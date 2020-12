มอบความสุขที่สามารถออกแบบเองได้แบบคนล้ำสมัย กับ “Siam Discovery The Moment of Joy Celebration 2021” ประสบการณ์พิเศษในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในแบบเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม (Siam Discovery The Exploratorium) เดสติเนชั่นที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย และความล้ำสมัยมอบประสบการณ์พิเศษในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในแบบเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ที่ให้ทุกคนได้ออกแบบประสบการณ์แห่งความสุขบนช่วงเวลาพิเศษในแบบของตัวเองผ่านการร่วมมือสรรสร้างจากองค์กรชั้นนำที่พร้อมเติมเต็มทุกโมเม้นท์แห่งความสุขและการสังสรรค์ภายใต้คอนเซปต์ “Siam Discovery The Moment of Joy Celebration 2021”เริ่มที่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่พร้อมสร้าง Moment of Joy พบกับความร่วมมือระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่และ TBC/BALL และ Little Big Greenสรรสร้างต้นคริสมาสต์รักษ์โลกภายใต้ชื่อ The Treecycle of Joy (เดอะ ทรีไซเคิลออฟ จอย)ที่ประกอบอย่างพิถีพิถันจากกระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิลกว่า 10,000 กระป๋อง ประดับตกแต่งด้วยไฟหลากสีสันช่วยเพิ่มความสวยงามยามค่ำคืน ด้วยคอนเซปต์ The Moment of Joy Celebration 2021 ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการแบ่งปันและได้รับความสุขจากทุกช่วงเวลารอบตัวเพื่อต้อนรับศักราชใหม่อย่างสวยงาม โดยกระป๋องอะลูมิเนียมเหล่านี้สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในต้นสร้างเป็นห้องกระจกสลับลายหรือ Kaleidoscope (คาไลโดสโคป) เพื่อเติมเต็มความสนุกให้สมกับเป็น The Moment of Joy ที่เหล่าสาวกอินสตาแกรมไม่ควรพลาดที่จะต้องมาเช็คอินร่วมสนุกกับเทคโนโลยี AR ประกอบสถานที่จริงแล้วร่วมแบ่งปันไอเดียของ The Moment of Joy จากต้นคริสมาสต์รักษ์โลก The Treecycle of Joy ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564เติมเต็มสุดยอดประสบการณ์การสร้าง Moment of Joy ในแบบคนล้ำสมัยของสยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยความร่วมมือกับTrue5G พบกับบรรยากาศการตกแต่งในสยามดิสคัฟเวอรี่ภายใต้คอนเซปต์ X’ Mas Around the Worldที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 5 แลนด์มาร์กของ 5สุดยอดเมืองของโลกที่ผู้คนนิยมไปเฉลิมฉลองช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยถูกยกมาไว้บนทุกจุดสำคัญในสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้แก่ ตู้โทรศัพท์สีแดงจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ชั้น G, แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชั้น 1, แมวกวักนำโชค ManekiNekoจากประเทศญี่ปุ่นที่ LOFT ชั้น 2, หมู่บ้านซานตาคลอสและแสงเหนือของประเทศฟินแลนด์ที่ชั้น 2 และทุ่งดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ Ecotopia ชั้น 3พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ที่ทุกคนสามารถช่วยเพิ่มบรรยากาศของแต่ละจุดประเทศให้สวยงามยิ่งขึ้นได้ ตอกย้ำความสนุกสุดล้ำด้วย AR Technologyจาก True 5G ด้วยแอปพลิเคชั่น True 5G AR ที่ผู้ใช้จะได้เติมเต็ม Moment of Joy ในแบบคนสยามดิสคัฟเวอรี่กับ3 พรีเซ็นเตอร์สุดฮ็อตจาก True 5G ทั้ง ไบร์ท วชิรวิชญ์, เฌอปราง อารีกุลย์ และไอซ์ พาริส ที่สามารถออกแบบทุกรายละเอียดเองได้ด้วยการถ่ายรูปผ่านแอปพลิเคชั่นที่มาพร้อม AR Filtersของทั้ง 5 เมืองใหญ่ให้เลือกถ่ายประกอบกับการตกแต่งบนสถานที่จริงที่กระจายอยู่ในทุกจุดสำคัญ เสริมให้บรรยากาศแห่งความสุขจากมุมโลกที่แตกต่างตลบอบอวลอย่างมีสไตล์ไปทั่วสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมสำหรับการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำส่งท้ายปีหรืออวดกลุ่มเพื่อนในโซเชียลมีเดียได้เต็มที่จนถึง 31 ธันวาคม 2563ที่สุดของไฮไลท์สำคัญเพื่อเติมเต็มองค์ประกอบของการเฉลิมฉลองให้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษยิ่งขึ้นกับ The Gift Creators’ Spaceพื้นที่พิเศษที่ถูกออกแบบให้เป็นแล็บในการสรรสร้างของขวัญชิ้นสำคัญเพื่อคนสำคัญโดยของขวัญชิ้นพิเศษนี้จะสามารถออกแบบได้เองทุกขั้นตอนโดยมีบริการจาก The Gift Personal Stylist ผู้ชำนาญเรื่องของขวัญคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะผลิตภัณฑ์รวมถึงไอเดียของขวัญให้ถูกใจ ตรงตามความต้องการจากรายการของขวัญกว่า 1,000 ชิ้นในสยามดิสคัฟเวอรี่ ต่อด้วย Personalise Gift Wrapping & Designบริการห่อของขวัญอย่างมีสไตล์ไม่เหมือนใครในแบบฉบับชาวสยามดิสคัฟเวอรี่ที่สามารถเลือกออกแบบการห่อเองได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระดาษห่อหรือออกแบบกระเป๋าแคนวาสสำหรับบรรจุของขวัญที่มี Typo Flexออกแบบพิเศษโดยปอม ชาน (Pomme Chan) ศิลปินสายอาร์ตชื่อดังให้เลือกใช้ประดับสร้างสรรค์กระเป๋าแคนวาสใบสำคัญให้กลายเป็นกระเป๋าเพียงใบเดียวในโลกสำหรับห่อของขวัญชิ้นพิเศษนี้ก็สามารถช่วยให้โมเม้นท์การให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้ ปิดท้ายความมีสไตล์ของการให้ของขวัญภายใต้คอนเซ็ปต์ The Moment of Joy ด้วยบริการ AR Personalize Greeting Cardบริการสร้างหรือการ์ดอวยพรดิจิทัลสำหรับคนล้ำสมัยที่สามารถออกแบบโมเม้นท์ของผู้ให้ส่งตรงถึงผู้รับผ่าน QR Code ที่จะถูกแนบไปพร้อมชิ้นของขวัญ เพียงผู้รับสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือก็จะเห็นผู้ให้ในโมเม้นท์พิเศษที่เป็นการเติมเต็ม The Moment of Joy ให้แตกต่างและตอบโจทย์คนล้ำสมัยที่มองหาช่วงเวลาพิเศษที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2564ร่วมสร้างสรรค์และส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขแบบคนมีสไตล์ล้ำสมัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่สร้างสรรค์ภายใต้คอนเซปต์The Moment of Joy Celebration 2021ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: siamdiscovery / Instagram: @siamdiscovery