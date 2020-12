apM แหล่งรวมแฟชั่นเกาหลีที่โด่งดังที่สุดจากย่านทงแดมุล ถึงไทยแล้ว!! เปิดตัวในรูปแบบ Digital Showroom ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์

หากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบแบรนด์แฟชั่นเกาหลีและต้องคอยเกาะติดตามเทรนด์รับแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมอสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ จัดทุกไลฟ์สไตล์แห่งแฟชั่นมาเอาใจสายเกาอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมแนะนำเจ้าแรกแห่งการเป็น Digital Showroom สาขาแรก และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดตัวในรูปแบบมัลติแบรนด์สโตร์ด้วยแบรนด์แฟชั่น และแอคเซสซอรี่ชั้นนำสุดเอ็กซ์คลูซีฟอิมพอร์ตเข้ามาให้เหล่าสยามดีเอ็นเอได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเห็นของจริง และทดลองใส่ก่อนใคร ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์aPMแหล่งรวมแฟชั่นและมัลติแบรนด์กว่า 800 แบรนด์ดังใจกลางย่านทงแดมุน ครองแชมป์มานานกว่า 20 ปีการันตีด้วยความไว้วางใจจากเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกต่างปักหมุดมาอัพเดทเทรนด์ที่นี่ด้วยคอลเลคชั่นที่แตกต่างทุกซีซั่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวพร้อมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม อีกทั้งยังมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกคอมพลีทลุคโดดเด่นตั้งแต่กลางวันจนถึงชุดออกงานกลางคืน ทั้ง Sophisticated Smart, Playful Dress Up, Sporty Denim และ Laidback Loungewear จึงทำให้ apM เป็นศูนย์รวมของเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใครๆต่างต้องมา!!apMเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ พร้อมดึงแบรนด์ดังสุดจี๊ดมาให้อัพเดทแบบเรียลไทม์ ทันทีที่คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดวางจำหน่ายที่เกาหลี เหล่าสาวกแฟชั่นจะได้สัมผัสและลองของจริงได้พร้อมกันที่สยามเซ็นเตอร์ และยังอัพเดทแฟชั่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนำโดย Allover, Angelo, First Name, Dude, 2 d K ,Gentle Women, Top, Papermoon, Design by Youngmin, Maiden, One by Two, Pincode, Verveine,101 Moon, Forming, Lamerei, Paris Match, Sof, Table, Where wearและอีกมากมายพิเศษ! เปิดให้บริการด้วยโมเดลการ Pre-Order สุดล้ำกับ Tap Try Buyเริ่มจาก Tap เลือกดูสินค้าได้จากทุกแพลตฟอร์ม(Facebook : apmthailand), (IG : @apm_th), (Line OA : @apm_th) Tryลองชุดจากของจริง และ Buyได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อที่หน้าร้านหรือกลับไปสั่งจากแอพพลิเคชั่นที่ไหนก็ได้ การันตีส่งฟรีถึงหน้าบ้านภายใน 14 วันฉลองบุกใจกลางสยาม รับส่วนลดสุดพิเศษสูงถึง 2,500 บาทฟรีค่าจัดส่ง!! พร้อมอัเดทเทรนด์ใส่ก่อนไม่ซ้อนใครได้แล้ววันนี้ที่ชั้น1สยามเซ็นเตอร์พร้อมติดตามและเลือกช้อปได้ทาง Facebook : apmthailand , IG : @apm_th และ Line OA : @apm_th) ตลอด24ชั่วโมง