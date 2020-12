ชมพลุฉลองต้อนรับปี2021ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1 ม.ค.64 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงานเคานต์ดาวน์คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยการจุดพลุรักษ์โลกสุดตระการตาจำนวนกว่า 25,000 ดอก บนโค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทาง 1,400 เมตร รวม 7 องก์ สื่อความหมายถึงความหวัง ความศรัทธา ความรุ่งเรือง และความสุข เพื่อเป็นการส่งต่อความหวังและกำลังใจจากประเทศไทยยังผู้คนทั่วโลก ให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์และเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งองค์ที่ 1 - Big Hope : ความหวังอันยิ่งใหญ่ สว่างไสว โชติช่วง พลุองก์แรกที่ฉาบท้องฟ้าอันมืดมิดให้สว่างไสว เปรียบดังความหวังที่เป็นเหมือนแสงไฟที่ปลายอุโมงค์ อันจะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อองค์ที่ 2 - Believe : ความเชื่อมั่น ความศรัทธา และมุ่งมั่น พลุหลากหลายรูปแบบทยอยกันแต่งแต้ม อวดแสงสีที่สวยงามจนเต็มผืนฟ้า เช่นเดียวกับ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความมุ่งมั่น ที่จะช่วยเติมเต็มให้การเดินทางไปสู่สิ่งที่หวังเป็นจริงได้องค์ที่ 3 - Brilliant Life : การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ พลุรูปทรงหัวใจขนาดใหญ่ แทนชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยวงล้อมแห่งความห่วงใยในสุขภาพ อันเป็นพื้นฐานแห่งการดำรงอยู่สำหรับทุกผู้คนในสังคม ที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจองค์ที่ 4 - Beautiful World : การจรรโลงโลก ให้งดงามน่าอยู่ พลุดอกไม้หลากสี เป็นตัวแทนของการมองโลกในแง่ดี บ่มเพาะสิ่งที่สวยงามที่ได้พบเจอ แม้เพียงเล็กน้อย ให้เติบโตและเบ่งบานในหัวใจ ใช้เป็นพลังบวกในการดำเนินชีวิตองค์ที่ 5 - Blooming Wealth presented by ธนาคารกสิกรไทย พลุสีเขียว ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และพลุสีทอง ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง เฟื่องฟู พลุทั้งสองสีประดับประดาเต็มท้องฟ้า และสะท้อนยังผืนน้ำ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญของประเทศไทยในทุกด้านองค์ที่ 6 - Be Together presented by ทรู คอร์ปเปอเรชั่น พลุโทนสีแดง ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่ พร้อมใจกันปรากฏสู่สายตาจนเต็มท้องฟ้าเปรียบได้กับความสามัคคี และการรวมพลังใจ พลังกาย เพื่อสร้างสรรค์โลก และเพื่ออนาคตข้างหน้าที่สว่างสดใสองค์ที่ 7 - Best Begin : จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความตระการตาของพลุที่ถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง จนสว่างไสวไปทั้งผืนฟ้า ผืนดิน และผืนน้ำ เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ และแสงสว่างแห่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง และจะเป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลก จะได้พบกับความสุขและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทุกมิติ