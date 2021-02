สาวกรี๊ด! บริการล้างรถไดรฟ์-ทรู ด้วยหนุ่มหล่อ พร้อมเสิร์ฟอาหารกินบนรถ

วันนี้ (7 ก.พ.) เพจ “พาทำ พาทาน” ได้โพสต์ภาพร้านล้างรถ โดยมีชายหนุ่มหน้าตาดีเป็นผู้ล้าง และมีการบริการอาหารระหว่างล้างรถ โดยพบมีชาวเน็ตสาวๆ แห่แท็กหากัน และแสดงความคิดเห็นความสนใจบริการดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยโพสต์เนื้อหาว่า “ร้านล้างรถที่นี้ดี๊ดี มีอาหารให้กินในรถได้ Brangus by Bluegold Ramintra”ทั้งนี้ ร้านล้างรถดังกล่าวชื่อ “Brangus Car Wash : New Style” สาขารามอินทรา เป็นการล้างรถแบบ Drive Thru ด้วยหนุ่มหล่อ พร้อมสามารถสั่งอาหารแบบมากินในรถได้ โดยโพสต์ถูกแชร์ไปกว่า 6,000 ครั้ง และกดไลก์ไปกว่า 9,000 ครั้งด้วยกัน