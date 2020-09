หนุ่มสุดเซ็ง! เจอร้านไอทีดังหลอกขายสินค้า ซื้อมือ 1 แต่ได้มือ 2 พร้อมแนะวิธีตรวจเช็ค

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Chatthong Rimthong” ได้โพสต์เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ไอที เมื่อตนเองซื้อจอคอมพิวเตอร์มือหนึ่งจากร้านไอทีชื่อดัง แต่เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสภาพกลับพบว่าสินค้าดังกล่าวถูกใช้งานไปแล้ว สุดท้ายต้องขอคืนเงิน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เกิดกับตนเองถึง 3 ครั้ง และแต่ละร้านที่ไปซื้อสินค้านั้นล้วยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ จึงอยากจะฝากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไว้เพื่อให้ลูกค้ารายอื่นตรวจเช็กสภาพสินค้าก่อนเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากร้านค้า ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า“ปกติจะไม่โพสต์ด่าอะไรนะ แต่อันนี้แม่งเพื่อนๆ ควรรู้ไว้ว่ะ โดนมา 3 ครั้งติดๆ ซื้อจอ มือ1 แต่ได้จอ มือ 2รอบที่ 1 (เมื่อ 2 ปีที่แล้ว) (JIB Computer Group) จอ LG 27UK650 ราคา 16,XXX จำไม่ได้ ที่ร้าน J.I.B กลับมาบ้านเช็กๆ ดู อ้าวเจอรันไป 400 กว่าชั่วโมงแล้ว รอบแรก JIB อ้างว่า ไม่ทราบ ทางศูนย์ใหญ่ส่งมาให้แบบนี้ เลยต้องคืนเงิน เพราะ J.I.B ตอนนั้นไม่มีของแล้ว เลยกลับไปซื้อ (แบบพรีออเดอร์) ที่ IT City พร้อมย้ำคนขายว่า อย่าเอาจอใช้แล้วมาขายนะ ก็ได้จอใหม่ Happy ไปรอบที่ 2 เมื่อวันก่อน (Banana IT) รอบนี้เดินที่แฟชั่น เจอบูท Pop Up ของ Banana IT เจอจอที่อยากได้ LG 27UL600 ราคา 11,900 ลดเหลือ 9,900 เห็นแบบนี้ ก็จัดเลยภายใน 1นาที เซลส์ยิ้มแป้น พอเทสต์จอก็นั่นแหละ ใช้ไปแล้ว 100 กว่าชั่วโมง รอบนี้เซลส์อ้างว่าเป็นจอลดราคาเพราะเป็นตัวโชว์ (แต่ไม่บอกลูกค้าก่อน??) ก็คืนเงินไปรอบที่ 3 วันนี้ (IT CITY) รอบนี้ตั้งใจเดินไปซื้อ LG 27UL600 ด้วยราคาเต็ม 11,900 พอซื้อเสร็จ ก็ตามเคย จอใช้ไปแล้ว 400 กว่าชั่วโมง โดยที่เซลส์อ้างว่าหยิบผิด! หยิบจอโชว์งานคอมมาร์ทมา สาสสสสส แต่นางมี stock เลยเปลี่ยนจอใหม่ให้ จบสวยปล. จอ LG 27UL 4K คือดีจริงๆ แนะนำเพื่อนไปหลายคนก็ติดใจทุกคน แต่เลือกดีๆ หน่อย เพราะร้านพวกนี้กะจะฉวยโอกาสเราตลอดเวลาวิธีเช็ก ยี่ห้ออื่นไม่รู้ แต่ LG ไปที่ Setting -> Information ได้เลย จะมีชั่วโมงที่ใช้ไปแล้วบอกปกติโดน 1-2 รอบ อาจจะผิดพลาดจริงๆ แต่อันนี้ติดกัน 3 รอบ ไม่น่าละ”