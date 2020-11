“แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ” โพสต์ประณามฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุม โวยแหลกเป็นการกระทำแสนหยาบช้า

จากเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุม บริเวณด้านหน้ารัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน หลังผู้ชุมนุมเริ่มใช้คีมตัดเหล็กตัดลวดหนามหีบเพลงออก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันกลับไปว่า ปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติตามหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่าย แต่กรณีผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณหน้าบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ มีการรื้อลวดหนามและแบริเออร์ เพื่อที่จะฝ่าแนวกั้นเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นจะต้องระงับเหตุดังกล่าว เพราะเข้ามาเกินระยะ 150 เมตร ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม จะได้แจ้งต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์มาร่วมพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ นายรังสิมันต์ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตน และ ส.ส. ไปยังแนวปะทะด้านหน้า เพื่อพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุม และขอให้หยุดการฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ชุมนุม ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หยุดฉีดน้ำ และถอยรถน้ำออกมาประมาณ 20 เมตร และประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมไปอยู่ในแนวเขตที่กำหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะต้องมีการใช้น้ำผลักดันอีกครั้งอย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. เพจ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ได้ออกประกาศประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุม โดยระบุข้อความว่า“ขอประณามการพยายามสลายการชุมนุมอันแสนหยาบช้าของรัฐ! Thailand is the land of Compromise เป็นคำหลอกลวง We love them all the same เป็นเรื่องโกหก! เราไม่จำเป็นจะต้องสุภาพกับรัฐแบบนี้อีกต่อไปแล้ว นี่คือ การเรียกร้อง! ไม่ใช่การร้องขอ! พร้อมกันเวลานี้ที่รัฐสภาเกียกกาย!”