ครั้งแรกกับการแสดงผลงานจาก 5 ช่างภาพ - 12 ศิลปิน “Vogue Hope At Siam Center” ส่งต่อกำลังใจ - ถ่ายทอด ความหวัง ให้คนทั่วโลก

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ผนึกพลังความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับ โว้ก ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Vogue Hope At Siam Center” ครั้งแรกกับการสานต่อโปรเจคสำคัญที่โว้กทั่วโลกรังสรรค์ขึ้นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 128 ปี ที่โว้กทั่วโลกร่วมกันทำโปรเจค “Vogue Hope” หรือ “โว้กฉบับความหวัง” สร้างสรรค์เนื้อหาในแนวคิดเดียวกัน โดยมีเป้าหมายคือการถ่ายทอดความหวังที่เปี่ยมไปด้วยพลังบวกเพื่อส่งต่อกำลังใจและถ่ายทอด “ความหวัง” ให้กับคนไทยและคนทั่วโลก โดย “Vogue Hope At Siam Center” จัดแสดงนิทรรศการรวบรวมผลงานภาพถ่ายและภาพวาดจาก 5 ช่างภาพและ 12 ศิลปินชื่อดังของเมืองไทยที่สื่อถึงความหวัง , การจำหน่ายสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟลายสกรีนสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมต่างๆให้บุคคลที่สนใจได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความหวัง โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานของศิลปินหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ เอเทรี่ยม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ วันนี้ถึง 10 ก.ย. 2563กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการ โว้ก ประเทศไทย กล่าวว่า โว้ก ประเทศไทย ได้ร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ จัดนิทรรศการ “Vogue Hope At Siam Center” ขึ้นระหว่างนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 แสดงผลงานภาพถ่ายภาพวาดที่สื่อถึงความหวัง โดย 12 ศิลปิน ได้แก่ Alex Face - พัชรพล แตงรื่น , BHBH – ธนวัต ศักดาวิษรักษ์ , Bo - ปัณฑิตา มีบุญสบาย , Gongkan - กันตภณ เมธีกุล , JIAB – กุลธิดา ประชากุล , Jirayu Koo - จิรายุ คูอมรพัฒนะ , Juli Baker and Summer - ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา, Kritin - กฤติน ธีรวิทยาอาจ, Nakrob - นักรบ มูลมานัส , Nutdao - ณัฐพงศ์ ดาววิจิตร , O Terawat - ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ และ Yoon - ปัณพัท เตชเมธากุล ร่วมด้วย 5 ช่างภาพชื่อดังของเมืองไทย ณัฐ ประกอบสันติสุข , ธาดา วาริช ,วสันต์ ผึ่งประเสริฐ , สุดเขต จิ้วพานิช และ เอกรัตน์ อุบลศรี โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงจะจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม “Hope photo booth” ที่ให้ทุกท่านได้มาร่วมถ่ายรูปกับธีม Hope “Vogue Hope Playlist” ลิสต์เพลงภายใต้หัวข้อ “ความหวัง ” ผ่านเครื่องเล่นเพลง JOOX Machine และ JOOX แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังมี “Hope timeline” บอกเล่าเรื่องราวลำดับเหตุการณ์ในปี 2563 ให้มาร่วมย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา และพลาดไม่ได้ “Hope Souvenirs” หลากผลิตภัณฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้นชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า Hope Souvenirs เป็นการนำเสื้อที่ผลิตจากเส้นด้ายรีไซเคิลมาสกรีนดีไซน์แทรกตัวอักษร “Hope” หรือ “ความหวัง” จาก 5 ศิลปินซึ่งร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการมาออกแบบเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ Gongkan กันตภณ , Jirayu Koo , Juli Baker and Summer , O Terawat และYoon - ปัณพัท โดยสามารถเลือกลายที่ชอบสกรีนลงบนเสื้อและกระเป๋า Tote Bag ได้ นอกจากนี้ยังมีหน้ากากผ้าดีไซน์พิเศษ limited edition จาก Greyhound Original ที่มีขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เพียงแสดงใบเสร็จที่ช้อปปิ้งในสยามเซ็นเตอร์ ไม่จำกัดราคา สามารถบริจาคเงิน 199 บาทเพื่อรับเสื้อและเลือกลายสกรีนได้ตามชอบ , แสดงใบเสร็จมูลค่า 800 บาท บริจาคเงิน 199 บาทเลือกรับหน้ากากผ้า Greyhound หรือ บริจาคเงิน 299 บาทเลือกรับกระเป๋าผ้า Greyhound ,ลูกค้านำเสื้อยืดมาเอง บริจาคเงิน 100 บาทเลือกสกรีนลายได้ ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและร่วมแชร์เรื่องราวแห่งความหวังรวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดีไซน์สวยๆผลงานศิลปินชื่อดังได้ในงาน “Vogue Hope At Siam Center” ถึง 10 กันยายน 2563 ณ เอเทรี่ยม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์