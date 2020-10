“อุ๊งอิ๊ง” โพสต์คลิปโผกอด “พ่อแม้ว” หลังไม่เจอนาน 9 เดือน

วันนี้ (11 ต.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊ง บุตรสาวคนสุดท้องของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนักโทษผู้หลบหนีคำพิพากษาจำคุก ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @ingshin21 เป็นภาพที่นายทักษิณเข้าโผกอด น.ส.แพทองธาร ระหว่างการพบกันที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมกับระบุข้อความว่า“บันทึกไว้เล่าให้ลูกฟัง ไม่เจอพ่อตั้งแต่ต้นปี เป็นรอบที่นานที่สุดในโลก ตอนแรกแพลนจะมาหาตั้งแต่วันเกิดพ่อ ซึ่งตั้งแต่พ่อไม่อยู่บ้าน 14 ปีไม่เคยพลาดเลย ตอนนั้นท้องได้สามเดือน ด้วยเหตุการณ์ Covid-19 คุณแม่เลยยังไม่อยากให้เดินทาง เราก็ตั้งใจสิงหาไปหาแน่ คุณพ่อไม่สบายพอดีก็เลยต้องเลื่อนมาอีก (นานสุดที่ไม่เจอพ่อน่าจะ 2 เดือน ซึ่งก็ร้องไห้ใส่แล้ว รอบนี้ 9 เดือน) พ่อบอกว่าระยะทางไม่อาจกั้นเราได้ แต่ covid-19 กั้นได้ ซึ่งก็จริงงงงง บอกเลยว่า มันปวดใจมากจริงๆ เวลาที่พ่อไม่สบาย แต่เราไปดูแลใกล้ๆ ไม่ได้ (ประเทศเดียวกันก็ยังดี) วันนี้ได้มาเจอแล้ว ตอนเจอพูดออกแค่คำเดียว “ลูกคิดถึงพ่อมากจริงๆๆ” คุณตาหอมหนูผ่านพุงแม่เป็นครั้งแรกแล้วนะคะ ไว้คลอดแล้วจะมาทิ้งให้ฟัดนานๆ เลย ถามพ่อว่ารู้สึกยังไง เจออีกทีลูกท้องแล้ว 6 เดือน พ่อบอกว่า “มันลูกคนเล็กอะ.. มันยังไม่ค่อยเชื่อ เหมือนเจอรอบนี้แค่อวบขึ้น” 55555 คุณตาาาา คนเล็กอ่ะ 34 แล้วเด้ออออ I’m home again. So happy to see you @thaksinlive #ขออภัยในความเสียงสูง"