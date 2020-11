“ไอคอนสยาม” ส่งความสุขส่งท้ายปียิ่งใหญ่ตระการตาไปกับปรากฏการณ์ “Bangkok Illumination 2020 At ICONSIAM” มหัศจรรย์ประดับประดาแสงไฟ-ขบวนต้นคริสต์มาสเอกลักษณ์ไทยริมสายน้ำเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด พร้อมด้วยพันธมิตรผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปีอันน่าตื่นตาตื่นใจระดับโลก ด้วยเทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นริมสายน้ำเจ้าพระยา “Bangkok Illumination 2020 At ICONSIAM” ตระการตากับมหัศจรรย์ประดับประดาแสงไฟและขบวนต้นคริสตมาสต์เอกลักษณ์ไทยที่ประดับตกแต่งสุดอลังการ ครั้งแรกการผสมผสานความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลเข้าไว้ด้วยกัน จากศิลปินระดับโลก “Mike Perry” พร้อมประติมากรรมขนาดใหญ่สร้างสรรค์โดยศิลปินระดับโลก สร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยได้รับเกียรติจาก คุณ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมกับการแสดงชุดพิเศษ “The Magical Lighting Parade” นำขบวนโดยนักแสดงสาวสวย คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส มินิคอนเสิร์ตจากสองนักแสดงสุดฮอต มิว ศุภศิษฏ์ และ กลัฟ คณาวุฒิสำหรับในปีนี้เป็นครั้งแรกกับการผสมผสานความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลเข้าไว้ด้วยกัน จากศิลปินระดับโลก “Mike Perry” เจ้าของรางวัลเอมมี่ อวอร์ดปี 2018 (สาขาแอนิเมชั่น) ที่มาร่วมแสดงผลงานการออกแบบลวดลายบนต้นคริสต์มาสและโคมยี่เป็ง ผ่านแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ของไทยจากสถาปัตยกรรม “วัดไทย” ที่มีการตกแต่งอันโดดเด่นด้วยแผ่นกระจกชิ้นเล็กบริเวณผนังโบสถ์ เสารอบพระอุโบสถ และพระมณฑป รังสรรค์เป็นลวดลายกราฟฟิกครั้งแรกในโลก ได้แก่ ลวดลาย “Energy Flows” ที่มีความโดดเด่น โดยเลือกนำลายกระจังใบเทศ ที่มีโครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามีลักษณะเป็นลายดอกมี 4 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปวงกลม รอบนอกสี่ด้านให้เป็นลายกระจังใบเทศ ซึ่งลายนี้มักจะใช้ประดับอยู่ตามเสา ขอบประตูหน้าต่างของโบสถ์ วิหาร พลับพลาปราสาท พระเจดีย์และพระธาตุมาประยุกต์ โดยวางลายกระจังตรงกลางประหนึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งพลังสร้างสรรค์ที่ส่งออกไปสู่จักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้และลวดลาย “Celebration of Life” ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อต้นคริสต์มาส ศิลปินนำรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่นิยมใช้ตกแต่งกระจกสีของวัด ผสานกับเส้นสายของพลังแห่งความสุขและลายเส้นที่ชวนให้นึกถึงช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก มาประยุกต์ออกแบบตามแบบฉบับลวดลายไทยอย่างวิจิตรบนต้นคริสต์มาส เฉิดฉายโดดเด่นสูงตระหง่านกว่า 20 เมตร เปล่งประกายส่องแสงสว่างไสวริมแม่เจ้าพระยา ในปีนี้ พิเศษมากกว่าทุกปี โดย “Mike Perry” ยังได้นำลวดลาย “Energy Flows” ที่นำลายกระจังใบเทศมาประยุกต์ตกแต่งห่อหุ้ม “โคมยี่เป็ง” สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีทางภาคเหนือ ถือเป็นการผสานความคิดสร้างสรรค์ของดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่เข้ากับความประณีตจากช่างฝีมือและองค์ความรู้จากอดีตของชุมชนภาคเหนือ ซึ่งมีคุณค่ามาสืบสานและพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นงานสมัยใหม่อวดสายตาให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชม เสมือนเป็นการช่วยสนับสนุนชุมชน สืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นอีกด้วยครั้งแรกในประเทศไทย กับ World Class Installation Art สุดยอดประติมากรรมระดับโลกสร้างสรรค์โดย “SOFTlab” ศิลปินระดับโลกชาวนิวยอร์ก กับผลงานชื่อ “Infinity Forest” ประติมากรรมกลุ่มแท่งไฟเรืองแสง interactive ตั้งเด่นบนนภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ส่องแสงสวยงามยามค่ำคืนผลงานชุดใหม่ “Infinity Forest” ที่อวดโฉมให้คนไทยได้ชื่นชมและมาถ่ายภาพสุดประทับใจ Michael Szivos เจ้าของและผู้ก่อตั้ง SOFTlab บอกเล่าถึงผลงานประติมากรรมนี้ว่า ผู้มาเยี่ยมชมสามารถมองผ่านเข้าไปในกระจกและสามารถเห็นพื้นที่โดยรอบได้ทั้งหมด ตั้งแต่ท้องฟ้าของกรุงเทพมหานคร สายน้ำ และตัวเอง ซึ่งทั้งหมดจะผสมผสานออกมาเป็นความสมบูรณ์แบบที่ลงตัวที่สุด และเมื่อทุกคนเดินเข้าไปในประติมากรรมชิ้นนี้ ทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานกับการสะท้อนตัวเองในมุมที่แตกต่างกัน และยังสามารถถ่ายรูปได้อย่างสนุกในมุมสะท้อน เหมือนภาพซ้อนภาพ เรียกว่า ปรากฏการณ์โดรสต์ Droste Effect เป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดที่ปรากฏในรูปแบบศิลปะ โดยมีลักษณะการวาดรูปลักษณะเดิมซ้ำแต่มีขนาดเล็กกว่าในรูปนั้นๆ และในรูปเล็กก็มีรูปเดียวกันอีกรูปหนึ่งปรากฏอยู่ เป็นชั้นๆ ไปเรื่อยๆ และเมื่อเข้าสู่ตอนกลางคืนกระจกจะแสดงแสงไฟ LEDs ที่เล่นพร้อมกับจังหวะของเสียงเพลง เสมือนเป็นการสะท้อนที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้คุณได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่สวยงามบนโค้งน้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น กับสุดยอดฟิกเกอร์เรืองแสง “Fantastic Planet” 2 หุ่นยักษ์ ในชื่อว่า “Peeping Corner” & “What’s that” ซึ่งเป็น Giant Illuminated Humanoid Figures ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนริเวอร์ พาร์ค ให้ผู้ผ่านไปมาได้ถ่ายภาพกับหุ่นเรืองแสงขนาดยักษ์ สูงกว่า 7 เมตร จำนวน 2 ตัว อวดโฉมกลางริมน้ำเจ้าพระยาครั้งแรกในประเทศไทย“Fantastic Planet” ออกแบบโดยศิลปินทัศนศิลป์จากออสเตรเลีย “Amanda Parer” โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างหุ่นเรืองแสงยักษ์นี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Planet ของเช็ก/ ฝรั่งเศส ในปี 1973 ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์แนวสต็อปโมชั่นกำกับโดย René Laloux ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอนาคตอันไกลโพ้นในโลกแห่งมนุษย์ขนาดมหึมา ซึ่งทุกคนจะได้พบกับ สองหุ่นเรืองแสงยักษ์ขนาดมหึมา อวดโฉมให้ถ่ายภาพกัน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปีไอคอนสยาม สนุกกับกิจกรรมแห่งความสุข “ICON of HAPPINESS” ตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ด้วยบัตรส่วนลดจากร้านค้าภายในไอคอนสยาม และบัตรกำนัล พร้อมด้วยสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2563 พร้อมสนุกสนานไปกับเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดังทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 7 พ.ย. พบกับ นักร้องเสียงคุณภาพดูโอ้ นิวจิ๋ว และนักร้องฮิปฮอป Twopee Southside วันที่ 8 พ.ย. พบกับ นักร้องตัวเล็กเสียงทรงพลัง แพรว คณิตกุล และ มิว Meyou วันที่ 14 พ.ย. พบกับ นักร้องชายเสียงโรแมนติก เบล สุพล และ แดนซ์สุดมันส์ ไปกับ ชิน ชินวุฒ และ ฮั่น อิสริยะ และวันที่ 15 พ.ย. พบกับ นักร้องชายขาแดนซ์ ไอซ์ ศรัณยู และสนุกสุดเหวี่ยงไปกับ เจ เจตริน ณ เวทีริเวอร์ พาร์ค ชั้น G และเวทีเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น Mปิดท้ายฉลองความยิ่งใหญ่ ครบรอบ 2 ปี ไอคอนสยาม อัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดเร้าใจ “ICONSIAM Magic Comes Alive Celebrating 2020” มอบความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญสุดพิเศษ เพียงช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท, ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท และพิเศษยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าที่ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์จอดรถฟรี 3 เดือน มูลค่า 9,000 บาท ช้อปสนุกทุกวันไปกับไอคอนสยาม ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 – 10 มกราคม 2564ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และเป็นส่วนหนึ่งในมหาปรากฏการณ์งานกิจกรรมความบันเทิงของประเทศไทยกับงาน มหัศจรรย์เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “ICONSIAM MAGIC COMES ALIVE CELEBRATING with Bangkok Illumination 2020” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมการแสดงฟรี!! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com