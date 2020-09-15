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"อิสราเอล" ล็อกดาวน์ทั้งประเทศรอบ 2 รมต.ลาออก! โวยอดฉลองปีใหม่ชาวยิว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อิสราเอล" ล็อกดาวน์ทั้งประเทศรอบ 2 รมต.ลาออก! โวยอดฉลองปีใหม่ชาวยิว


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