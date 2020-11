ส.ส.ก้าวไกลโป๊ะแตก! แขวะรัฐบาลทำเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าสุดในอาเซียน เจอชาวเน็ตตอกกลับเป็นเพราะมีม็อบ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคก้าวไกล ได้ออกมาทวีตข้อความลงในทวิตเตอร์ “@wirojlak” พร้อมระบุข้อความว่า “คาดว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะฟื้นตัวช้าที่สุดในอาเซียน เรื่องความสงบ เราไม่เป็นรองชาติใดในโลก” โดยได้อ้างข้อความจากสถานีโทรทัศน์ CNBC ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์เคเบิลที่เสนอข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้นทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง สังกัดบรรษัทการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งสหรัฐอเมริกา โดยระบุข้อความว่า"Thailand’s economic recovery may be the slowest in Southeast Asia, Nomura says"อย่างไรก็ตาม ได้มีชาวเน็ตเข้ามาระบุข้อความว่า สาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า ไม่ใช่การทำงานของรัฐบาล แต่เกิดจากการมีม็อบเกิดขึ้นในประเทศ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวช้านั่นเอง