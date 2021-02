“อนุสรณ์” ปล่อยเฟกนิวส์ ม็อบเมียนมา เจอชาวเน็ตโต้ไปไม่เป็น

รองโฆษกเพื่อไทย โพสต์ทวิตเตอร์ภาพผู้ชุมนุมนอนกลางถนน ระบุว่า เกิดขึ้นที่เมียนมา ปั่นแฮชแท็ก #ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทย เจอชาวเน็ตแหกเป็นภาพจาก “เดอะ วอชิงตัน โพสต์” สื่อสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว สุดท้ายลบข้อความไปแบบเงียบๆวันนี้ (13 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า ทวิตเตอร์ @AnusornOfficial ของ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ภาพผู้ชุมนุมนอนกลางถนน พร้อมข้อความระบุว่า “ชาวเมียนมานอนกลางถนน เพื่อประท้วงการทำรัฐประหารโดยกองทัพ #ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทย”ปรากฏว่า ได้มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งจับได้ว่า ภาพดังกล่าวเป็นการประท้วงในเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์เดอะ วอชิงตัน โพสต์ สื่อสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 Bail funds are having a moment in 2020 ทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจพฤติกรรมของนายอนุสรณ์ ที่ปล่อยข่าวปลอม หรือเฟกนิวส์ ดังกล่าวโดยไม่ตรวจสอบก่อนภายหลังนายอนุสรณ์ได้ลบภาพและข้อความดังกล่าวอย่างเงียบๆ แต่ยังโพสต์ภาพการชุมนุมในเมียนมา และโจมตีรัฐบาลเหมือนเดิม