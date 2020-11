แย้งกันเอง! กลุ่ม “จ่านิว” ประกาศเลิกแตะสถาบันฯ - “เยาวชนปลดแอก” โต้ทันทีไม่ลดเพดานเด็ดขาด

วันนี้ (1 พ.ย. 2563) การชุมนุมบริเวณแยกอุดมสุข ซึ่งมี นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ และ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว มาร่วมด้วยทั้งนี้ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ALL PEOPLE ENDGAME ได้อ่านประกาศ ว่า คณะ ALL PEOPLE ENDGAME ภายใต้สโลแกน "เพื่อนมนุษย์คือสิ่งสำคัญ" เราเคารพทุกสิทธิ์และทุกเสียงของนักศึกษา-ประชาชน ที่อันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ตามหลักประชาธิปไตย เพื่อหาทางออกที่ดีงาม ทางคณะเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกที่แท้จริง ซึ่งมิได้หาผลประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด แต่เป็นการให้ได้มาซึ่งสมบัติอันล้ำค่าของประเทศชาติ คือ สิทธิมนุษยชน ตามระบอบประชาธิปไตยที่ดีงาม และสมบูรณ์ สืบต่อไปจึงยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 3 ข้อ ดังต่อไปนี้1. นำรัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมา2. ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่3. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนพร้อมกับระบุว่า ต่อไปนี้เราจะลดเพดาน เพื่อเป็นการผลักดัน ขอให้พี่น้องจงเป็นกระบอกเสียงบอกต่อ ๆ กันว่าคณะ ALL PEOPLE ENDGAME ต้องการเห็นจุดจบการต่อสู้ในครั้งนี้ และเราเห็นถึงความสำคัญของปากท้องประชาชนจริง ๆ ทุกวันนี้เราสู้มา 4 เดือนกว่าแล้ว ยังไม่เห็นความคืบหน้าแต่อย่างใด เราต้องการเห็นจุดจบของรัฐบาลชุดนี้ และขอให้รับรู้ว่า 3 ข้อเรียกร้องนี้ เป็นขั้นบันไดที่สามารถจับต้องได้ทุกส่วน ไม่ว่าเสื้อแดง เสื้อเหลือง นักศึกษา สามารถเรียกร้องตามพวกเราได้ เพราะนี่คือปากท้องของลูกหลานเราจนเกิดกระแสว่าผู้ชุมนุมลดเพดานข้อเรียกร้องลง จากนั้นทางเพจ “ก็ได้โพสต์ตอบโต้ทันที ว่า ...เราไม่อาจหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์นี้ได้เลย หากตัดสถาบันกษัตริย์ออกจากสมการทางการเมืองของไทย เวลานี้ เราไม่อาจหลีกหนีความจริงได้อีกต่อไปแล้วว่า พระราชอำนาจที่ล้นเกินระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของสถาบันกษัตริย์ คือ ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การเมืองไทยเดินมาสู่จุดนี้เราขอยืนยันใน 3 ข้อเรียกร้องเดิมของราษฎรว่า1. “ประยุทธ์” และองคาพยพต้องออกไป! ตลอดการเข้าสู่อำนาจของประยุทธ์ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า บริหารได้อย่างล้มเหลว มีที่มาอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งจากการรัฐประหารและสืบทอดอำนาจ2. “เปิดช่องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชน” โดยปราศจากการแทรกแทรงจากสถาบันกษัตริย์ หรือนายพลและชนชั้นนำอื่นๆ ที่ประชาชนไม่ได้เลือก3. “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” ให้กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ไม่มีพระราชอำนาจล้นเกินความเป็นประชาธิปไตย จนอาจทำให้สถาบันกษัตริย์สั่นคลอนด้วยการถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการ ฟาสซิสต์ และกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์สิ่งเดียวที่ควรลดคือความเป็นเผด็จการเพิ่มความเป็นคนให้มากขึ้น! ทั้ง 3 ข้อเรียกร้องนี้ ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางเดียวที่นำพาประเทศไทย หลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนา และก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เยาวชนและประชาชนจะสามารถมีอนาคตที่มีแสงสว่าง สามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างเท่าเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์