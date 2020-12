“บิ๊กเมาท์เท่น” เลิกเวที 4 ทุ่ม ศิลปิน-วงดังอดเล่นอื้อ ผู้จัดเปิดให้คืนเงินถึง 28 ธ.ค.

วันนี้ (13 ธ.ค.) จากกรณีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งปิดสนามกอล์ฟดิโอเชี่ยน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบิ๊ก เมาท์เท่น มิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดย นายยุทธนา บุญอ้อม หรือป๋าเต็ด รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานโชว์บิซ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย ต่อมานายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แต่ได้ยกอุทธรณ์ เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัดนั้นไม่เพียงพอ และได้ทำหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากช่อง ขอให้บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้จัดคอนเสิร์ต ที่ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งปิดพื้นที่ โดยยังคงมีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. เฟซบุ๊ก Big Mountain Music Festival ได้โพสต์หนังสือผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และข้อความระบุว่า “งานปีนี้จะยุติทุกอย่างในเวลา 22.00 น.สำหรับคนที่พักเต็นท์และรถบ้านยังพักอยู่ได้และเช็คเอาท์ในเวลาเดิมคือ 9.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคมสำหรับโปรโคราช สามารถกลับรถตู้ที่จองไว้ได้ตั้งแต่เวลา 22.00 วันนี้ ถึง 12.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม วินเทวาดาสามารถกลับได้เลยตั้งแต่เวลา 22.00 วันนี้ ถึง 12.00 น. วันที่ 14 ธันวาคมนอกจากนี้ ยังได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ขอขอบคุณเพื่อนโคทุกคนที่อยู่กันมาถึง 11 ปี วันนี้พวกเราทำดีที่สุดแล้วและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 ทำให้เราต้องยุติการจัดงานภายในเวลา 22.00 น. ต้องขออภัยเพื่อนโคทุกคนมา ณ ที่นี้ถึงแม้จากประกาศราชการ จะทำให้งานปีนี้ต้องยุติลงก่อนกำหนด แต่จากใจพี่วัวเลย...BMMF มีวันนี้ได้ ก็เพราะการสนับสนุนจากทุกคน พี่วัวและทีมงานทุกคนมีแรงใจในการจัดงานได้ ก็เพราะกำลังใจจากทุกคน พี่วัวรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนเสียดายและเสียใจมาก พี่วัวและทีมงานทุกคนก็เช่นกันหากงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ ทำให้เพื่อนโคผิดหวังและไม่สบายใจ เรายินดีคืนเงินค่าบัตรให้เพื่อนโคอย่างไรก็ตามพี่วัวต้องขอขอบคุณคนดู, ศิลปิน, ทีมงาน และชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนอีกครั้ง ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน BMMF เสมอมา โดยเฉพาะในปีนี้ ปีที่ทุกคนต้องการกำลังใจในการก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ไปให้ได้ สำหรับปีนี้พี่วัวหวังว่าเพื่อนโคทุกคนจะได้รับความสุขและความสนุกสนานกลับบ้านไปไม่มากก็น้อยไว้โอกาสหน้า...กลับมาเจอกันอีกนะมออออ“ขอบคุณที่รักกัน”แจ้งความประสงค์ของคืนเงินตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธันวาคมนี้หลังจากตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแล้วจะเริ่มทยอยทำการคืนเงินตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป”รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับศิลปินที่มีกำหนดขึ้นโชว์ในวันนี้ หลัง 22.00 น. ประกอบด้วย เวที FERRIS WHEEL STAGE เวลา 22.00 น. GETSUNOVA, 23.15 น. SLOT MACHINE, 00.30 น. THAITANIUM, เวที COW STAGE เวลา 22.00 น. นนท์ ธนนท์, 23.00 น. POLYCAT, 00.00 น. THE PAKINSON, เวที BLACK STAGE เวลา 22.00 น. วง ZEAL, 23.00 น. ANNALYNN, 00.00 น. ศรีราชาร็อคเกอร์เวทีรำวงบาร์ โดย โจอี้ บอย เวลา 21.00 น. ซูเปอร์วาเลนไทน์, 23.00 น. คณะถั่วแระเชิญยิ้ม, 01.00 น. VASELINE BAND, 02.00 น. ดีเจลีโอ, เวที EGG STAGE เวลา 22.00 น. วงจุลโหฬาร, 23.00 น. WHAT & DOLPH, 00.00 น. วงไปส่งกู บขส.ดู๊, เวที CHIC STAGE เวลา 22.00 น. วง STOONDIO, 22.45 น. ANATOMY RABBIT, เวที STATE QUARANTINE by TRASHER BANGKOK & ยืนเดี่ยว เวลา 22.00 น. เป็นการแสดงของ TRASHER BANGKOK Part 3 Hip Hop Dance ยั่วๆ บดๆ, 23.00 น. SPECIAL SHOW IZ*USS และ 23.30 น. TRASHER BANGKOK Part 4 SUPER MEGA HIT KOREAN, INTERNATIONAL POP DANCE, ลูกทุ่งไทบ้าน