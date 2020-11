สิ้นเดือนแอปธนาคารระบบล่ม K Plus, KMA, BBL ใช้งานไม่ได้ KTB รอดอยู่

วันนี้ (30 พ.ย.) เว็บไซต์ Blognone เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันธนาคารล่มในหลายๆ ธนาคาร ระบุว่า เวียนมาบรรจบอีกครั้งกับช่วงสิ้นเดือนหลัง SCB Easy มีปัญหาตั้งแต่เช้า ล่าสุด เป็นคิวของ K Plus, KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ BualuangM ของธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เช่นกันส่วนของ K Plus พบการแสดงผลทั้งบอกว่ามีปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต (120) และระบบไม่สามารถทำรายการได้ (101) โดยแอคเคานต์ทวิตเตอร์ KBank Live ของธนาคารกสิกรไทย ยังไม่มีอัปเดตหรือแถลงใดๆ ออกมา ขณะที่ KMA ตัวแอปค้างหลังหน้าล็อกอิน ส่วน BualuangM มีเข้าหน้าทำธุรกรรมได้บ้างบางครั้ง แต่ค่อนข้างช้า และส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้งานได้แต่ทว่า KTB Next ที่เคยมีปัญหาค่อนข้างถี่ กลับไม่มีปัญหาในครั้งนี้ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Krungsri Simple โพสต์เฟซบุ๊กเผยว่า ระบบ กรุงศรีโมบายแอปพลิเคชัน (KMA) ขัดข้องชั่วคราว ซึ่งทางธนาคารกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข