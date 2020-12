"อีฟแอนบอย" ปิดชั่วคราว หลังมีผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้บริการ สั่งบิ๊กคลีนนิ่งเดย์-กักตัวพนักงานทั้งร้าน

วันนี้ (22 ธ.ค.) เพจ "Eveandboy" ได้ประกาศถึงลูกค้าอีฟแอนบอย สืบเนื่องจากข่าวที่มีผู้ป่วยโควิด-19 ช่วงวันที่ 14 /12/2020 ได้เข้ามาใช้บริการ EVEANDBOY สาขา The Underground Siamsquare One ทางอีฟแอนบอยตระหนักต่อความสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้ ขอร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปิดสาขา EVEANDBOY : The Underground Siamsquare One ในวันที 22/12/2020 เพื่อทำการ Big Cleaning Day ทั้งร้านและให้พนักงานทุกท่านที่สาขาดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID -19 พร้อมกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และจะกลับมาเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันที่ 23/12/2020อีฟแอนบอยมีมาตราการ #ช้อปปิ้งห่วงใยห่างไกลcovid ที่ดูแลลูกค้าทุกท่านตั้งแต่เข้าร้าน ประกอบด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และการสวมใส่หน้ากากก่อนเข้าร้าน พร้อมเจลแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด การเว้นระยะห่างของทุกท่านในร้านและการทำความสะอาดร้านทุกครั้ง ก่อนเปิดและปิดร้านในทุกวันสำหรับสาขาอื่นอื่นของอีฟแอนบอย ไม่มีความเชื่อมโยงและความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเปิดบริการอีก 13สาขา ตามปกติและเน้นย้ำเรื่องนโยบายการทำความสะอาด และดูแลร้านให้ปลอดภัยมากที่สุด ลูกค้าสามารถทำการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้