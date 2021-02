สามนิ้วไฮแจ๊กม็อบเมียนมา "นันทิวัฒน์" ยกสื่อนอก ซัดเลอะเทอะทำลายความชอบธรรม

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. เฟซบุ๊ก "Nantiwat Samart" ของนายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความกรณีการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารที่สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย ที่พบว่ามีนักการเมือง นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนไทย เช่น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง และนายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ เข้ามาด้วย ระบุว่า "เมื่อวานนี้​ (1 ก.พ.) มีเหตุการณ์ประหลาดและทุเรศที่สุดในความพยายามเคลื่อนไหวแสดงออกทางการเมือง ที่มีแกนนำบ้าเลือด อยากให้​มีเรื่อง​ เกิดความรุนแรง​ ให้มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมทุกครั้ง แต่ดันเรียกตัวเองว่า เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมโดยสงบเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจทางทหารในพม่า ไม่ใช่เรื่องจะที่เกินความคาดหมาย ชาวพม่าที่อยู่อาศัยในไทยจะต้องแสดงออกไม่เห็นด้วยที่หน้าสถานทูตพม่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ไม่น่าแปลกใจ แต่ดันมีคนไทยบางกลุ่มไปแย่งซีนฉวยโอกาสที่คนพม่าประท้วงที่สถานทูตพม่า ไปร่วมประท้วง และสร้างความรุนแรง​ ปั่นป่วน​ ผู้สื่อข่าวต่างชาติเรียกเหตุการณ์ที่คนไทยไปสร้างความวุ่นวายและปะทะกับตำรวจที่หน้าสถานทูตพม่า​ว่า​เป็นการ​ไฮแจ๊ก (Hi Jacked) ทำลายความชอบธรรม​ ลดคุณค่าของการชุมนุมประท้วงของคนพม่าให้ด้อยลง ในวันเดียวกันนั้นมีการชุมนุมของคนพม่าที่ตลาดกลางกุ้งที่ตลาดมหาชัย ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ จบลงด้วยดี อย่างนี้ต้องเรียกว่า เลอะเทอะ"พร้อมกันนี้ นายนันทิวัฒน์ ยังได้จับภาพหน้าจอทวิตเตอร์ @MayWongCNA ของ น.ส.เมย์ วอง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ (แชนแนล นิวส์ เอเชีย) ซึ่งออกอากาศจากประเทศสิงคโปร์ ระบุว่า "Seems the Thailand anti-government protesters have hijacked the objective of Myanmar citizens protesting outside Myanmar embassy in Bangkok against military coup in their own country #รัฐประหาร" หรือแปลเป็นไทยว่า "ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทย ได้ขัดขวางวัตถุประสงค์ของชาวเมียนมา ที่ประท้วงนอกสถานทูตเมียนมาในกรุงเทพฯ เพื่อต่อต้านการก่อรัฐประหารโดยทหารในประเทศของพวกเขาเอง"