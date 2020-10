ไม่สนใคร! แฉเบนซ์ดำแปะสติกเกอร์ ส.ว. จอดริมถนนเส้น ขาว-แดง ทำรถติดทั้งเส้น

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. สมาชิกทวิตเตอร์ "(Less) Transit (for you and) Thailand" เผยภาพรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ สีดำ จอดริมถนนซึ่งเป็น ขาว - แดง ใกล้กับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนั้นติดขัดอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม เจ้าของทวิตเตอร์ ได้เข้าไปถ่ายรูปหน้ารถ ซึ่งสติกเกอร์หน้ารถ เป็นสติกเกอร์ของรัฐสภาติดอยู่ และระบุว่าเป็นของ ส.ว. 026โดยทวีตข้อความว่า "คันเดียวทำติดทั้งถนน จอดไม่สนใจใคร ถ่ายรูปก็ไม่สน ด่าเราอีก" ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมียอดรีทวีตถึง 55,000 ครั้ง มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการถนนในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังมีคนค้นและขุดประวัติพบเป็น ส.ว. ท่านนี้คือใคร ซึ่งพบว่า เป็น ส.ว. ที่มีอาชีพเป็นแพทย์