เติมความซ่าด้วยแฟชั่นสดใหม่ของคุณได้ที่ “Club Soda” สุดยอดผลงานคอลลาบอเรชั่นแห่งปี Baking Soda x Casa Dry Clean Only ชั้น1 สยามเซ็นเตอร์

ห้องเสื้อระดับตำนานของไทย Baking Soda เปิดตัวผลงานสร้างสรรค์ล่าสุดโดยความร่วมมือกับ Casa Dry Clean Only นำเสนอความผสมผสานความโก้กับสตรีทแวร์ ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของทั้งสองแบรนด์เกิดเป็นลุคที่สวยสมบูรณ์แบบพร้อมเปิดตัว Capsule Collection สุดพิเศษ วางจำหน่ายที่ Club Soda ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์แห่งเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – เมษายน 2564เซอร์ไพรส์วงการแฟชั่นด้วยสุดยอดผลงานแฟชั่นลิมิเต็ดคอลเลคชั่นนี้ โดยการนำเสนอการตีความชิ้นงานที่โดดเด่นที่สุดของแบรนด์ Baking Soda มีตั้งแต่เสื้อยืดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดหัวรุนแรงแบบพังก์ไปจนถึงชุดเดรสที่ตัดเย็บแปลกใหม่ผ่านมุมมองที่สดใหม่ของ Dry Clean OnlySoda โดย เมนาท นันทขว้าง นับเป็นผู้ทรงอิทธิพลและเป็นผู้นำในวงการแฟชั่นของไทยมาโดยตลอด และยังคงยืนหยัดตำแหน่งแถวหน้าไว้อย่างน่ายกย่อง เพราะแบรนด์ผลิตสินค้าแฟชั่นและโปรเจคใหม่อย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญล่าสุดของแฟชั่นเฮาส์ที่น่าจับตามองอย่างมาก สำหรับความร่วมมือกับ Casa Dry Clean Only โดยดิไซเนอร์ของแบรนด์ ปฏิพัทธ์ ชัยภักดี หนึ่งในสาวกของแบรนด์ Soda ว่าคือแรงบันดาลใจหลักในการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นเสื้อผ้าวินเทจที่โด่งดังไปทั่วโลก“ผมรู้สึกชื่นชมคุณกบมาโดยตลอด ผมเคยแม้ระทั่งเขียนจดหมายแฟนคลับหาเธอตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนอยู่ ผมจำได้ว่าผมซื้อเสื้อยืดตัวแรกของ Soda staying alive แล้วรู้สึกทึ่งมาก ว่าสิ่งที่ดูเรียบง่ายจะกลายเป็นสิ่งที่สุดพิเศษขึ้นมาได้อย่างไร โดยในที่สุดได้ลงเอยด้วยการสะสมเสื้อยืด Soda ไว้เป็นจำนวนมาก และในครั้งนี้จึงรู้สึกประทับใจอย่างที่สุดที่ได้มีโอกาสร่วมออกแบบผลงานในครั้งนี้” ปฏิพัทธ์กล่าวถึง เมนาท นันทขว้าง ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของแบรนด์ Sodaสำหรับสโลแกนในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ คือ You only live once หรือ คุณมีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงของ The Strokes โดย จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย ผู้อำนวยการออกแบบ Dry Clean Only กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบคอลเลคชั่นนี้ว่า “การออกแบบเกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความชื่นชมต่อการใช้ชีวิตสุดคูลของคุณเมนาท และความหลงใหลในเสียงดนตรีของเธอ “เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากความผูกพันของแบรนด์ Soda กับดนตรีและวิถีชีวิตของคุณเมนาท” “ผมต้องการรวบรวม DNA จากทั้งสองแบรนด์เข้าด้วยกัน เช่น ตุ๊กตาหมีของ Casa Dry Clean Only และหัวกะโหลกของ Soda” ผู้ออกแบบกราฟิกของโปรเจคนี้กล่าวนอกจากนี้ ลายภาพพิมพ์อื่นๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีร็อคแอนด์โรล ได้แก่ ลายดอกกุหลาบอันเป็นสัญลักษณ์ของ Soda และ ลายนกอินทรีอันโด่งดังของ Dry Clean Only ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความโดดเด่นในไอเท็มสตรีทแวร์ที่ไม่ควรพลาด เช่น เสื้อฮู้ดดี้ เสื้อยืด และกางเกงขากว้าง สำหรับราคาเสื้อยืดรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นคอลเลคชั่นนี้เริ่มต้นเพียง 900 บาท อีกทั้งคอลเลคชั่นนี้ ยังมีสินค้าแฟชั่นที่ไม่ซ้ำแบบให้เลือกอีกมากมาย ทั้งเดรสเสื้อยืดที่ตัดเย็บขึ้นใหม่ด้วยผ้าลูกไม้ Tulle อย่างประณีต และเสื้อเชิ้ตตัวหลวมรูปลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพังก์และธีมร็อคแอนด์โรลสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีอยู่ใน DNA ของทั้งสองแบรนด์ “การออกแบบต้องดูเท่ห์ แต่สวมใส่ได้จริง” ซึ่งเป็นนิยามหลักในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ จากเมนาท นันทขว้างพบกับผลงานใหม่สุดล้ำจาก Baking Soda X Casa Dry Clean Only ที่ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และติดตามข่าวสารผ่าน Instagram : Clubsodabkk , @sodaxdryclean และ www.sodabkk.com พร้อมรอพบกับบทใหม่ของ Soda กับการความร่วมสร้างสรรค์ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแบรนด์และดีไซเนอร์ชื่อดังอีกมากมายเร็วๆนี้