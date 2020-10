“ลอฟท์ สร้างเซอร์ไพรส์ คว้าแผ่นเสียงไวนิลอัลบั้มเต็มของวง BLACKPINK เปิดตัวเป็นที่แรกในประเทศไทย

“ลอฟท์” ไลฟ์สไตล์ช้อปชื่อดังจากญี่ปุ่นร่วมสร้างปรากฎการณ์เซอร์ไพรส์ Everyday Surprise ให้กับแฟนคลับวง BLACKPINKเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเกาหลีหลังจากที่ค่ายYG Entertainment ของ 4 สาวปล่อยภาพโปสเตอร์ทีเซอร์อัลบั้มแรกTHE ALBUMไปเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดยอดจองพรีออเดอร์เป็นจำนวนมาก ล่าสุด ร้าน “ลอฟท์” มอบความสุขให้กับสาวกบลิ๊งค์ (Blink) คว้าแผ่นเสียงไวนิลอัลบั้มเต็ม (BLACKPINK 1st VINYL LP [THE ALBUM] -LIMITED EDITION)ซึ่งผลิตเป็นจำนวนจำกัดเพียง 18,888 แผ่นทั่วโลกหมดภายในไม่ถึง 10 นาที มาให้จับจองเป็นที่แรกในประเทศไทย พร้อมเปิดจองพรีออเดอร์อัลบั้มซีดีเพลง THE ALBUMเป็นสินค้าสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ที่แบล็กพิงก์ ป็อบอัพ สโตร์ ร้านลอฟท์ ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่พิเศษ!! ร้านลอฟท์เปิดให้สาวกบลิ๊งค์ได้เป็นเจ้าของแผ่นไวนิลสุดลิมิเต็ดอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของ BLACKPINKสำหรับTop Spender ผู้ที่มียอดซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ ลิขสิทธิ์แท้ที่แบล็กพิงก์ ป็อบอัพ สโตร์ตั้งแต่วันที่ 3ถึง 31ตุลาคม 2563สะสมใบเสร็จ 8,000 บาทขึ้นไป(สมาชิกลอฟท์ และ viz card รับสิทธิ์ยอดซื้อ สะสม 6,000 บาทขึ้นไป) ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด 4 คนแรก ลุ้นรับแผ่นเสียงไวนิลสุดลิมิเต็ด(BLACKPINK 1st VINYL LP [THE ALBUM] -LIMITED EDITION) จำนวน 4 รางวัลความพิเศษไม่หมดเพียงเท่านี้ ลุ้นรับอัลบั้มเพลงพร้อมลายเซ็นต์จาก 4 สาว BLACKPINK จำนวน 3 รางวัล เมื่อมียอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป(สำหรับสมาชิกลอฟท์และ viz card รับสิทธิเมื่อยอดซื้อเพียง 4,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น) นอกจากนี้ทุกยอดยอดซื้อ 1,000 บาทลอฟท์เซอร์ไพรส์มอบการ์ดสุ่มBLACKPINK 4 ใบให้ฟรี พร้อมพบกับกิจกรรมถ่ายรูปกับphoto booth BLACKPINK ในวันที่ 3,10,24 ตุลาคม 2563ขอเชิญพบกับสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ ลิขสิทธิ์แท้ของ BLACKPINKอีกมากมายและสินค้า Official goods ลิขสิทธิ์แท้ จาก YG entertainmentที่แบล็กพิงก์ ป็อบอัพ สโตร์ ร้านลอฟท์ ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือติดตามรายละเอียดได้ทื่ Facebook : Loftbangkok