“ปลาวาฬ” งง โดนส่งข้อความข่มขู่จะยิงให้ตาย จากกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย

จากกรณี มีดรามา “ปลาวาฬ” วรสิทธิ์ อิสสระ ผู้บริหารรีสอร์ตหรูหรามีระดับของจังหวัดภูเก็ต โพสต์ข้อความและคลิป ถึง นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” แกนนำกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ว่า “This bullshit has got to stop... she is not thai! Who is he working for ? This one need to be in prison How dear you!” ซึ่งแปลได้ความประมาณว่า... “เXอะไรเนี่ย ต้องหยุดได้แล้ว เธอมันไม่ใช่คนไทย เธอทำงานให้ใครเหรอ ? คนพวกนี้ต้องติดคุก เธอบังอาจมากนะ” นอกจากนี้ ยังมีการอัดคลิปด่าเป็นภาษาอังกฤษ ที่แปลเป็นไทยได้ว่า “เXอะไรเนี่ย” และเขียนอีก 2 ประโยค คือ “Arrest the child” หมายถึง ให้จับพวกเด็กๆ เหล่านี้ซะ และยังมีการโพสต์รูปข้าวสาร พร้อมข้อความว่า “Do you remember??.. the rice scheme.” แปลเป็นไทยว่า จำได้หรือไม่ โครงการจำนำข้าวปรากฏว่า ไม่นานต่อมาก็มี “ทัวร์ลง” ในโซเชียลฯ ส่วนตัวของ “ปลาวาฬ” คนจำนวนมากเข้ามาตอบโต้ต่อ และจุดกระแสแฮชแท็ก #แบนศรีพันวา ออกมาว่อนเน็ต จนพุ่งพรวดติดเทรนด์ทวีตฮอตประจำวันไปในที่สุด ต่อมา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม กมธ. แถลงว่า กมธ. จะเข้าไปตรวจสอบกรณีที่ตั้งของโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต ใน 3 ประเด็น คือ 1. ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าหรือไม่ เพราะพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน 2. การออกเอกสารสิทธิที่ดินมีขั้นตอน หรือกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่เคยมีการทำเกษตรกรรม หรือครอบครองมาในระยะยาว ถ้าหากเป็นพื้นที่ป่าแล้วเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ใช้ พ.ร.บ.ใดดูแล และหากเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ที่มาเอกสารสิทธิน่าจะต้องออกมาจาก ส.ค.1 และต้องไปดูว่ามีที่มาถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น และ 3. การใช้พื้นที่ชายหาดและบริเวณโดยรอบของโรงแรมศรีพันวา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ สุดท้าย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบที่ดินโรงแรมศรีพันวา พบว่า มีที่ดินรวมกว่า 63 ไร่ 2 งาน เป็นโฉนด 2 แปลง ที่เหลือเป็น น.ส.3ก. ที่ดินทั้งหมดเดิมเป็นของประชาชนและมีการซื้อขายอย่างถูกต้อง โดยโครงการศรีพันวาได้เข้าซื้อที่ดินในช่วง ปี 2546, 2558 และ 2559 ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลแผนที่ พบว่า ที่ดินทั้งหมดไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้แต่อย่างใด ส่วนกรณีพื้นที่เป็นภูเขา มีความลาดชันนั้น พบว่า มีความลาดชันจริง แต่ที่ดินดังเป็นของประชาชนที่มีการครอบครองก่อนการประกาศบังคับใช้กฎหมายควบคุมเขตเขาและเขตลาดชัน ทำให้ประชาชนได้สิทธิในการครอบครองพื้นที่ดังกล่าวล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. “ปลาวาฬ” ยังถูกก่อกวนไม่จบ ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมเป็นภาพข้อความที่มีคนส่งมาขู่ฆ่า โดยได้ระบุข้อความว่า “ไอ้กระจอก กูจะลอบยิงมึง ระวังตัวไว้ให้ดี เดียวจะตายไม่รู้ตัว” ซึ่งได้สร้างความแปลงใจกับ “ปลาวาฬ” ว่านี้หรือคือสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย