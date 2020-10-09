xs
xsm
sm
md
lg

"ทรัมป์" ลั่นติด "โควิด-19" เป็น "พรจากพระเจ้า" หาเสียงแหลกจะทำยารักษาฟรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ทรัมป์" ลั่นติด "โควิด-19" เป็น "พรจากพระเจ้า" หาเสียงแหลกจะทำยารักษาฟรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...