วงสั้นๆ และนั่งพักอิริยาบถในเก้าอี้เท้าแขนได้เป็นเวลานาน และช่วงนี้เองการสื่อสารผ่านไอแพดผสมอ่านปากจึงเป็นไปแบบออกรส แถมมีอารมณ์ขันแทรกเข้ามาด้วย แต่อาจเป็นอารมณ์ขื่นของผู้รับ เพราะท่านเล่นอวยพรให้ผมและลูกสาวคนโตของท่านติดโควิด จะได้มีศักดิ์และสิทธิ์เสมอท่านและภรรยา (คนติดเชื้อแล้วจะมีภูมิคุ้มกันชั่วคราวอาจนานถึง 6 เดือน เพื่อรอถึงการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับให้มีภูมิคุ้มกันที่เสถียรขึ้น)พอขึ้นวันเสาร์เป็นวันที่พวกเราแปลกใจอย่างมาก การเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายที่ถนัดกลับมาเร็วจนไอแพดซื้อใหม่ใช้ไม่ทันคุ้ม ลองดูได้จากภาพการเขียนชื่อตัวเอง ชื่อแพทย์เจ้าของไข้ แถมการลงชื่อกำกับ ลูกสาวผมเห็นแล้วยังบอกว่าสวยกว่าลายมือของพ่อต่อให้ตั้งใจเขียนเสียด้วยซ้ำ บรรดาลูกน้องทั้งหลายที่พร่ำบ่นหานายเห็นแล้วคงหนาวเพราะอาจต้องเตรียมทำงานหนักในเร็ววันกันเป็นแน่แท้ สำหรับวันอาทิตย์แห่งความรักนี้ แม้จะหน้าเหยไปบ้างเมื่อเล่าว่าเมื่อคืนทีมหงส์แดงพ่ายทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินที่มีตัวหนังสือติดหน้าอกหราว่า “Thailand smiles with you” แต่ท่านก็ตั้งใจวาดดอกกุหลาบเป็นของขวัญมอบให้กับศรีภริยา ส่วนของขวัญของผมนั้น ท่านให้ภรรยาช่วยเปิดโทรศัพท์เพื่อเปิดเพลงบึงสีไฟ ที่ท่านแต่งและร่วมขับร้องเมื่อสามปีก่อน ขณะที่เป็นผู้นำทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูบึงใหญ่ใจกลางเมืองขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรการแพทย์คงช่วยคลี่คลายภาวะวิกฤตสุขภาพของท่านได้ แต่พลังบวกจากคนรอบข้างโดยเฉพาะภรรยาคู่ชีวิตมีส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็ม การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของท่านอาจเป็นปาฏิหาริย์ หรืออาจเป็นผลจากกรรมดีที่ท่านกระทำ แต่ผมเชื่อว่ามันมีอานุภาพแห่งรักมาหนุนนำด้วยแน่ ปฏิบัติการขั้นต่อไปของพวกเราต่อจากวันนี้ ขอให้ชื่อว่า “คืนปูสู่สาคร” ด้วยหวังให้คนที่เรารักกลับสู่ชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวในสถานที่ที่คุ้นเคย ได้ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้าราชการของประชาชนจวบจนวันเกษียณอายุในปี 2565 มาร่วมกันทำให้ปฏิบัติการนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์กันเถอะ...The power of Love #คืนปูสู่สาคร”